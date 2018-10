Qu'est-ce qu'un bon chef de projet ?

Manager une équipe n'est autre que de parvenir à faire comprendre à chaque membre de l'équipe que son intérêt personnel se retrouve dans la réussite du projet.

Le Manager d'équipe du 21ème siècle, qui est-il ?

C'est un manager qui a bien compris que tous les autres intervenants, directs et indirects, tout comme lui d'ailleurs, suivaient leur propres objectifs, leur propre carrière.

Les subalternes, les supérieurs, les pairs, les clients, les sous-traitants, les fournisseurs, les responsables de division, les membres des autres services, tous suivent leurs objectifs personnels.

Le bon chef de projet lui l'a bien compris.



Il est parfaitement conscient que toutes ces notions de soumission, de dévouement, d'obéissance, de foi en l'entreprise etc... c'était du pipeau, héritées des Fayolet autres apôtres de l'organisation, qui régnaient en maîtres du temps où il fallait transformer de braves laboureurs en métallos.

Il a bien compris que ce n'était pas avec des gadgets, Baby-foot, massages ou jeux ridicules, que l'on contraindra les femmes et les hommes de l'équipe à se dépasser pour atteindre un but qui ne a priori les concerne pas.

Une fois qu'il a bien compris cela, le bon manager va user de tout son talent pour présenter et conduire le projet afin que chacun puisse trouver son intérêt dans la réussite2. Pas facile, loin s'en faut.

C'est aussi pour cela que c'est un bon chef de projet.

Note -1- Henri Fayol (1841, 1925) avait ainsi défini les 5 fonctions du management en une formule : POCCC

Planifier ,Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler

Ce principe est encore aujourd'hui d'actualité dans la très grande majorité d'entreprises.

"Le changement est en marche" disait l'autre...

Note -2- D'autant plus que le chef de projet est le plus souvent dans une position "transversale" vis à vis de l'organigramme et ses galons ne sont que des gommettes vite collées sur son veston. Il lui faudra faire montre d'autres qualités pour assurer la reconnaissance de son rôle et de sa mission.

