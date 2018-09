Qui déteste qui ? Imaginez que vous puissiez identifier les pôles opposés dans une équipe. Une version adaptée de la sociométrie à la réalité de l'entreprise : le management collaboratif mais version collabhorratif, qui abhorre qui ? Fondé sur le mapping des inimitiés, une méthode pratique qu'il sera prudent de classer dans la catégorie humour management un poil cynique.

Connaissez-vous le management collabhorratif ?

Non ? Rien de bien surprenant cela dit, je viens juste de le formaliser...

En quelques mots, le management collabhorratif est un nouveau mode de management "Ré.vo.lu.tio.nnaire !"

Voilà le mot !

Il sera vraisemblablement appelé à un succès certain...

L'essayer c'est l'adopter !

Fondé sur le mapping des inimitiés:

"qui déteste qui",

le management collabhorratif peut être perçu comme l'aboutissement de l'artisanal management par les conflits.

La méthode

Quel type d'information seriez-vous prêt à communiquer à chacune des personnes de cette liste ?

Cochez la case correspondante à votre choix :

Une bonne rumeur voire un hoax,

...dit sur le ton de la confidence au croisement d'un couloir la bouche légèrement en coin et la main en cornet couvrant la voix : « Dis donc je ne sais pas si tu es au courant, mais paraît-il que là haut "ils" ont pas mal parlé de la promo de ton adjoint ? Tu ne savais pas ? Bon je ne t'ai rien dit hein ? Ca reste entre nous? »)

...dit sur le ton de la confidence au croisement d'un couloir la bouche légèrement en coin et la main en cornet couvrant la voix : « Dis donc je ne sais pas si tu es au courant, mais paraît-il que là haut "ils" ont pas mal parlé de la promo de ton adjoint ? Tu ne savais pas ? Bon je ne t'ai rien dit hein ? Ca reste entre nous? ») Valeur : Aucune information

« A lui ? Rien ! Jamais ! »

« A lui ? Rien ! Jamais ! » Valeur : Une information totalement hors sujet

« Tu devrais aller voir le dernier Woody Allen super ! » « Ce midi essaie donc "le petit napolitain" Mmmm la carte ! » «Tiens au fait, mon petit dernier a fait sa première dent ...»

« Tu devrais aller voir le dernier Woody Allen super ! » « Ce midi essaie donc "le petit napolitain" Mmmm la carte ! » «Tiens au fait, mon petit dernier a fait sa première dent ...» Valeur : Une information courante, ordinaire

« Le dossier d'appel d'offres ? Il est rangé dans le tiroir du bas».

« Le dossier d'appel d'offres ? Il est rangé dans le tiroir du bas». Valeur : Une information essentielle mais déjà connue de tous

« Je parie que tu ne sais pas que... Ah bon ? tu es déjà au courant ? ».

« Je parie que tu ne sais pas que... Ah bon ? tu es déjà au courant ? ». Valeur : Une information que vous jugez essentielle mais pas tant que cela

...en tout cas elle ne risque pas de compromettre votre stratégie de carrière personnelle.

...en tout cas elle ne risque pas de compromettre votre stratégie de carrière personnelle. Valeur : Une information exclusive que vous jugez réellement essentielle.

Son principe est fort simple tout comme son déroulementOn soumet à chacun des membres de l'entreprise une liste du personnel, puis on les invite à répondre en toute indépendance et en toute confidentialité à la question suivante :Les sept réponses possibles sont déjà préparées, il suffit de cocher la bonne case, un seul choix est possible.

Recommandation : Pour une meilleure efficacité, cet exercice se déroule en en temps limité. Il ne faut surtout pas que l'on puisse prendre le temps de réfléchir trop longuement avant de répondre. La spontanéité est la meilleure amie de la franchise.

Analyse des résultats

En s'appuyant sur ce premier scoring, on peut commencer à tracer le mapping à l'aide de flèches reliant les producteurs, relais et consommateurs d'informations. (Pas de méthode sans un bon vocabulaire, Scoring et Mapping sont les premières entrées...)

Voilà la carte qui se dessine. Les trous noirs, véritables éponges, puits sans fond de l'information apparaissent clairement. Les petits malins, véritables graines de battants sont aussi bien repérés, tout comme les solitaires, aliens échoués dans un monde inconnu. Les clans se détachent nettement. Et last but not least, les conflits potentiels sont matérialisés, pour le grand bonheur du manager futé.

Qu'en pensez-vous ? C'est simple non ?

La démarche est assez... consensuelle oserais-je dire.

A mon avis, mise à jour régulièrement, elle fera gagner un temps précieux pour la mise en place des projets d'entreprise.

Mise au point...

A maintes rerpises, j'ai été questionné sur l'usage de cette méthode par des lecteurs qui ne cherchaient pas à dépasser le premier niveau de lecture. Bien entendu il ne s'agit là que d'un peu d'humour, personne ne sera assez cinglé pour répondre franchement à un tel questionnaire.

Cela dit, j'invite les lecteurs intéressés par ce type démarche à consacrer un peu de temps à l'étude des techniques et méthodes plus sérieuses comme la sociométrie. Dans l'ouvrage Le chef de projet efficace je présente une utilisation spécifique des techniques de sociométrie pour bâtir des groupes de travail performant.





