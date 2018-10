Manager l'équipe projet avec les techniques du Team Building. Comment construire le groupe en 4 temps :1) Observation, 2) Construction, 3) Production, 4) Efficacité. Voyons tout cela.

Formation de l'équipe projet

TeamWork

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford.

"Construire" l'équipe

ne équipe, réunissant des acteurs de divers horizons, n'est pas cohérente par nature. Avant d'atteindre ce stade ultime de l'efficacité, il faudra la "construire", la former. C'est le rôle du chef de projet. Ce n'est pas le plus aisé. Passez d'un ensemble d'individualités, ou chacun essaie de marquer ses repères à un groupe cohérent ne visant qu'un seul but : réussir le projet, ne se fera pas sans appliquer quelques principes de base.

Former l'équipe projet

La formation de l'équipe projet se déroule généralement en 4 temps principaux :A chacun de ces temps, le manager adoptera un comportement adéquat afin de propulser le groupe vers le stade suivant.

Les 4 temps du Team Building

1) Observation Chacun cherche ses repères, attend que son rôle soit précisé.

Le manager joue un rôle "d'éclaireur" . Il précise les rôles et responsabilités de chacun, met en valeur les objectifs poursuivis, expose et fait approuver les règles de fonctionnement du groupe.

Le manager est un "animateur" . Il entretient et assure la continuité de l'effort.

Le manager est désormais un "faciliteur". Il aplanit les difficultés et dynamise la créativité.

Ce thème est développé et complété dans le livre de référence, le chef de projet efficace , notamment les questions des individualités, de l'autonomie, de référentiel commun, de la gestion des relations intra/inter groupes...

Dynamiser la créativité de l'équipe

Dans tous les cas, quel que soit le modèle sous-jacent de l'équipe à manager,modèle de type "Start-Up" et le modèle de type "Compagnon", (voir le chef de projet efficace ) il s'agira de dynamiser le plus activement possible l'innovation et la créativité. Ce sont en effet les deux vecteurs essentiels à la réussite des projets complexes.

Voir aussi sur un thème connexe : Comment décider en équipe

Cela dit, c'est plus facile à dire qu'à faire et les vieux routiers du management de projet ne me contrediront pas sur ce point....

La chasse est donc ouverte aux méthodes et outils susceptibles de faciliter la résolution de problèmes innovante en groupe.

Sur ce thème, "Lego Lego Serious Play" a plutôt le vent en poupe. Il s'agit bien des petites briques de la marque Lego, celles-là même avec lesquelles vous jouiez enfant.

Enfin presque...

Mis au point par des spécialistes de la psychologie comportementale et cognitive, "Lego Lego Serious Play" propose un ensemble d'outils et de méthodes pour dynamiser la résolution de problèmes complexes en groupe en s'appuyant sur l'importance de la manipulation manuelle.

Ressources web

Le site web Lego Serious Play

Un reportage Arte sur dailymotion lego un jeu sérieux

