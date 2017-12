Les principes du Team Building

A u début du projet, une équipe n'est en fait qu'un regroupement d'individualités disparâtres, chacune avec sa spécialité, son expertise et ses propres ambitions.

Le rôle du chef de projet sera donc de s'assurer que ces spécialistes soient utilisés au maximum de leur compétence tout en s'assurant que leurs ambitions personnels soient en phase avec la réussite du projet... Une sinécure ? Un challenge oui !

Construire une équipe, puis la faire vivre, nécessite de bien maîtriser l'usage de bonnes pratiques adaptées.

Une équipe n'est pas une confusion des personnalités en un tout unitaire.

Au contraire, au sein d'une équipe efficace, chaque profil est libre d'exprimer ses compétences et spécificités.

C'est ainsi que l'on cumule les atouts pour achever le projet selon les spécifications, dans les règles de l'art et pour la plus grande satisfaction du client et de l'ensemble des parties prenantes.

Team Building, les bonnes pratiques

Chaque membre de l'équipe poursuit le même objectif ultime, réussir le projet. Mais pour cela encore faut-il non seulement bâtir une équipe mais aussi la maintenir efficace au quotidien. C'est le rôle du chef de projet.

Pourquoi ?

Réduire tout ce qui pénalise la coopération, comme les conflits stériles à répétition qui enveniment la situation et démoralisent les équipes en un temps record

Faciliter les avantages du travail en groupe tels que dynamiser la circulation de l'information et permettre à chacun d'exprimer ses compétences spécifiques. Ce dernier objectif reflète à lui seul toute la difficulté de la démarche

Ce court texte n'a pas la prétention de proposer un panorama exhaustif de la question des bonnes pratiques en matière de Team Building. Seules les plus importantes d'un angle de vue un peu subjectif sont ici présentées.

1) Précisez les objectifs Afin que chacun puisse les apprécier et les suivre. Il est bien entendu bien plus efficace de les préciser ensemble.

2) Etablissez les règles de fonctionnement Etablir en toute intelligence avec l'équipe quelques règles de bons principes pour assurer un fonctionnement optimum.

3) Définissez les rôles et cultivez la différence Chaque membre de l'équipe est "acteur" à part entière du projet. Il est présent parce que ses compétences sont nécessaires. Ses responsabilités seront aussi précisées.

4) Intégrez les nouveaux Une tâche qui demande un peu de temps. Mais ce temps perdu supposément "non productif" sera ensuite intégralement restitué puisque le "nouveau" atteindra son régime de croisière bien plus rapidement.

5) Apprenez à résoudre les problèmes en commun Des réunions dynamiques et participatives. La règle : Il n'y a rien de plus normal que de devoir faire face à des problèmes qui nous semblent a priori insolubles, mais on a pas le droit de ne pas en parler.

Des réunions dynamiques et participatives. La règle : 6) Dynamisez la production d'idées

7) Facilitez la créativité

8) Pratiquez la décision collective

Voilà un exercice particulièrement délicat. Rechercher le consensus, fondement de la décision collective, c'est aussi savoir éviter le compromis.

1. Un excellent livre sur le management d'équipe, à utiliser comme outil d'autoformation

Le travail en équipe : Clés pour une meilleure efficacité collective

Roger Mucchielli

ESF 17ème édition

200 pages

Prix : 23 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

2. Un guide pour démarrer sur de bonnes bases le Team Building

Quick Team-Building Activities for Busy Managers

50 Exercises That Get Results in Just 15 Minutes

Brian Cole Miller

Amacom 2ème édition Avril 2015

208 pages

Prix : 17 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

› 3. 12 bonnes pratiques pour un management humain

Le chef de projet efficace

Alain Fernandez

Editions d'organisation

5ème Edition revue et augmentée

220 pages

Prix : 22 Euros €

Dispo chez : www.amazon.fr

Immédiatement : eBook (PDF &ePub) Format Kindle

› 4. Cet excellent livre de terrain sur le management d'une équipe et la prise de décision collective est commenté ici Turn the ship around, la critique. (Livre en anglais)

Turn the ship around !

A True Story of Turning Followers into Leaders

David Marquet

Portfolio Penguin Mai 2013

240 pages

Prix : 24 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle













