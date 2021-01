Brainstorming ou remue-méninges

D éfinition : Le brainstorming, littéralement tempête de cerveaux ou remue-méninges, est une méthode participative de résolution de problèmes s'appuyant sur la créativité spontanée des participants.

En fait, c'est bien la spontanéité qui est recherchée. Voyons la démarche ou plutôt le protocole à suivre si l'on souhaite parvenir à un résultat. Nous poursuivrons avec la "Critique Constructive", une alternative particulièrement efficace.

Le brainstorming en pratique

Un problème est un écart entre la situation actuelle et la situation désirée. Cet écart est parsemé d'obstacles connus et inconnus. Son franchissement n'est pas aisé. Piloter.org

Lors d'une session, toutes les idées sont notées sans y apporter aucun jugement.

Au contraire même, il est plutôt demandé aux participants de ne pas critiquer, et de ne pas hésiter à rebondir pour construire et laisser progresser la réflexion.

Ainsi, par association d'idées successives, on collecte de nombreuses pistes.

Déroulement d'une session de brainstorming

Une session de brainstorming se déroule en groupe d'une dizaine de personnes avec un animateur.

La première phase, une demi-heure, trois quart d'heure en moyenne, a pour finalité de collecter un maximum d'idées, comme décrit ci-dessus.

Ensuite, les idées collectées sont triées, rapprochées, organisées thématiquement et hiérarchisées. Un diagramme d'Ishikawa ou un diagramme d'affinités peuvent être utilisés pour réaliser ce travail de synthèse. Il est grandement préférable que l'animateur soit hors hiérarchie.

Méthode de brainstorming, Comment faire ?

1) On explique le processus Il est important que chacun des participants connaisse parfaitement les règles et le étapes du déroulement. Si un ou plusieurs membres du groupe n'ont jamais participé à une session de ce type, il peut être utile de réaliser quelques exercices pratiques pour bien comprendre les principes. Il est important que chacun des participants connaisse parfaitement les règles et le étapes du déroulement. Si un ou plusieurs membres du groupe n'ont jamais participé à une session de ce type, il peut être utile de réaliser quelques exercices pratiques pour bien comprendre les principes.

2) On précise les règles 1. On ne critique pas, et on préserve son ouverture d'esprit.

2. On laisse aller son imagination, par principe toutes les idées sont bonnes à formuler.

3. On n'hésite pas à reprendre les idées des autres pour construire les siennes. 1. On ne critique pas, et on préserve son ouverture d'esprit.2. On laisse aller son imagination, par principe toutes les idées sont bonnes à formuler.3. On n'hésite pas à reprendre les idées des autres pour construire les siennes.

3) Quel est le problème ? On s'assure que tous les participants ont une vision juste du problème à solutionner. Avant de commencer la session, on laisse quelques minutes de réflexion pour que chacun puisse bien intégrer le problème. Guère plus, il ne faut pas laisser s'envoler la spontanéité. On privilégie en effet la spontanéité sur la réflexion. Toutefois, l'animateur se réserve le droit de reformuler une proposition qui semble mal formulée. On s'assure que tous les participants ont une vision juste du problème à solutionner. Avant de commencer la session, on laisse quelques minutes de réflexion pour que chacun puisse bien intégrer le problème. Guère plus, il ne faut pas laisser s'envoler la spontanéité. On privilégie en effet la spontanéité sur la réflexion. Toutefois, l'animateur se réserve le droit de reformuler une proposition qui semble mal formulée.

4) On écrit tout, on enregistre tout Toutes les proposition sont notées. A ce stade on ne juge pas, on enregistre. Le but est de multiplier les suggestions. Les post-its ou le tableau blanc, visible de tous, sont encore les deux meilleurs outils... Ils fonctionnent même en cas de panne de secteur :-) Toutes les proposition sont notées. A ce stade on ne juge pas, on enregistre. Le but est de multiplier les suggestions. Les post-its ou le tableau blanc, visible de tous, sont encore les deux meilleurs outils... Ils fonctionnent même en cas de panne de secteur :-)

5) On fait le ménage On élimine les idées similaires formulées différemment. C'est un travail réalisé en commun. C'est une phase importante, il s'agit de bien comprendre ce qui se cqche derrière chaque proposition. On élimine les idées similaires formulées différemment. C'est un travail réalisé en commun. C'est une phase importante, il s'agit de bien comprendre ce qui se cqche derrière chaque proposition.

6) On trie, on groupe et on élimine On rapproche les idées, et on élimine celles qui sont impossibles ou hors de propos ainsi que les doublons. Le On rapproche les idées, et on élimine celles qui sont impossibles ou hors de propos ainsi que les doublons. Le diagramme d'affinités est l'outil à privilégier pour cette opération de "dépouillement".

7) Les meilleures idées Enfin, toujours de manière collaborative, on sélectionne les meilleures idées parmi celles qui semblent réalisables pour résoudre le problème initial. Certains diront que l'on sélectionne les moins mauvaises ? Mais peu importe, le tout c'est qu'elles tiennent compte de la problématique à traiter et surtout qu'elles soient le fruit d'un total consensus, que tout les participants sans exception soient d'accord avec la solution choisie. Enfin, toujours de manière collaborative, on sélectionne les meilleures idées parmi celles qui semblent réalisables pour résoudre le problème initial. Certains diront que l'on sélectionne les moins mauvaises ? Mais peu importe, le tout c'est qu'elles tiennent compte de la problématique à traiter et surtout qu'elles soient le fruit d'un total consensus, que tout les participants sans exception soient d'accord avec la solution choisie.

Une session de brainstorming réussie : Les 7 étapes pour réussir son remue-méninges...

Conseil :

Plutôt que de transformer la salle en une criée aux poissons, où seuls les extravertis s'expriment, préférez le brainstorming par écrit. Les idées sont alors notées sur un post-it, et ensuite affichées sur le tableau blanc ( voir le déroulement des diagrammes d'affinités ici . On est ainsi pratiquement sûr que tous les participants s'expriment. D'autres part, le brainstorming est un exercice d'associations.

Il est aussi profitable d'utiliser l'instrument clé : le Mind Mapping pour construire les idées et les solutions.

Comment rater une session de brainstorming ?

Cinq exemples de participants déviants :

1) Celle ou celui qui est persuadé de savoir à l’avance ce qu'il faudra faire, et ne participe que si l'on va en son sens...

2) Celle ou celui qui n'a pas compris la règle de base et juge et critique....

3) Celle ou celui qui exige que toutes ses idées soient conservées. Il tient à en garder la propriété, elles sont évidemment bien meilleures que toutes les autres suggestions de ses collègues...

4) Celle ou celui qui n'apprécie que les ambiances paisibles, et cherche à jouer le modérateur lorsque les échanges s'animent un peu et s'enrichissent !

5) Celle ou celui qui n'ose pas s'exprimer de peur de de dire une bêtise et de se faire remarquer.

Une session ne peut fonctionner que si et seulement si tous les participants acceptent la règle du jeu. Elle est pourtant très simple: 1) On n'hésite pas à formuler des suggestions, on ne critique pas celles des autres. Ce n'est pas toujours évident. On croise à l'occasion des participants que l'on peut qualifier de "déviant" pour cet exercice.Et enfin le problème le plus délicat à régler :

Il faudra accorder un soin particulier à ces participants pour les recadrer avec psychologie au plus vite au risque de laisser dériver la session.

Comment réussir ?

1) Tous les participants partagent une appréciation univoque de la question.

2) Le nombre de variables d'actions est suffisamment réduit pour que l'on parvienne au terme de la session à une solution concrète acceptable et acceptée par l'assemblée puisqu'elle répond à la question initiale.

3) Il est recommandé de s'assurer que les membres participant à la session connaissent bien le sujet à traiter.

Il sera peut-être nécessaire de préciser les points les plus délicats autant de la démarche que du problème à traiter avant de lancer la session de brainstorming.

Le problème à résoudre doit impérativement être simple. C'est-à-dire :

Alternative au Brainstorming : La Critique Constructive...

Personnellement, je ne pratique plus le brainstorming. Le jeu est bien trop souvent faussé. Produire des idées sans jamais les commenter est une pratique bien difficile pour nous les latins-cartésiens où la liberté de critique est fondamentale à la réflexion commune.

Une séance de "critique constructive", où l'on confronte les idées en gérant intelligemment la polémique, est d'expérience bien plus productive.

Elle est d'autant plus efficace si l'animateur ou les participants ou les deux à la fois ne sont pas suffisamment rodés à la technique du Brainstorming pour profiter pleinement de cet outil d'un usage bien plus délicat qu'il n'y paraît.

Le principe

Le thème de travail est connu suffisamment tôt pour que chacun des participants puisse développer son point de vue et préparer un argumentaire pour le défendre. Chacun son tour, en un temps limité présente sa proposition Puis chaque participant à la session défend sa position au cours de la séance de confrontation L'animateur contrôle la "chaleur" des débats pour éviter les polémiques stériles et inviter les participants à argumenter les critiques

Les conditions de réussite

La question à traiter se doit d'être claire précise et univoque afin que chacun puisse préparer un solide argumentaire.

Les règles du jeu sont présentées en début de session et approuvées par tous les participants

Exemples de règle : toute critique doit être argumentée, on peut s'approprier la thèse d'un autre participant à condition de l'enrichir, de la développer, une thèse vaincue sur le terrain de la critique doit être abandonnée, etc...

La référence

Cette technique particulièrement efficace est très précisément développée dans l'ouvrage "Les tableaux de bord du manager innovant" où elle est utilisée pour parvenir à une prise de décision en équipe, fruit d'un consensus actif avec un engagement collectif. Toutes les règles du jeu de la critique constructive y sont énoncées, décrites et illustrées. Cet ouvrage est présenté ci-après.

Le principe de la méthode de la "critique constructive" est particulièrement simple.

Les Tableaux de bord du Manager Innovant, Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

Prix : 25 Euros

EAN : 978-2212569285

Disponible en librairie



À ce sujet, voir aussi

Brainstorming Vs Blamestorming

Depuis déjà bien des années, la technique du brainstorming a su s'imposer comme outil universel de créativité en groupe. Le terme est d'ailleurs entré dans le langage courant. Mais attention, une session de brainstorming, n'est pas des plus simples à conduire. Cet outil ne ne s'applique d'ailleurs pas pour pour toutes les situations d'innovation collective. Le blamestorming, c'est une autre démarche, bien plus classique de recherche d'un bouc émissaire pour renforcer la cohésion d'équipe. Voyons un cas concret.

Depuis déjà bien des années, la technique du brainstorming a su s'imposer comme outil universel de créativité en groupe. Le terme est d'ailleurs entré dans le langage courant. Mais attention, une session de brainstorming, n'est pas des plus simples à conduire. Cet outil ne ne s'applique d'ailleurs pas pour pour toutes les situations d'innovation collective. Le blamestorming, c'est une autre démarche, bien plus classique de recherche d'un bouc émissaire pour renforcer la cohésion d'équipe. Voyons un cas concret. Le diagramme d'affinités pour fédérer les idées

Le diagramme d'affinité est un outil bien pratique pour fédérer les idées d'un groupe et parvenir ainsi à un consensus actif. C'est bien entendu un outil de créativité collective. Aisé à mettre en oeuvre, il est cependant important de bien suivre le processus à la lettre. On parle aussi de la méthode KJ en référence à son inventeur.

Le diagramme d'affinité est un outil bien pratique pour fédérer les idées d'un groupe et parvenir ainsi à un consensus actif. C'est bien entendu un outil de créativité collective. Aisé à mettre en oeuvre, il est cependant important de bien suivre le processus à la lettre. On parle aussi de la méthode KJ en référence à son inventeur. Qu'est-ce que la méthode des Cinq Pourquoi ?

La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause initiale d'un phénomène constaté sans se limiter à la première explication proposée. C'est le meilleur moyen d'éviter de se contenter de poser une simple rustine. Il s'agit de bien identifier et ainsi résoudre la véritable cause du problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple.

Ressources web

Les ouvrages de référence

›

Dispo

›

Un livre guide avec exemples et outils pour conduire une séance de brainstorming. Le package comporte un jeu de 52 cartes et une clé USB. Brainstorming Box Comment inventer en groupe de très bonnes idées. Un guide théorique et pratique d'animation. 52 cartes d'exercices créatifs et ludiques. une clé usb avec modèles et check-lists.de Nathalie Cahn, Isabelle Izard156 pages 29 euros

› Un ouvrage assez complet sur la fonction qualité en entreprise. Ce livre traite notamment des aspects suivants de la fonction : les fondamentaux, les bonnes pratiques, les outils du responsable qualité et le management de la fonction dans la durée :

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Eyrolles

486 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualité essentiels présentés sous forme de fiches pratiques :

La boîte à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Dunod

192 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

› Kaoru Ishikawa est le créateur des fameux cercles de qualité. Avec cet ouvrage, il présente simplement et en s'appuyant sur des cas concrets, dans le plus pur "esprit qualité", les principaux outils et méthodes pour mettre en oeuvre les plans d'actions d'amélioration de la qualité dans les entreprises :

La gestion de la qualité

Outils et applications pratiques

Kaoru Ishikawa

Dunod

256 pages

Dispo :

› www.amazon.fr





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 145)