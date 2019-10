Qu'est-ce que les 5 cinq Zéros ?

Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme, telles que le Juste à temps et Kanban et, par extension des démarches qualité. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : Zéro défaut, Zéro papier, Zéro panne, Zéro stock, Zéro délai + le Zéro mépris sans quoi rien n'est possible

Zéro défaut Zéro papier Zéro panne Zéro stock Zéro délai

Définition 5 cinq Zéros

L

e développement de la technique des cinq zéros est étroitement lié à la diffusion des principes organisationnels du JAT Juste A temps , Kanban et autres pratiques issues du Toyotisme.

Comme la majorité des outils qualités présentés dans cette rubrique, les 5 zéros sont particulièrement aisés à comprendre. Ils sont issus du bon sens commun.

Mais sans appliquer une méthode rigoureuse, la mise en oeuvre risque de rapidement croître en complexité et devenir un véritable casse-tête.

C'est aussi cela les outils qualité issus du toyotisme. Ils ne sont simples qu'en apparence. L'utilisation de ces outils exige un haut niveau d'expertise et une rigueur de tous les instants.

1) Zéro défaut

Limiter les défauts et les retours, réduire les rebuts et les opérations de retouches, bref essayer le plus possible de faire bien la première fois. L'effort peut être particulièrement conséquent. Mais les gains liés à un meilleur emploi des ressources, une moindre consommation et un accroissement de la satisfaction client sont en général rapidement significatifs. Voir ici la méthode six sigma.

2) Zéro papier

Limiter la production et la circulation de documents papiers, dématérialiser et informatiser la documentation, exploiter les fonctions d'EDI sont autant de conseils bien plus faciles à distribuer qu'à mettre en oeuvre. Accéder au zéro papier ou en tout cas en réduire drastiquement la quantité en circulation est un véritable projet en soi.

3) Zéro panne

Mettre en oeuvre des principes de maintenance préventive. Pour inciter à l'utilisation de ces principes, il est intéressant de comparer le coût d'une période de maintenance préventive avec le coût complet des pannes susceptibles d'être évitées. Le bilan est sans discussion.

4) Zéro stock

Il s'agit de maintenir les stocks au minimum. Un stock non seulement coûte et pénalise la flexibilité (changement de série, de lots) mais de surcroît masque les problèmes de fluidité du processus.Ça, c'est le point de vue du consultant organisateur spécialiste du lean management

En revanche la réduction drastique des stocks est une contrainte de plus pour les opérateurs, une marge de sécurité en moins qui génèrera un vrai stress au moindre inévitable aléa. Comme l'écrivaient à peu près en ces termes, je cite de mémoire, Luc Boltanski et Eva Chiapello dans l'incontournable : "Le nouvel esprit du capitalisme".

Le zéro stock n'a d'autre finalité que de transférer la pression du client au coeur des ateliers

Un ouvrage à lire et relire même s'il semble dater un peu. En fait il n'en est rien.En conclusion, avant de vous lancer dans une démarche "zéro stock", pensez à la manière dont l'opérateur devra régler les aléas. Les causes sont multiples, pensez aussi à en discuter avec les opérateurs avant de vous lancer dans une modélisation. C'est aussi un peu cela le Lean Management.

5) Zéro délai

Le zéro délai, c'est l'optimisation optimale des processus pour servir le client dans les délais les plus courts possible, quelle que soit la commande. C'est là la recette pour résister à la concurrence et gagner et conserver les clients C'est aussi la pression maximale sur les opérateurs qui n'ont alors guère le temps pour relaxer et décompresser.

Bien des processus sont absurdes et méritent d'être redessinés pour éliminer les étapes fantômes et les circuits inutiles. Mais une approche trop radicale élimine les seuls et rares moments de détente qu'un opérateur peut utiliser pour décompresser. Il est tellement facile de mettre toute la pression sur les opérateurs dans une optique uniquement de gains financiers immédiats ! C'est bien là la principale dérive du lean management.

Gardez toujours en mémoire qu'en substance, le Système de Production Toyota (TPS) ou Lean Management si vous préférez est surtout fondé sur la chasse aux gaspillages de toutes sortes. Cette chasse implique systématiquement de nouvelles contraintes pour les femmes et les hommes de l'entreprise si, comme c'est trop souvent le cas, on perd de vue l'importance du "facteur humain".

6) Et le zéro mépris...

Bien sûr on peut rajouter d'autres zéros comme le zéro conflit, zéro accident, zéro pollution...Hervé Serieyx avait judicieusement proposé le "zéro mépris" dans un excellent ouvrage qui fit date à la fin des années 80. Ce sixième zéro pourrait justement équilibrer les approches extrémistes des organisateurs qui n'ont aucune idée du terrain et des humains qui y travaillent.

A mon avis, cet ouvrage pourrait être actualisé et réécrit aujourd'hui. Rien n'a vraiment changé. Le culte du mépris dans les relations sociales est toujours le principal handicap à l'expansion d'organisations réactives et positives.

Ce livre est malheureusement épuisé. Avec un peu de chance, vous le trouverez peut-être d'occasion sur www.amazon1.fr ou www.amazon2.fr

A ce sujet, voir aussi

Le Kaizen et l'amélioration continue

Le Kaizen, terme que l'on peut traduire en français par Amélioration Continue, est bien plus qu'une simple démarche de changement. Il s'agit à la base d'une véritable philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun. Lean management, système d'organisation industrielle

Le lean management est un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 70. La démarche ne peut être réduite à sa traduction française de maigre. C'est bien là la principale erreur des concepteurs peu conscients de la complexité d'une véritable démarche de progrès. Il ne s'agit pas d'adopter une vision exclusivement globale centrée sur la réduction des coûts et des délais mais bien de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise. Mais cela c'est en effet bien plus difficile. Les 5 cinq S

Les 5 S sont les initiales en japonais des cinq opérations de base indispensables pour rationaliser les tâches : Débarrasser, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Eduquer & discipliner

