Diagramme causes-effets, "arête de poisson" ou Ishikawa

Comme pour la large majorité des outils de la démarche qualité, le diagramme d'Ishikawa nécessite pour sa réalisation et sa pleine utilisation une démarche coopérative et engagée de toutes les personnes concernées de près comme de loin par la résolution du problème en cours.

Définition diagramme Ishikawa

L

e diagramme causes-effets d'Ishikawa en référence à son concepteur promoteur, aussi appelé diagramme arête de poisson en raison de sa graphie, est un outil qualité utilisé pour identifier les causes d'un problème.Le diagramme Ishikawa est aussi fort utile pour tout autre type de réflexion fondée sur l'identification du cheminement causes effets.

Démarche Ishikawa

Au cours d'une session en groupe, dans un esprit brainstorming , on cherche à identifier les causes d'un effet précis. Ce peut être un problème technique et on classera la cause dans une des catégories comme sur le schéma ci-après.

Matières

Les entrées : matières premières, sous-ensembles...

Matériel

Les matériels de production et de suivi

Milieu

Le contexte de travail

Méthodes

Méthodes Techniques et procédures

Main-d'oeuvre

Le personnel

Le personnel Management

Le management des hommes

Cette méthode peut être dérivée de son usage initial afin de visualiser tout type de relation causes-effets, en préparation d'un nouveau projet par exemple.

Une application concrète

Cette approche est utilisée notamment dans la méthode Gimsi : pour visualiser le contexte concurrentiel d'une entreprise, identifier les caractéristiques d'un bon objectif, d'un bon indicateur. Ci-après, le schéma "arête de poisson" de la première étape de la méthode, proposé page 191 de l'ouvrage Les nouveaux tableaux de bord

... Ou encore pour choisir un objectif efficace : Le schéma de base est un outil de travail il est à compléter en équipe.

Les références

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Eyrolles

Un ouvrage assez complet sur la fonction qualité en entreprise. Ce livre traite notamment des aspects suivants de la fonction : les fondamentaux, les bonnes pratiques, les outils du responsable qualité et le management de la fonction dans la durée.

486 pages - 35,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

La boite à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Dunod

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques.

192 pages - 26,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr



La gestion de la qualité

Outils et applications pratiques

Kaoru Ishikawa - Dunod

Kaoru Ishikawa est le créateur des fameux cercles de qualité.

Avec cet ouvrage il présente simplement et en s'appuyant sur des cas concrets, dans le plus pur "esprit qualité", les principaux outils et méthodes pour mettre en oeuvre les plans d'actions d'amélioration de la qualité dans les entreprises.

Malheureusement cet ouvrage est épuisé, voir si les offres d'occasion sont abordables sur : www.amazon.fr

Commentaire...









