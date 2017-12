Les principaux outils pour une démarche qualité

Un rapide panorama des principaux outils qualité utilisés au sein des entreprises qui ont bien compris l'importance d'une démarche collective.

Outils de résolution de problèmes, outils de créativité collective

L

e manager a tout intérêt a bien connaître la riche palette d'outils du management de la qualité. Ces outils facilitent la résolution de bien des problèmes du quotidien du manager. Ce sont d'excellents instruments pour dynamiser les équipes et inciter un tant soit peu à la cohésion. Ils ne sont pas pour autant interchangeables. Chacun est adapté à un usage spécifique. Ce ne sont pas non plus des recettes magiques. Ils ont leur limites qu'il s'agit de bien connaître. On ne s'improvise pas du jour au lendemain expert en Brainstorming par exemple.

Un seul objectif : l'amélioration continue

Au fil de ce dossier Nous accorderons plus particulièrement notre attention aux outils et techniques indispensables pour les managers de la performance. Les outils de résolution de problèmes comme les "5 pourquoi", ou le diagramme d'Ishikawa occupent ainsi une place de choix dans cette sélection. Les techniques de créativité collective et de dynamisation de la réflexion en groupe sont tout autant un passage incontournable pour tout bon manager de la performance.

Les outils qualités présentés dans ce dossier sont spécifiquement destinés à faciliter :

l'établissement de diagnostics,

l'analyse rationnelle des problèmes en mode résolution comme en mode prévention,

la créativité collective

la mise en place durable de bonnes habitudes.

Les outils sont ici classés par ordre alphabétique.





