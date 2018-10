Qu'est-ce que le Poka-Yoke?

Le Poka-Yoke, prévention d'erreur ou détrompeur

Le poka yoke est une méthode pour prévenir les erreurs d'utilisation dès la conception des produits, à la manière d'un détrompeur. Attention toutefois de ne pas chercher à l'étendre au management sans prendre quelques précautions...

Définition Poka-Yoke

e Poka-Yoke, terme japonais que l'on peut traduire en français par prévention d'erreur ou plus simplement détrompeur, correspond à une méthode de conception des produits intégrant dès l'origine la prévention des erreurs potentielles.Nous sommes là dans un véritable esprit qualité.

En effet, l'enchaînement suivant :

"Réaliser" - "Contrôler" - "Corriger" n'est pas le fruit d'une démarche dans l'esprit qualité.

On entend plutôt par esprit qualité la volonté de mettre en place les justes moyens pour garantir l'obtention du résultat attendu du "premier coup".

Le Poka-Yoke en pratique

Toute la pertinence de la méthode Six Sigma repose sur l'analyse chiffrée des coûts directs et indirects générés par les erreurs et rebuts. Un des moyens d'y pallier sera de prévenir les erreurs possibles dès l'origine. Des erreurs qui peuvent être de différentes espèces.

Le détrompeur pour ne pas assembler à l'envers deux constituants, comme un cable et sa prise, en est un exemple. Mais le Poka-Yoke ne se limite pas à cet exemple trivial. Le Poka-Yoke peut être exploité en de multiples domaines d'application. Le Poka-Yoke et la prévention des erreurs possibles sont d'une ambition bien plus étendue.

Poka-Yoke et Management

“Quand on a le droit de se tromper impunément, on est toujours sûr de réussir.” Ernest Renan

Pour mieux contrôler la "bonne" exécution des tâches, il est tentant d'imposer aux acteurs de terrain des procédures ultra précises et contraignantes qui interdisent tout écart. Agir ainsi, c'est déconsidérer l'intelligence humaine et le professionnalisme. C'est s'imaginer que les salariés ne sont capable que de commettre des erreurs et ce, quel que soit leur poste ou leur fonction. Il ne faut pas être surpris si, dans une telle entreprise, le femmes et les hommes remisent au vestiaire leur créativité et leur inventivité avant de prendre le poste.

Méfions-nous de ce travers il n'est autre qu'un réflexe pour conserver le contrôle de la réalisation. C'est bien l'attitude inverse qu'il s'agit d'adopter si l'on souhaite libérer la créativité.

En conclusion, il ne faut pas tout confondre : un détrompeur technique est très utile voire indispensable. Il doit être intégré dès la conception, c'est juste. Verrouiller les procédures pour éviter les écarts est une erreur de management. Pensez-y notamment lorsque vous imposer l'application de normes à la lettre.

Le thème du contrôle par les normes et procédures est traité dans l'ouvrage ci-après :

