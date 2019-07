Q ualiticiens : Soyez Zen !

En effet, la qualité ce n'est pas simplement une discipline du management de l'entreprise enserrée dans un carcan de normes absconses. La qualité c'est avant tout redécouvrir le sens du travail bien fait, une manière de s'exprimer et donc de s'accomplir, bref être pleinement humain... Pour mieux saisir la substantifique moelle de cette notion complexe et universelle à la fois, commençons par une anecdote vécue, suivie d'une critique de la qualité en entreprise et poursuivons avec un incontournable, Le traité du Zen et de l'entretien des motocyclettes de Robert M. Pirsig.

C'est quoi la qualité ?

Commençons par une histoire vécue...Un soir, comme ça, à la fin d'un séminaire, au moment où l'on laisse flotter son esprit en rêvant au bon demi que l'on ne manquera pas de s'offrir au bar du coin afin de se réhydrater les muqueuses en voie de dessiccation, une auditrice me posa cette question : « Pour vous, c'est quoi la qualité ?

La réponse "formatée" n'est pas la solution

Était-ce la fatigue de la journée ? En tout cas il n'en fallait pas plus pour déclencher mon vieux réflexe pavlovien. Et, tout en rassemblant mes feuilles éparses, me voilà reparti à dérouler l'historique de la variabilité des processus : "Vous savez, on peut situer les débuts de la qualité moderne aux alentours des années vingt lorsque Walter Shewhart commença à travailler sur les diagrammes de contrôle (control chart) ...."

Et j'ai démarré comme une machine automatique, Juran, Crosby, Deming et le TQM, je lui ai tout passé en revue. Si je n'avais pas levé les yeux pour la regarder de face je lui servais dans la foulée la genèse de 6 Sigma.

J'ai alors fait deux constatations d'importance qui ont stoppé net mon speech.

Constatation 1 : Elle tapotait son crayon sur son carnet sans prendre la moindre note...

Constatation 2 : Son petit air type « cause toujours » ne laissait aucun doute : ce n'était pas vraiment la réponse qu'elle attendait !

Et elle avait raison !

La qualité ? C'est un état d'esprit, rien d'autre !

La qualité ce n'est pas des définitions, des normes, des procédures , des règles à suivre impérativement. Non. La qualité, c'est quelque chose de bien plus subtil, c'est un état d'esprit.

Voir notamment les travaux de Richard Sennett qui a abondamment travaillé sur le thème de l'artisanat et du sens du métier.

Et cet état d'esprit, on l'a ou on ne l'a pas. C'est le sens du travail bien fait. C'est le plaisir de construire quelque chose de durable et de partager sa passion. C'est quelque part un retour vers l'artisanat, le vrai, celui ou l'on aime son métier et l'on est fier que les clients apprécient l'oeuvre réalisée.

Les normes ISO ne sont pas la qualité au sens pur

Bien qu'elles se soient sérieusement améliorées depuis les toutes premières versions, les normes qualité type ISO ne peuvent en aucun cas être la seule concrétisation de la qualité. Il s'agit d'une notion bien plus complexe. Les normes portent un lourd héritage de démarche sous contraintes. Elles éloignent irrémédiablement le qualiticien tout comme l'ensemble des professionnels de l'entreprise de l'essence même de leur métier.

Après la publication des toutes premières normes ISO (1994) une équipe de farceurs américains seraient parvenus à faire certifier les processus d'une entreprise qui fabriquaient des scaphandres en béton. Le cahier de procédures était complet et à jour et cela avait suffi à l'auditeur.

En définissant par règle la notion de "perfection", le travailleur ne peut plus exprimer son sens du travail bien fait puisqu'il lui suffit de rester conforme auxdites règles.

Le culte du "conformisme"

Là, on atteint d'ailleurs le paroxysme de cette déformation de la notion qualité avec Les "Prix d'Excellence". C'est ainsi que sont fort pompeusement dénommés les concours Qualité tels que EFQM ou Malcolm Baldrige, et toutes les déclinaisons régionales. Leurs promoteurs tentent ainsi de laisser entendre qu'il existerait un modèle d'organisation idéal pertinent pour toutes les situations.

Bien que, évidemment, cette assertion est été maintes fois contredites, ils persistent à colporter cette légende de l’organisation idéale par le respect des règles (rebaptisées "bonnes pratiques") instaurées par des personnes bien loin du terrain et des spécificités de chaque entreprise, annihilant la volonté de chaque salarié(e) d'exprimer pleinement sa maîtrise.

Qualité et Zen

Donc effectivement, cette auditrice a entièrement raison. Elle ne voulait pas que je lui conte le storytelling en vigueur dans depuis déjà trois bonnes décennies. Ce qu'elle cherchait plus prosaïquement et plus subtilement, c'est ce que chacun d'entre nous devrait chercher, qualiticien ou pas. Elle attendait de moi que je l'éclaire non pas une fois de plus sur la notion de qualité dans sa dimension de quête de standardisation et de conformité dont on nous rebat les oreilles dans le monde de l'entreprise mais bien dans toute sa dimension, philosophique ou humaine pourrait-on dire.

Le nouveau rôle du qualiticien

L'histoire des trois maçons

Et c'est bien là ou le qualiticien a un rôle à jouer. Partager le goût du travail bien fait, inciter les professionnels à s'exprimer et à oeuvre ensemble pour bâtir quelque chose de solide de durable.Sur un chantier, trois maçons sont occupés à la même tâche.Un curieux questionne le premier maçon:"Que faites-vous ?""- Eh bien ça ne se voit pas ? Je pose des pierres !"Le même curieux pose la même question au deuxième maçon qui répond"- Je construis un mur"Enfin, il questionne enfin le troisième :"- Moi, je bâtis une cathédrale !"

C'est donc là le rôle du qualiticien, convaincre les professionnels qu'ils ne se contentent pas d'exercer leur métier en appliquant les bonnes procédures mais bien qu'ils sont en train de bâtir une cathédrale !

Traité du Zen et des motocyclettes

En résumé

S'il existe un incontournable sur ce thème, c'est bien. Ce livre n'est ni une formation au Zen et encore moins un cours de mécanique mais bien une fantastique réflexion à propos de la qualité dans toutes ses dimensions. L'auteur a choisi ce titre en forme d'hommage au livre de référence : Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc de Eugen Herrigel . L'auteur est aussi fortement influencé par les écrits du dernier grand savant universel Henri Poincaré.En deux, trois mots, ce roman car il s'agit bien d'un roman, relate une traversée des Etats-Unis à moto d'un père et de son fils un peu à la manière des histoires que se contaient les pionniers le soir à la veillée. En substance, l'auteur propose une redécouverte de l'esprit qualité dans tous les domaines.

Cette redéfinition de la qualité repose sur l'humain, ses émotions, sa sensibilité et sa subjectivité et débouche nécessairement sur une forme d'expression artistique.

Ce livre a rencontré un immense succès international. Il est simplement dommage que la traduction française soit plus qu'approximative. Il est d'ailleurs bon de le lire avec l'original anglais pas trop loin des yeux.

Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes

Robert M. Pirsig

Points Aventure

448 pages

Prix : 8 Euros

Dispo :

› www.amazon.fr

Dispo

›

Robert M. Pirsig560 pages (en anglais)

Éloge du carburateur

Plus récent et sur un thème connexe, un ouvrage à lire impérativement pour mieux saisir l'importance de la notion de "sens du travail", l'ouvrage de Matthew CRAWFORD, "Éloge du carburateur" lui aussi best-seller international. C'est le récit d'un universitaire devenu réparateur de moto. Passionnant !

Éloge du carburateur

Matthew B. Crawford

La Découverte

252 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

Nous sommes tous des artisans

Plus récent, l'ouvrage de Richard Sennett, "Ce que sait la main", aborde ce même thème du sens de l'humain, du goût du travail bien fait et de l'artisanat mais en adoptant un regard différent. Il est présenté ici sur ce même site : "Richard Sennett, "Ce que sait la main"

Ce que sait la main

La culture de l'artisanat

Richard Sennett

Albin Michel

403 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

Pour tout savoir sur le Zen en une centaine de pages, l'ouvrage de Eugen Herrigel "Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc" déjà mentionné ci-dessus. Bien qu'il soit d'une lecture aisée ce livre est à lire lentement pour bien profiter de l'enseignement.

Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc

Eugen Herrigel, Daisetz Teitaro Suzuki (préface)

Dervy

131 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

Un développement plus avant à propos de la mesure de la performance telle qu'elle est pratiquée et comment il serait un peu plus efficace de procéder pour que chacun puisse donner ce qu'il a au fond de lui...

Les Tableaux de bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

Prix : 25 Euros

Pour acheter ce livre :





