Comment augmenter les cadences de production

R éduire les délais entre la prise de commande et la livraison au client nécessite une augmentation de la cadence de production. Commençons par la méthode "Brut" et ses variantes. Nous poursuivrons par une réflexion sur l’optimisation des flux.

Tout ce que nous faisons, c’est de surveiller le temps qui s’écoule entre le moment où le client passe sa commande jusqu’à celui où l’on encaisse l’argent. Nous réduisons ce temps en éliminant tout ce qui est gaspillage et n’apporte pas de valeur ajoutée.

Tahiichi Ohno

Réduire les délais, c'est augmenter les cadences

La méthode "Brut" pour accélérer les cadences

Commençons par la méthode que nous baptisons de "Brut" et ses deux variantes. C'est la plus évidente et c'est encore la plus courante pour bien des industries qui ni ne réfléchissent plus avant, ni ne considèrent les salariés. Dans son ouvrage " La Jungle " écrit en 1906, Upton Sinclair décrit la méthode employée aux abattoirs de Chicago pour accélérer la chaîne de découpe.Les abattoirs pratiquaient déjà la division du travail et les travailleurs étaient alors en mode posté.Il suffisait d’introduire à un poste donné des "champions" qui, durant une heure ou deux, imposaient à la chaîne de découpe un rythme infernal que les autres étaient bien obligés de suivre. Ensuite, cette vitesse de chaîne devenait la norme.

Une première variante de la méthode "Brut"

Une "ancienne" m’avait conté une autre méthode, tout aussi efficace, qu’elle avait elle-même vécue dans sa jeunesse au sein d’une entreprise textile. Il suffisait de promettre une substantielle prime si les ouvrières parvenaient à atteindre un objectif de production particulièrement ambitieux.

Elles l’ont atteint, elles ont touché la prime, et ensuite cet objectif était devenu la norme, il n’y avait plus de primes pour l’atteindre...

Une seconde variante