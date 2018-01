Conseils pour l'utilisation des méthodes DMAIC et DMADV 6 sigma

Utiliser la méthode DMADV

Q

uelques conseils de terrain en complément, à propos de la mise en place de la démarche DMAIC. Pour commencer, la méthode DMAIC n'est pas la panacée pour tous les types de projets. La méthode DMADV est quelquefois plus adaptée.

On préférera la méthode DMADV lorsqu'il s'agira de mettre en place de nouveaux processus.

DMADV spécificités des phases Design et Verify

D efine

efine M easure

easure A nalyze

nalyze D esign

esign Verify

Utiliser les méthodes 6 Sigma

Six Sigma est aussi pour les services

Cette méthode assez similaire à DMAIC se compose des phases suivantes :Les 3 premières phases sont similaires à la méthode DMAIC.La phase Design définit dans le détail le processus afin d'être en parfaite concordance avec les attentes des clients.La phase Verify vérifie que la performance et la capacité sont conformes aux objectifs et aux attentes des clients.A noter : il existe d'autres méthodes et des variantes de celles-ci.6 Sigma ne se limite pas au processus de production. Par extension, cette nécessité de régularité se révèle profitable en maints autres domaines de l'entreprise. 6 sigma peut ainsi être déployée avec les précautions d'usage au sein même d'entreprises de services comme les compagnies d'assurances, les banques, les centres d'appels...

Le soin de la collecte de données conditionnent la réussite du projet

La pertinence de la collecte des données, la qualité de la mesure et la finesse du pilotage du projet sont des points clés du bon déroulement de la méthode. La coopération de l'ensemble du personnel est aussi une des règles de la réussite. La formation systématique de l'ensemble du personnel concerné par le projet en cours est en effet un préalable.

Synthèse des méthodes Six Sigma

Objectif Améliorer au maximum la régularité de la qualité client.

Améliorer au maximum la régularité de la qualité client. Finalité Augmenter significativement les revenus.

Augmenter significativement les revenus. Financement de la mise en oeuvre Particulièrement élevé, mais proportionnel aux résultats attendus lorsque le projet est correctement conduit.

Lecture recommandée

John Maxey, David Rowlands, Michael L. George, Malcolm UptonA Quick Reference, 100 Tools for Improving Process Quality, Speedand Complexity.225 pages - 9,81 EurosDispo chez www.amazon.fr

A propos de la mesure et ses principes, lire le livre de référence auprès des managers, consultants, chefs de projets décisionnels, formateurs et enseignants.

Alain FernandezEditions EyrollesÉdition495 pages









