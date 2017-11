Définition du Lean Management

e Lean management, introduit au sein des usines Toyota (Toyota Production System) au cours des années 70, est un système d'organisation assez complexe.

L'objectif étant d'améliorer au mieux la performance des processus en exploitant les méthodes, techniques et pratiques déjà à disposition.

Le Juste à temps, la qualité à tous les niveaux des processus et la réduction des coûts sont au programme.

Vue sous un angle plus pratique, la démarche repose sur la résolution active des problèmes de production et donc :

›› la diminution des stocks,

›› la lutte contre les gaspillages et la réduction des défauts,

›› le juste à temps,

›› la production à flux tirés (Kanban...) et la maîtrise des délais,

›› la flexibilité et la gestion efficace des compétences,

›› tout comme la réduction des coûts, sont parties intégrantes de la démarche.

Une démarche d'amélioration continue

Si le 6 Sigma est utilisé pour réduire drastiquement la variabilité des processus, le lean, quant à lui, cherche non pas à réduire mais bien à éliminer tout ce qui est inutile au sein du processus, comme les temps d'attente qui nuisent à la fluidité, les retouches qui n'engagent pas toujours à chercher à faire bien du premier coup, les surproductions qui génèrent des stocks inutiles, les déplacements superflus... Bref tout ce qui en théorie peut être qualifié de gaspillage et pénalise les temps de cycle.

PDCA

Bien entendu, ce principe de réorganisation ne s'envisage pas comme un nouveau schéma à plaquer une fois pour toute sur les structures de l'entreprise. Toute la philosophie du lean réside dans le principe fondamental d'amélioration continue. On progresse par étape dans une logique PDCA, en référence la roue de W.E.Demings, Plan, Do, Check, Act

La réussite du projet repose essentiellement sur la capacité à mesurer précisément le progrès selon les objectifs de performance que l'on s'est fixé. Lire notamment les recommandations de mesure pour un projet industriel.

Les 7 sources de gaspillage selon Taiichi Ohno

1) Surproduction Produire plus qu'il ne faut pour le client, et créer du stock invendu pour utiliser les ressources ou anticiper les commandes à venir.

Prendre soin de considérer tous les paramètres pour bien dimensionner la taille des lots.

Produire plus qu'il ne faut pour le client, et créer du stock invendu pour utiliser les ressources ou anticiper les commandes à venir. Prendre soin de considérer tous les paramètres pour bien dimensionner la taille des lots. 2) Stocks excessifs Les stocks sont la plupart du temps les cache-misère des processus de production non optimisés.

Les stocks sont la plupart du temps les cache-misère des processus de production non optimisés. 3) Défauts, retouches et rebuts S'efforcer de faire bien du premier coup, soigner les procédures.

S'efforcer de faire bien du premier coup, soigner les procédures. 4) Temps d'attente Un processus efficace est nécessairement fluide... Attention aux goulets d'étranglement.

Un processus efficace est nécessairement fluide... Attention aux goulets d'étranglement. 5) Transports inutiles Optimisation des emplacements des lieux de production.

Optimisation des emplacements des lieux de production. 6) Déplacements inutiles Rationalisation des mouvements et déplacements.

Rationalisation des mouvements et déplacements. 7) Traitements inutiles Éviter les travaux inutiles pour la valeur créée.

Un peu de qualitatif dans vos indicateurs...

Taiichi Ohno est à l'origine du système "Toyota"Voir aussi les 5 zéros et attardez-vous sur le sixième, le zéro mépris...Pour mettre de son côté quelques chances de réussite, il particulièrement recommandé de ne pas se contenter de ne mesurer que des grandeurs quantitatives du type réduction des coûts et quantité produite.Une mesure précise de paramètres d'ordre qualitatif , comme le moral et la volonté de participer des acteurs de l'entreprise, sera la meilleure garantie pour un succès durable.

Cet aspect de la question n'est pas toujours envisagé par les experts de la démarche qui se contentent généralement d'imposer la solution, et ne prévoient que de vagues sessions d'informations pompeusement dénommées "accompagnement du changement".

Une démarche globale

Le lean impacte toutes les strates de l'entreprise et nécessite d'ailleurs une totale coopération à tous les niveaux, l'idée du lean management étant d'optimiser durablement la chaîne de valeur. Le Lean Management est donc étroitement lié à la démarche stratégique à moyen et long terme.

Les limites du lean

Avant d'envisager l'implantation du Lean Management, il est préférable d'étudier sérieusement la possibilité d'une démarche réellement coopérative . Si l'on souhaite une issue plus heureuse que les désastreuses radicalisations déshumanisées commises par les apprentis-organisateurs, il est indispensable que chacun puisse, sans contrainte aucune, trouver sa place et son rôle dans la durée.

La dictature du chronomètre

Les organisateurs qui ne raisonnent qu'en chiffres, le chronomètre à la main, et dont le cerveau ne connait pas d'autre opération que la soustraction, appliquent un peu trop à la lettre les principes du management lean les plus radicaux. Il est en effet nécessaire de se focaliser sur chaque étape de la chaîne de valeurs, du départ jusqu'au client final, afin d'identifier les gaspillages de tous types (voir ci-dessus les recommandations de Taiichi Ohno).

L'obstination du gaspillage

Cependant tous les gaspillages, pour un oeil extérieur, n'en sont pas nécessairement un si l'on considère le processus de création de valeur non pas dans sa représentation powerpoint, mais bien dans sa réalité : les femmes, les hommes et la durée...À trop chercher à éliminer le "gras excédentaire", les "spécialistes du lean" et la direction obnubilée par les économies rapidement réalisées, ont conduit tout droit une entreprise à sa perte : une rationalisation des processus bien trop radicale relayé aussi sur le site des Echos.

Les principes du toyotisme bâclés

Enfin, on ne peut mettre en place un système lean, et ce quelque soit le domaine d'intervention, sans se référer aux principes du Toyotisme . Ils sont fondamentaux.Le principe 13 prônant un principe de décision longuement réfléchi et par consensus ainsi que le principe 14 posant les bases d'une organisation apprenante sont généralement oubliés des démarches lean sur le terrain. Ce sont en effet les plus délicats. Ils exigent une réforme culturelle et une remise en cause des hiérarchies traditionnelles. Ces deux principes sont pourtant une des principales clés de la réussite du projet dans la durée.

Le grand oublié : le bien-être au travail

Nous aurions aussi pu citer de nombreux exemples dévoilant la détérioration du bien-être au travail. Si les gains sont rapidement perceptibles, les effets pervers de l'inévitable dégradation du bien-être au travail ne sont ressenties qu'à bien plus long terme.Lire ici, un premier exemple vécu : Le lean sur le terrain, l'envers du décor Voir aussi sur le site de l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, les travaux autour des risques du Lean et du Toyotisme. Lire notamment l'article suivant : L'impact du lean sur le risque psychosocial vu par un médecin du travail

On ne résout pas tout avec des règles et des procédures...

Ce n'est pas la justesse des procédures et des règles établies qui assurent le bon fonctionnement d'une entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d'activité. Non, une entreprise fonctionne bien essentiellement grâce à la prise d'initiative silencieuse des salariés et de la qualité du tissus relationnel que chacun d'entre-eux entretient au delà des définitions de fonctions et de l'organigramme. Il n'est pas prudent financièrement parlant (puisque c'est cela la finalité d'une entreprise, ne nous trompons pas) de laisser se dégrader l'enthousiasme et la volonté de bien faire son travail qui animent la très large majorité des salariés...

En complément

lean.org Lean Enterprise Institute

leanuk.org The Lean Enterprise Academy

anact.fr l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail

Ouvrage de référence

›

1. Un ouvrage de référence pour bien comprendre le lean, Ce livre adopte une démarche didactique, il est tout à fait adéquat pour bien comprendre les fondamentaux et les principes généraux de la méthode.

Le management Lean

Auteurs : Michael Ballé, Godefroy Beauvallet

Pearson Expert

248 pages

Prix : 21 Euros

Dispo :

www.amazon.fr

› 2. Un ouvrage de référence écrit par le fondateur du Lean Enterprise Institute et le fondateur du Lean Enterprise Academy.

Système Lean - Penser l'entreprise au plus juste

James Womack, Daniel Jones

Pearson Education 2ème édition décembre 2012

464 pages

Prix : 41 Euros

Dispo :

www.amazon.fr ,

› 3. Et pour ne pas rêver trop fort à trop idéaliser le Lean et le système Toyota et foncer tête baissée, lire et relire l'excellent "Toyota l'usine du désespoir" de Satoshi Kamata, un témoignage précis et détaillé vue de l'intérieur des usines Toyota, bien loin du marketing et de la légende officielle.

Toyota - L'usine du désespoir

Satoshi Kamata

Demopolis

258 pages

Prix : 21 Euros

Dispo :

www.amazon.fr ,

›

4. Les 14 principes du Toyotisme expliqués. Il est indispensable de les connaître si l'on souhaite bien évaluer les enjeux de la démarche.

Le modèle Toyota

Jeffrey Liker - Pearson Education -

Dispo :

www.amazon.fr









Commentaires lecteurs...

