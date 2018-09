Les références...

Le lean management est le système de production développé initialement par Toyota. Ci-après vous trouverez une sélection de livres de références pour mieux comprendre le principe et le déroulement de la démarche.

Chaque auteur s'est construit sa propre approche de la méthode au fil des expériences vécues. C'est pour cela qu'il n'existe pas un seul livre de référence.

Il est toujours utile de se référer à des sources différentes pour mieux cerner un thème aussi complexe que le lean management qui ne peut se résumer à un simple article web aussi complet soit-il.

Le lean management

Cet ouvrage propose une très bonne approche du lean, didactique pour bien comprendre les fondamentaux, la "philosophie" et les principes généraux de la démarche en pratique...Auteurs : Michael Ballé, Godefroy Beauvallet192 pagesPrix : 18 EurosDispo : www.amazon.fr

La stratégie Lean: Créer un avantage compétitif

libérer l'innovation, assurer une croissance durable en développant les personnes

Cet ouvrage est la traduction du Best Seller "The Lean Strategy", illustré d'exemples il est bien utile pour comprendre les principes généraux de la méthode.

Auteurs : Michael Ballé, Daniel Jones, Jacques Chaize

Pearson Expert

350 pages Prix : 39 Euros

Dispo : www.amazon.fr

Système Lean - Penser l'entreprise au plus juste

Un ouvrage écrit par le fondateur du Lean Enterprise Institute et le fondateur du Lean Enterprise Academy. Un ouvrage d'accès aisé, bien illustré, et pratique...

Auteurs: James Womack, Daniel Jones

Pearson Education 2ème édition décembre 2012

464 pages

Prix : 41 Euros

Dispo : www.amazon.fr



Objectif Lean

Ce livre, écrit par 3 consultants de Mac Kinsey, recentre l'entreprise sur la complexe question de la production au plus juste : le lean management. Cette question plus que jamais d'actualité est traitée ici dans toutes ses dimensions et illustrée d'exemples concrets. La moitié de cet ouvrage s'appuie sur un cas fictif dont le lecteur suit pas à pas le cheminement.

Auteurs : John Drew, Blair McCallum et Stefan Roggenhofer

Editions d'organisation, 280 pages

Dispo : www.amazon.fr



Le lean au service du client

Ce que le client veut - Quand il veut - Où il veut

Beaucoup d'entreprises n'entendent pas les besoins de leurs clients et se focalisent uniquement sur leur produit. La racine du problème réside dans un mauvais processus que personne n'est capable d'analyser clairement. Jim Womack et Dan Jones, les créateurs du système lean, exposent une vision managériale et une méthode pratique pour mettre le client au coeur de l'offre.

Auteurs : Jim Womack et Dan Jones

Editions Vuibert, 288 pages, 27,55 Euros

Dispo : www.amazon.fr

Le système Toyota

Il est aussi utile de s'attarder sur le système Toyota pris dans sa globalité, le premier livre de cette seconde liste, tout en évaluant ses limites sur le plan humain grâce à un solide témoignage vécu de l'intérieur, le second ouvrage de cette même liste.



Le modèle Toyota

Le livre de référence pour bien comprendre les principes du modèle Toyota et son déploiement sur le terrain

Auteur : de Jeffrey Liker, Préface de Michael Ballé et Godefroy Beauvallet

Ed. Pearson, 416 pages, Prix : 41 Euros

Dispo : www.amazon.fr



Toyota - L'usine du désespoir

Ne manquez pas de lire cet ouvrage de référence afin de bien comprendre les limites (et la réalité) du modèle Toyota et du lean management.

Le célèbre best-seller L'usine du désespoir de Satoshi Kamata est un incontournable.

Auteur : Satoshi Kamata, Préface de Paul Jobin

Ed. Demopolis, 264 pages, Prix : 19,95 Euros

Dispo : www.amazon.fr

