Comment conduire le projet Lean Six Sigma

Préparer le projet

ssocier deux méthodes radicales comme Lean Management et Six Sigma ne s'envisagera pas sans une préparation significative. Les moyens mis en oeuvre, l'enveloppe budgétaire, la disponibilité, les compétences et la motivation des acteurs clés, tout comme les délais impartis, seront à la hauteur des enjeux.

L'éternelle question des gros sous

D'autre part, si ce n'est un véritable cas de force majeur, il est préférable d'éviter de réviser les budgets à la baisse ou d'écourter les timings une fois le projet lancé sur les rails. Les résultats ne sont pas immédiats et le fruit des coups de ciseaux intempestifs sont bien rarement satisfaisants.

Le périmètre du projet

Pour s'offrir les meilleures garanties de conduire le projet à son terme, il sera nécessaire de circonscrire précisément le périmètre du projet. Bien délimité, mieux ciblé, il est alors plus aisé d'en définir la faisabilité, d'en anticiper le ROI et de fixer les budgets et les ressources nécessaires. Une analyse de risques et une étude d'impacts, utiles aussi pour évaluer les apports en matière d'apprentissage collectif, complèteront l'étude préalable.

D'autre part, pour créer la dynamique indispensable à la poursuite d'une ambition de plus large envergure, il est préférable de placer en bonne place de la liste des critères de choix des projets potentiels ceux dont les résultats sont significatifs pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de ses partenaires.

Le pilotage du projet

La question du pilotage, indissociable de celles de la conception du tableau de bord et de la définition des indicateurs de performance (KPI), est le thème central de ce portail.Se reporter aux liens indiqués.

Apprentissage collectif

L'importance de la constitution d'une mémoire projet est bien trop rarement jugée à sa juste valeur. Négligée lors de l'élaboration du Business Plan et du plan de financement , l'élaboration d'une documentation active et vivante est pourtant le pilier d'un apprentissage collectif.

Ne pas perdre l'enseignement des premiers projets, c'est mieux préparer les suivants, accroître le ratio de performance globale en quelque sorte.

Pour constituer cette mémoire collective, le lecteur intéressé pourra se reporter aux thématiques de la conduite de projet : Le Wiki et l'élaboration de la documentation du projet, Storytelling et la mémoire projet.

La conduite du changement

Depuis déjà pas mal d'années, on parle et on écrit beaucoup à propos de l'accompagnement du changement , une question particulièrement ardue souvent associée à celle de la motivation.Bien sûr lorsque le terme "changement" est en fait une manière d'euphémisme pour tenter de camoufler les termes de délocalisation, licenciement ou déclassement avec pertes de salaires, il y a bien peu de chance de réussir sans fracas.

Changement et Coopération...

En revanche, traitée dans un esprit de coopération étendue intégrant par définition la communication, la participation et la responsabilisation, l'exercice, toujours difficile, est bien plus en phase avec la réussite. (Nous aurons maintes occasions de revenir sur ce thème essentiel)L'après projet est la seconde difficulté des démarches d'amélioration continue.Comment peut-on garantir que l'entreprise est bien placée sur une nouvelle rampe de lancement et a parfaitement rompu avec les habitudes passées ? ...

C'est là où la question du changement se révèle dans toute sa dimension. Si l'enthousiasme et le franchissement réussi des difficultés successives en cours de projet sont autant de stimulants, véritables moteurs du changement, la volonté de retrouver une position de confort associée aux habitudes passées une fois le voyage accompli, sera la principale menace.

Il faut alors tout mettre en oeuvre pour éviter le retour en arrière (avec entre autre, la mise en place et le déploiement de système de mesure et de pilotage à base de tableaux de bord répartis). En fait, le changement doit être considéré autant dans sa dimension culturelle qu'organisationnelle ou technologique.

Cette question essentielle de l'après projet est au coeur d'un livre sur 6 Sigma rédigé par le Juran Institute et préfacé par Joseph Juran :"Juran institute's six sigma - Breakthrough and beyond". Ce livre, présenté comme un véritable cri d'alarme à destination des entreprises occidentales en panne d'investissement face à la menace asiatique.

développe concrètement la mise en oeuvre de 6 Sigma. Il se conclut par un excellent chapitre : « la feuille de route du changement » décrivant en 5 étapes les points clés de la démarche de conduite du changement "définitif".

A lire ici : Le livre du Juran Institute

