Comment réaliser une analyse stratégique ?

5) Évaluer et choisir les axes de progrès

Quels sont les meilleurs axes de progrès?

Quel sera l'impact sur le marché ?

Quel est le coût de réalisation ?

Quel en sera le coût de fonctionnement ?

Quand l'avantage poursuivi sera-t-il en fonction ?

Questions subsidiaires à propos de la Compétitivité

De nouveaux entrants peuvent-ils pénétrer le marché ?

Quelles sont les barrières compétitives ?

Quelles sont les possibilités de substitution ?

Existe-t-il d'autres technologies ou services susceptibles de remplacer à terme l'offre proposée ?

* Quel est le pouvoir de négociation des fournisseurs ?

* Quel est le pouvoir de négociation des clients ?

Ces deux dernières questions sont agrémentées d'une étoile afin d'attirer l'attention du lecteur. Elles sont rarement traitées à leur juste valeur et pourtant elles font bien souvent la différence entre une stratégie ambitieuse mais inapplicable et une stratégie concrète.

Remarque : même s'il est vrai que la méthode ne cible pas les multinationales, la problématique d'une business unit n'est guère si différente que cela.

Tableau de bord avec Excel

Guide pratique pour concevoir et réaliser soi-même rapidement et à moindre coût son tableau de bord de pilotage en utilisant Excel de Microsoft. Guide pratique pour concevoir et réaliser soi-même rapidement et à moindre coût son tableau de bord de pilotage en utilisant Excel de Microsoft.

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Date de publication : Janvier 2018

6ème Edition

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel.

Ouvrage de référence

Stratégique + Quiz

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regner

11ème édition Juin 2017 Pearson Education

661 pages

3. Techniques d'analyse des secteurs et de la concurrence dans l'industrie. Dans ce livre de référence dans lequel l'auteur, qui enseigne la stratégie d'entreprise à Harward, développe tous les concepts de la stratégie concurrentielle. Choix stratégiques et Concurrence

Michael E. Porter

Editions Economica

430 pages

20 Euros

4. L'auteur, co-fondateur de Intel en 1968, explique comment tout au long de sa carrière, la peur et la vigilance permanente du marché lui ont permis de réussir.

Only the Paranoid Survive

Andrew S. Grove

How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company.

Editions Crown Business

240 pages

Comment Piloter l'Entreprise Collaborative ?

Pour insuffler l'esprit d'innovation en entreprise il n'existe guère d'autre solution que celle de déléguer la prise de décision auprès des managers de terrain et des équipes autonomes.

Mais comment faire ? C'est là l'objet de ce livre. Pour insuffler l'espriten entreprise il n'existe guère d'autre solution que celle dela prise deauprès des managers de terrain et des équipesMais comment faire ? C'est là l'objet de ce livre.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Date de publication : 12 avril 2018



Une démarche en 7 étapes pour déléguer la prise de décision auprès des managers de terrain et des équipes autonomes tout en assurant la cohérence globale du pilotage.

Lire la fiche détaillée »»»

