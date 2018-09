Q uels sont les principes d'élaboration d'une stratégie d'entreprise gagnante ? Passons en revue les 4 principaux, ce sont des bonnes pratiques incontournables. 1) Il n'existe pas de stratégie "standard", 2) Il n'existe pas de stratégie "durable", 3) L'analyse stratégique n'est pas réservée aux "élites", 4) La stratégie ce n'est pas de la théorie

4 bonnes pratiques pour guider l'élaboration de la stratégie

"...Son expérience lui avait déjà appris qu'à la guerre les plans les plus savamment élaborés n'avaient pas d'importance ; que tout dépend de la façon dont on pare les coups inattendus et imprévisibles de l'ennemi, que tout dépend de la conduite même des opérations et de ceux qui les conduisent. » Tolstoï. La guerre et la paix Livre III 1ère partie

Il n'existe pas de stratégie "standard"

P

rincipe numéro 1Il n'existe pas de stratégie standard. Plus d'un "suiveur" s'est vu écarter de la course après avoir tenter d'appliquer sans vergogne et sans discernement la stratégie gagnante du concurrent le plus direct.

La stratégie s'exprime selon les spécificités internes et externes. Les connections sont multiples, l'art de la stratégie est complexe.

Et comme pour tous les sujets complexes, on ne parvient à la dominer qu'en adoptant une démarche méthodique et coopérative. Sans une large participation de l'ensemble des parties-prenantes, on ne parviendra pas à concevoir une stratégie pertinente et concrète c'est à dire aisée à déployer et à mettre en action.

Il n'existe pas de stratégie "durable"

Principe numéro 2Il n'existe pas plus de stratégie "durable". Une fois celle-ci déclinée sur le terrain et les plans mis en oeuvre, les concurrents ne resteront pas les deux pieds dans le même sabot. A moins d'avoir la chance d'exercer son activité sur un marché protégé ou, plus improbable encore, d'avoir réussi à dénicher l'avantage concurrentiel susceptible de lever des barrières infranchissables, les concurrents vont réagir.

Réagir, c'est-à-dire agir à leur tour. Il faudra donc rester à l'écoute du marché, apprendre à lire les signaux faibles et être suffisamment flexible pour réviser, le cas échéant, stratégie ou plan, partiellement ou radicalement.

La stratégie doit être envisagée comme un cycle continu.

L'analyse stratégique n'est pas réservée aux "élites"

Principe numéro 3L'élaboration de la stratégie n'est pas réservée aux seules élites dirigeantes de l'entreprise. Une bonne stratégie se construit en coopération avec l'ensemble des parties concernées. D'une part, ce sont les acteurs de terrain qui détiennent les informations. Autant mettre toutes les informations en commun au plus vite dans une logique coopérative active.

D'autre part, le talon d'Achille de la stratégie se loge au sein même des modalités de son application. Autant que ceux qui devront la mettre en oeuvre participent à son élaboration. Une part non négligeable du travail de terrain sera déjà en bonne voie. L'adhésion la plus large est en effet un incontournable de la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie.

La stratégie ce n'est pas de la théorie

Principe numéro 4Corollaire du précédent, même la plus géniale des stratégies élaborée n'a de valeur qu'une fois appliquée et mise en action sur le terrain . L'élaboration de la stratégie n'est en rien un exercice théorique et intellectuel. C'est au pied du mur que l'on reconnaitra les stratèges.

