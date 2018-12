Stratégie d'entreprise

La stratégie est en fait une boucle à 4 phases

1) Donner un sens et du sens

Orientation, finalité, définition de la performance, partage de l'information.

2) Faire des choix

Questionner, collecter, confronter, développer les alternatives, explorer les doutes, Evaluer les risques et bâtir le business model.

3)Rendre réalisable

Mettre en oeuvre, affecter le personnel adéquat, assurer les moyens, allouer les ressources suffisantes et piloter la performance.

4)Corriger, améliorer

Analyse, créativité collective, recadrer la stratégie, saisir les stratégies émergentes.

En complément

Closing the Gap Between Strategy and Execution

de Donald N. Sull, A kire sur la Sloan Management Review, un article un ancien en apparence mais toujours riche d'enseignement

Le management stratégique, ou pourquoi faut-il reconstruire les organisations selon un modèle pro-actif et coopératif, si l'on souhaite parvenir à dénicher les stratégies gagnantes et à les déployer efficacement. La fin du modèle "Air Sandwitch"

Chaîne de valeurs

La chaîne de valeurs telle que la décrit Michael Porter permet justement d'évaluer précisément les apports de chacune des fonctions, ou plutôt des métiers, à la valeur client.

L'Amélioration des coûts, de la qualité, des délais, mais aussi l'innovation, les services rendus et la réputation globale contribuent durablement à la satisfaction des clients, donc à la compétitivité.

En annexe : Les métiers de l'entreprise

Il s'agit de définir des verbes d'action afin d'identifier les rôles, "faire" en lieu et place "d'être". Cette représentation partielle des métiers de l'entreprise permet ainsi d'identifier ceux qui sont en charge de :

"Concevoir" Ce verbe d'action couvre les métiers de tous ceux qui en charge de la conception des nouveaux produits ou/et des nouveaux services, tels que les bureaux d'études quelle que soit la spécialité, etc...

"Vendre" Ce verbe d'action recouvre les métiers de tous ceux qui sont en charge de vendre et de promouvoir lesdits produits et/ou services : Commercial, gestion de la relation client et les services marketing et publicité.

"Fabriquer" Ce verbe d'action couvre tous les métiers de la production proprement dite, ils diffèrent selon l'activité et la nature de l'entreprise.

"Approvisionner" Ce verbe d'action recouvre tous les métiers en charge d'assurer la fourniture régulière des matières premières et des sous-ensembles sous-traités, en respectant les exigences de la production en matière de qualité, de délai et bien sûr de prix. Le service achat entre dans ce métier mais aussi la gestion de la Supply Chain.

"Livrer" Ce verbe d'action essentiel couvre tous les métiers en charge d'acheminer les produits vers les clients en respectant à la lettre les délais contractuels, tels que la logistique en complément du verbe précédent.

"Assurer le soutien" Ce verbe d'action couvre tous les métiers assurant le bon fonctionnement de l'entreprise tels que la GRH par exemple ou le bureau des méthodes.

La très large majorité des entreprises commerciales devrait parvenir à ventiler toutes ses activités dans cette simple grille des métiers sans trop la modifier.

La coopération s'initie dès la définition de la stratégie

L'effectuation



Après avoir observé bon nombre de créateurs, cette professeur de l'université de Virginie (USA) a formalisé une démarche stratégique purement pragmatique: l'effectuation Cette démarche pose comme préalable, une étude précise des atouts de l'entreprise avant de construire un plan stratégique qui vise à dynamiser les partenariats et à contrôler les éventuelles pertes sans pour autant passer à côté des opportunités. Ce plan ne demande qu'à évoluer. Ces enseignements sont à l'origine plutôt destinées aux créateurs mais ils sont tout aussi profitables pour les entreprises à taille humaine traversant une phase de doute et nécessitant d'être relancées. Voir aussi: What makes entrepreneurs entrepreneurial? Saras D. Sarasvathy (pdf)

La stratégie de la PME, 3 conseils de bon sens

1) On fonde son devenir sur les ressources disponibles, sans se lancer dans des investissements à la rentabilité hypothétique.

2) Il est toujours utile d’adopter une vision à moyen/long terme mais dans un monde de changement rapide, il est hautement recommandé de se concentrer sur le court/moyen terme en adoptant des stratégies peut-être moins ambitieuses mais plus rapidement opérationnelles et donc profitables. Une technique de petits pas en quelque sorte (voir l'effectuation ci-dessus). Une des règles de base du management selon Peter Drucker : trouver un équilibre entre stratégie de long terme et performances de court terme.

3) On s'accorde aussi le droit de bâtir une stratégie modeste tant que l’on vise une amélioration significative et durable de la valeur créée. Une erreur d’orientation stratégique pardonne rarement. Si dans une certaine mesure une grande entreprise a un peu plus de latitude pour absorber les contrecoups d’un choix inopportun en maintenant plusieurs fers au feu ou plus prosaïquement grâce à son inertie, l’erreur stratégique est quasiment toujours fatale pour une PME.

Voir ici la démarche pratique de conception et de déploiement de lastratégie de la PME

Se poser les bonnes questions

1) Mieux se connaitre

2) Ebaucher le programme

3) Envisager les partenariats

4) Evaluer les attentes des salariés

La question de la concurrence prédomine nécessairement. L’ensemble de ces questions que chacun ne manquera pas de compléter et d’adapter à son contexte délimite le périmètre des possibles.

C’est une étape indispensable pour éliminer les élucubrations et rester dans le concret, même si on trouvera toujours des originaux pour trouver foi dans les idées les plus folles. La question budgétaire et des délais est aussi un moyen de ramener sur terre les plus projets les plus extravagants.

Ouvrages de référence

› 1. Cet ouvrage de référence, un best-seller, est vraisemblablement l'un des plus complet pour bien comprendre la notion de stratégie d'entreprise.

Stratégique + Quiz

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regner

11ème édition Juin 2017 Pearson Education

661 pages

Prix : 45 Euros



Dispo chez :

www.amazon.fr

› 2. Une étude de fond de la stratégie d'entreprise afin d'identifier la logique des décisions à l'origine de la croissance. Cet ouvrage présente une analyse particulièrement fine des 5 principales caractéristiques des innovateurs qui réussissent. A une époque où une bonne stratégie se doit d'être innovante, il est important de préparer le terrain en conséquence. Ce sera le moyen de provoquer l'émergence des vrais talents, unique moteur de l'innovation de rupture. La lecture de cet ouvrage s'impose.

Le gène de l'innovateur

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor

Novembre 2013

Pearson

328 pages

Prix : 10 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

› 3. Du même auteur, Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma, le livre révolutionnaire qui va changer votre façon de faire des affaires :

The Innovator's Dilemma

When New Technologies Cause Great Firms to Fail

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor

2016

HarperBusiness

288 pages

Prix : 24,54 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format kindle

Voir aussi la sélection de livres de stratégie d'entreprise

