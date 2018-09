Q u'est-ce que la Stratégie ? Qu'est-ce que la tactique ? Comment différencier ces deux notions ? Voyons le point de vue de Mario Benedetti, immense et éternel poète uruguayen... À savourer. C'est, de mon point de vue en tout cas, la meilleure explication de la différence entre ces deux notions essentielles...

Poésie avec Mario Benedetti

Stratégie : « Ensemble d'actions coordonnées, de manoeuvres en vue d'une victoire »

Ou encore spécifiquement pour les sciences de l'économie et de Gestion :

« Ensemble d'objectifs opérationnels choisis pour mettre en oeuvre une politique préalablement définie. »

Stratégie ou tactique ? Comment expliquer ces deux notions étroitement liées mais fondamentalement opposées ?Pour le petit Robert :

Mais la plus belle explication nous est donnée par ce superbe poème de Mario Benedetti : Táctica y estrategia .

"Ecoutez", je vous le livre en version originale (traduite par mes soins) :

Mi táctica es mirarte

aprender como sos

quererte como sos. Mi táctica es hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible Mi táctica es quedarme

en tu recuerdo

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos

no haya telón

ni abismos Mi estrategia es

en cambio más profunda

y más simple Mi estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

por fin me necesites. Ma tactique est de te regarder

apprendre comment tu es

t'aimer comme tu es

Ma tactique est de te parler

et de t'écouter

construire avec des paroles

un pont indestructible Ma tactique est de rester

dans ton souvenir

je ne sais comment ni ne sais

avec quel prétexte

mais rester en toi Ma tactique est d´être franc

et de savoir que tu es franche

et que nous ne nous vendons pas

des simulacres

pour qu'entre nous deux

il n'y ait pas de rideau

ni d'abîme Ma stratégie est

en revanche

plus profonde et plus simple Ma stratégie est

qu'un jour quelconque

je ne sais comment ni ne sais

selon quel prétexte

à la fin tu aies besoin de moi

Malheureusement, bien peu de ses oeuvres ont été traduites en français. Ce petit roman est agréable à lire (la Trêve). Tout comme ce recueil de nouvelles d'auteurs Sud Américains, dont bien entendu Mario Benedetti



Disponible en français sur Disponible en français sur Amazon.fr

Joli. Mais vous pensez vraiment que l'on peut expliquer la stratégie ou la tactique à l'aide de poème ? Vous pensez que les décideurs sont receptifs à ce genre de message ? Personnellement j'en doute et c'est bien dommage. SergineJe ne pense pas comme vous Sergine. Derrière le masque, nous possédons tous un certain degré de sensibilité. Sans cette sensibilité, on serait d'ailleurs bien en peine de prendre une quelconque décision d'importance. Au contraire, il faudra plutôt se méfier de celui qui ne lit jamais un poême, ne s'oublie pas à écouter une chanson, n'éprouve pas de tristesse, n'éclate pas de rire, n'a jamais aimé... Etc...je suis d'accord avec Alainpour ma part il est evident que la forme ne peut, peut etre pas s adapte au decideur (comme vous le dite sergine, si bien. Et que je pense aussi que se sont aussi des etres humains capable de comprendre simplement l essentiel) l image de la poesie comme celle du poete n est peut etre pas suffisant a resoudre tout nos probleme d aujourd hui mais il donne a l ame humain l image de lui meme c est a dire la beaute (interieur). qui elle est le premisse d une entente cordiale avec nous meme et les autres. je trouve pour ma part se poeme simple et clair, a la difference entre strategie et tactique il nous livre l essentiel et demeure complet dans sont explicationMario Benedetti est aujourd'hui décédé (17/05/09). Mario Benedetti disposait du rare talent de pointer du vers ou de la phrase la réalité telle que l'on n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse s'exprimer aussi simplement, sans artifice. Fascinant. Je ne pense pas que je trouverais le temps de traduire d'autres poèmes. D'autant plus que l'exercice n'est pas des plus aisés. Et puis, à chacun son job. Si vous trouvez une bonne traduction d'un de ses écrits, ils sont tous très bons et l'auteur fut particulièrement prolixe, n´hésitez pas..j'ai cherche des traduction en français mais c'est trés difficile, je vous en remercie pour "tactica y estrategia" Auriez vous des informations? merci EstelaEffectivement, il n'y a pas grand chose en français. je n'ai trouvé que ce lien sur amazon.fr La Trêve Revigorant et inoubliable éclaircissement... Merci !





