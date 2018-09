L a large majorité des entreprises n'ont pas de stratégie bien arrêtée et c'est bien là l'origine de leurs principaux problèmes. Mais attention, ce n'est pas en s'inspirant des récits guerriers édulcorés que l'on parviendra à résoudre cette question. La stratégie d'entreprise n'a strictement rien à voir avec la stratégie militaire.

La concurrence, ce n'est pas la guerre

Lorsque l'on ne s'est encore jamais frotter avec la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie d'entreprise gagnante, il est tentant de se référer aux ouvrages s'inspirant de la stratégie militaire.

Les militaires passés par l'école de guerre ne sont-ils pas des spécialistes en la matière ?

Pourquoi ne pas s'inspirer des grands experts de la stratégie militaires pour bâtir des plans solides et efficaces ?

La réponse est simple : Une entreprise qui cherche à conquérir un marché n'a rien à voir avec une armée en campagne.

Mais alors qu'est-ce donc que la stratégie d'entreprise ?

Dans un monde hyper-concurrentiel aux changement brutaux et radicaux, ce ne sont pas des guerriers, le doigt sur la couture du pantalon, prêts à mourir au combat dont a besoin l'entreprise.

Pour gagner et conserver des secteurs de marché, l'entreprise a besoin de femmes et d'hommes experts dans leurs domaines et parfaitement autonomes et donc disposant d'un plein pouvoir de décision pour agir sur le terrain.

Des alliances, des coopérations, de l'innovation

D'autre part une stratégie n'est pas nécessairement une lutte où il s'agit de réduire l'adversaire à néant. Une stratégie gagnante c'est surtout des alliances et des coopérations, c'est aussi la recherche de créneau libre de concurrence, où l'on peut exprimer plus librement sa capacité innovatrice, comme le préconise la stratégie "Océan bleu" . Encore faut-il partager le pouvoir et concevoir des stratégies dans un mode coopératif

Clausewitz et Tolstoï

Nous sommes alors très loin de la stratégie militaire façon Clausewitz. D'ailleurs Léon Tolstoï qui fut sous-lieutenant durant la guerre de Crimée et le siège de Sébastopol met en pièces cette théorisation de la stratégie. Il explique que les plans les mieux conçus sont systématiquement mis en déroute sur le terrain.

Les généraux loin du coeur des combats n'ont aucune idée du déroulement précis. Et ce sont les hommes pris dans le feu de l'action qui improvisent. Ensuite et seulement ensuite les théoriciens réécrivent l'histoire pour construire après coup des plans géniaux.

À titre de clin d'oeil, rappelons que Clémenceau disait que la guerre est une chose bien trop sérieuse pour la laisser aux militaires. On ne va tout de même pas leur confier aussi les affaires civiles non ?

Un tel raisonnement me fait à mon tour sourire... Malgré nos conditions d'engagement particulièrement dures un peu partout dans le monde à l'heure actuelle, avec un effectif supérieur à celui de France Télécom, Renault et EDF réunis, nous, armées françaises, dénombrons beaucoup moins de suicides... Peut-être que le modèle de ce que vous appelez "management" et que nous appelons commandement pourrait s'inspirer du monde militaire (où l'homme est au centre des préoccupations des chefs)...S'inspirer du mode militaire ? Mais le modèle militaire est en fait le véritable fondement du management d'entreprise. Selon la petite histoire, Fayol, un des principaux concepteurs du modèle de management (Prévoir Organiser Commander Coordonner Contrôler), avait pour livres de chevet les travaux de Lyautey. Le terme de "cadre" et l'organisation hiérarchique conséquente, sont aussi directement issus du monde militaire.D'ailleurs, Le problème est là. On s'obstine a maintenir le style de management vertical "je ne veux voir qu'une tête" datant des débuts de l'époque industrielle, tout en sachant que la seule manière de réussir en temps de concurrence et d'incertitude est de dynamiser l'innovation, qui elle ne peut s'exprimer que dans un modèle horizontal et coopératif.D'autre part si le critère nb de suicide devient l'indicateur de bien-être au travail, on est plutôt mal barré...





