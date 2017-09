Piloter par les enjeux ? Facile à dire !

Le projet CRM est lancé... Yapuka...

Combien de projets démarrent ainsi ?

Nul besoin d'avancer des chiffres, nous avons tous déjà côtoyé ce type de scène dans nos entreprises. Trop souvent, les projets technologiques sont engagés alors que les responsables concernés ne disposent que de bien peu de biscuits dans leur sac. Il ne leur reste plus qu'à déléguer la totalité de la réalisation aux informaticiens et aux consultants extérieurs. "C'est leur métier, ils sauront faire au mieux !"

Avec ce type de voeux, il ne faut pas être surpris du taux phénoménal d'échecs !

Selon des statistiques officieuses qui, devant l'ampleur du phénomène, tendent à devenir officielles, plus de 70 % des projets de Gestion de la relation client ne produiraient pas les résultats escomptés.

On constate à peu près les mêmes chiffres dans le cadre de la mise en oeuvre de la plupart des projets d'ampleurs. Bien des solutions, simples et standards en apparence sur le papier, se révèlent plutôt délicates une fois entré dans le vif du sujet. Dans les pires des cas, les projets n'aboutissent même pas et sont purement et simplement abandonnés en cours de route.

La Direction Financière, voyant les alléchants Retour sur Investissement s'éloigner, préfèrent couper les robinets sans attendre plus longtemps !

Dès qu'un projet tarde à délivrer les premiers résultats, le contrôle semble perdu. On ne sait plus trop où l'on va et seul le compteur des dépenses est alors utilisé comme instrument de décision.

La faute ? Ce sont les informaticiens qui ne voient pas les enjeux du projet !

Certains spécialistes du raccourci semblent avoir trouvé l'explication universelle.

Selon eux, il ne faut pas chercher trop loin : les informaticiens manquent de vision globale !

A la bonne heure ! Pourquoi pas après tout !

Il est vrai qu'il est important d'émerger de temps à autre pour sortir la tête du guidon et tout le monde, informaticiens compris, en est plus ou moins conscient. En théorie en tout cas. Car dans la réalité ce n'est pas aussi simple !

Il suffit d'avoir vécu au moins un projet de l'intérieur pour s'en rendre compte. Avec l'absence de standards, l'évolution perpétuelle des techniques, l'incompatibilité des générations de produits et les incontournables bugs, les informaticiens sont pris par le terrain à 120%.

Il faut être un doux rêveur pour supposer qu'ils disposent du temps, de la volonté et de l'énergie pour lever la tête et regarder au loin, vers les enjeux du projet.

Référence du site

www.amazon.fr

Le projet décisionnel en totalitéL'ouvrage de référence auprès des managers, consultants, chefs de projets BI, formateurs et enseignants.Alain Fernandez6ème édition 2013495 pagesPrix : 35 eurosDispo chez :









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés