La DSI et le management

N e jamais perdre de vue le rôle essentiel de la DSI, Direction des Systèmes d'Information, dans la conception de la stratégie. Notamment à propos de la question de l'alignement stratégique des technologies. Mais il s'agit avant tout de bien comprendre que le système d'information n'est pas qu'un centre de coûts mais un centre de création de valeur.

Le DSI nouveau est arrivé

Depuis déjà une bonne quinzaine d'années, on ne cesse d'annoncer l'avènement de la nouvelle DSI, Direction des Systèmes d'Information, véritable levier de l'avantage concurrentiel.

Il est vrai qu'après pas mal d'hésitations, la mutation est enfin en marche. Et même si encore de trop nombreuses entreprises restent les deux pieds dans le même sabot et ne voient dans le Système d'Information qu'un problème supplémentaire, le virage est malgré tout bien amorcé.

Management du Système d'Information, Gouvernance, Technologies du SI, CRM, Social CRM, ERP, Cloud et Mesure de la performance dans toutes les dimensions, et bien d'autres thèmes encore entre dans les attributions de la DSI...

Atout stratégique et gouvernance

Pour que la DSI soit la carte d'atout de la stratégie d'entreprise, il convient de rebâtir, et ce depuis les fondamentaux, ses principes de fonctionnement puis de préciser son rôle, voire sa mission au sein de l'organisation et de ses partenaires. Le premier sujet venant à l'esprit n'est autre que celui de la gouvernance du Système d'Information

Héritière de la gouvernance d'entreprise, son ambition n'est autre que d'assurer la durabilité d'un Système d'Information conforme aux attentes de l'ensemble des parties prenantes. Vaste programme.

Attention toutefois de ne pas enfermer le thème de la gouvernance du système d'information dans un simple catalogue de normes (ITIL, COBIT, CMMI...). Efficacité du processus de décision et qualité de la mesure de la performance sont les piliers d'une gouvernance assumée.

Les défis du télétravail

L'essor du management du télétravail modifie en substance l'ordre des priorités des dSI. Ce nouveau mode d'organisation du travail peut devenir un vrai casse-tête pour toutes les entreprises et plus particulièrement pour les DSI qui n'ont pas anticipé cette tendance en renforçant drastiquement tous les aspects de la sécurité informatique

Les questions relatives à l'exploitation du Cloud grimpent aussi sérieusement dans l'échelle des priorités. Même si le télétravail se développait depuis déjà quelques années, la grave crise du coronavirus de 2020 a donné un coup d'accélérateur. Il est désormais évident qu'il faudra désormais compter avec ce nouveau mode d'organisation.

Pour plus d'éléments sur cette épineuse question du télétravail vue sous l'angle de la DSI, voir ici l'enquête Adobe Survey: How A Remote Workforce Is Shifting CIO Priorities

IT management, comprendre les technologies

Pour que l'alignement des technologies de l'information sur la stratégie d'entreprise soit une réalité, encore faut-il que ces premières soient suffisamment "compréhensibles" pour l'ensemble des acteurs concernés. Traditionnelle chasse gardée des techniciens , les technologies sous-jacentes du système d'information globale méritent d'être tout à fait comprises par l'ensemble des parties prenantes, décideurs et utilisateurs.

Management du SI, les technologies en oeuvre

La CRM Customer Relationship Management , gestion de la relation client, la SCM Supply Chain Management et bien sûr l' ERP Enterprise Ressource Planning , progiciel de gestion intégré sont justement à l'origine de nouveaux processus susceptibles de provoquer la différenciation concurrentielle tant recherchée..., en tout cas lorsque les projets sont conduits dans les règles de l'art (voir www.piloter.org/projet ) et en accord avec la démarche statégique (voir Prise de décision et modèle de la poubelle ).

Des enjeux "mouvants"

Cela dit, les enjeux sont en perpétuelle évolution et des mutations plus radicales des principes de fonctionnement du SI modifient déjà les contours de la fonction (voir SaaS et Cloud computing ). Bref, il s'agit de rester aux aguets ...

IT Management, le management des technologies de l'information

Objectif : Réussir les projets technologiques

CRM gestion de la relation client

CRM Customer Relationship Management qu'est-ce que c'est ?

Le dossier CRM pour mettre en oeuvre la gestion de la relation client. Ce ne sont pas que des outils technologiques mais un véritable processus qui nécessite méthodes et pratiques.

CRM Customer Relationship Management qu'est-ce que c'est ? Le dossier CRM pour mettre en oeuvre la gestion de la relation client. Ce ne sont pas que des outils technologiques mais un véritable processus qui nécessite méthodes et pratiques. Définition du CRM Customer Relationship Management

Définition : CRM, Customer Relationship Management, désigne un ensemble de méthodes, de pratiques et d'outils technologiques qui judicieusement mis en oeuvre et bien utilisés assurent une gestion plus efficace dans la durée des relations avec les clients et les prospects. En français, on préfère parler de Gestion de la Relation Client (GRC).

Définition du CRM Customer Relationship Management Définition : CRM, Customer Relationship Management, désigne un ensemble de méthodes, de pratiques et d'outils technologiques qui judicieusement mis en oeuvre et bien utilisés assurent une gestion plus efficace dans la durée des relations avec les clients et les prospects. En français, on préfère parler de Gestion de la Relation Client (GRC). Manager le Projet CRM

Le projet CRM est un projet complexe qui implique impérativement plusieurs fonctions et activités de l'entreprise. Voyons 3 clés pour bien manager le projet CRM suivi de 5 recommandations puisées au fil des projets.

Manager le Projet CRM Le projet CRM est un projet complexe qui implique impérativement plusieurs fonctions et activités de l'entreprise. Voyons 3 clés pour bien manager le projet CRM suivi de 5 recommandations puisées au fil des projets. CRM Open Source

Comment choisir un progiciel de gestion de la Relation Client en mode open source ?

Comment choisir un progiciel de gestion de la Relation Client en mode open source ? Qu'est-ce que le e-CRM ?

Qu'est-ce que le e-CRM ? Le e-CRM est la Gestion de la Relation Client sur internet, en étroite liaison avec le e-commerce. E-CRM, avec un e pour électronique, correspond à la Gestion de la Relation Client en utilisant toutes les ressources des TIC, Technologies de l'Information et de la Communication autrement dit l'internet et les réseaux sociaux. Mais quels sont les outils et quelles sont les données à collecter pour mieux évaluer la valeur du client ? Voyons tout cela.

Il est désormais entendu que l'alignement optimale des technologies sur la stratégie est la condition du succès de l'entreprise intégrée. D'autre part, l'émergence de nouvelles stratégies étroitement liées aux technologies sont un facteur essentiel de prise d'avantages concurrentiels durables. Encore faut-il savoir ce que sont les technologies autant en terme d'usage que de contraintes d'implantation. Voir notamment Le management du projet Système d'information . Les décideurs ont toujours méticuleusement pris soin de se tenir à distance des technologies. Ce n'est plus la bonne attitude.Accroître (ou préserver !) sa part de marché et la rentabilité client est le principal objectif des entreprises. Dans un monde hyper-concurrentiel, les technologies de la CRM (Customer Relationship Management ou GRC Gestion de la relation client) sont incontournables.

ERP progiciel intégré

ERP Enterprise Resource planning Progiciel de Gestion Intégrée

Au long des dernières décennies, l'implantation des ERP, Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré, ne s'est pas toujours réalisée en douceur. Trois qualificatifs viennent spontanément à l'esprit lorsque l'on aborde le thème des projets ERP : Coûteux, rigides et contraignants. Les ERP sont pourtant quasi incontournables. Centre fédérateur des informations d'entreprise et des processus métiers, les ERP fédèrent les fonctions essentielles dites de gestion comme les RH, le commercial, la production, la finance, la comptabilité, les achats.

ERP Enterprise Resource planning Progiciel de Gestion Intégrée Au long des dernières décennies, l'implantation des ERP, Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré, ne s'est pas toujours réalisée en douceur. Trois qualificatifs viennent spontanément à l'esprit lorsque l'on aborde le thème des projets ERP : Coûteux, rigides et contraignants. Les ERP sont pourtant quasi incontournables. Centre fédérateur des informations d'entreprise et des processus métiers, les ERP fédèrent les fonctions essentielles dites de gestion comme les RH, le commercial, la production, la finance, la comptabilité, les achats. KM Gestion de la connaissance Tout n'est pas prévisible ni automatisable. Comment faciliter l'accès à l'information pour tous afin d'améliorer la prise de décision en utilisant des technologies comme les Portails, la Business Intelligence, le Knowledge Management ( Gestion de la connaissance) ou l'e-learning. Gestion de la connaissance : Le Knowledge management

Gestion de la connaissance. Dossier du KM Knowledge Management, . Quels en sont le principe les outils, les enjeux...Partager la connaissance à l'heure du Big Data et des réseaux sociaux Les nouvelles pratiques interactives de l'internet, ont réformé l'approche classique de KM Knowledge Management ou Gestion des connaissances telle qu'elle était pratiquée jusqu'alors. Ce dossier reprend le principe des techniques et outils de gestion de la connaissance ou KM Knowledge Management et de ses déclinaisons afin de mieux comprendre les enjeux actuels

Gestion de la connaissance : Le Knowledge management Gestion de la connaissance. Dossier du KM Knowledge Management, . Quels en sont le principe les outils, les enjeux...Partager la connaissance à l'heure du Big Data et des réseaux sociaux Les nouvelles pratiques interactives de l'internet, ont réformé l'approche classique de KM Knowledge Management ou Gestion des connaissances telle qu'elle était pratiquée jusqu'alors. Ce dossier reprend le principe des techniques et outils de gestion de la connaissance ou KM Knowledge Management et de ses déclinaisons afin de mieux comprendre les enjeux actuels Qu'est-ce que le Knowledge Management Gestion de la Connaissance

Principe du KM Knowledge management Gestion de la connaissance. Comment gérer le projet. Le knowledge Management ou Gestion de la Connaissance est l'utilisation d'une famille d'outils, de méthodes et de modes d'organisation pour faciliter la conservation et surtout le partage des connaissances réparties dans l'entreprise.

Qu'est-ce que le Knowledge Management Gestion de la Connaissance Principe du KM Knowledge management Gestion de la connaissance. Comment gérer le projet. Le knowledge Management ou Gestion de la Connaissance est l'utilisation d'une famille d'outils, de méthodes et de modes d'organisation pour faciliter la conservation et surtout le partage des connaissances réparties dans l'entreprise. Les technologies support Les technologies support du système d'information. Mieux les connaître pour une utilisation plus efficace. Le dossier complet. Les technologies du système d'information

Les Technologies support du systèmes d'information de l'entreprise réactive. Architecture et infrastructure du système d'information. En perpétuelle évolution, les technologies de l'information support des systèmes d'information modèlent les structures intrinsèques de ces derniers. L'innovation particulièrement dynamique au cours de ces deux dernières décennies en redéfinit continuellement les usages. Pour mieux saisir les opportunités stratégiques offertes par les technologies de l'information il est hautement recommandé de s'attarder.

Les technologies du système d'information Les Technologies support du systèmes d'information de l'entreprise réactive. Architecture et infrastructure du système d'information. En perpétuelle évolution, les technologies de l'information support des systèmes d'information modèlent les structures intrinsèques de ces derniers. L'innovation particulièrement dynamique au cours de ces deux dernières décennies en redéfinit continuellement les usages. Pour mieux saisir les opportunités stratégiques offertes par les technologies de l'information il est hautement recommandé de s'attarder. Piloter par les enjeux...

...Le bon usage des technologies de l'information expliqué au manager, la référence du chapitre.

Il est important d'assurer au préalable la cohérence interne de son système d'information. Le concept d'ERP (Entreprise Ressource Management ou PGI Progiciel de Gestion intégré) traite la majeure partie des questions d'intégration des différentes fonctions de l'entreprise.

Ressources web

Périodiques et sites web à bien connaître...

Les 7 dossiers du chapitre IT Management

À lire...

Un ouvrage assez complet dont l'ambition est bien de traiter la dimension stratégique de la DSI et la dimension technologique sans omettre les fonctions connexes telle que la sécurité et la gestion des infrastructures...

Management des systèmes d'information

Kenneth Laudon, Jane Laudon

Pearson

16ème édition 2020

636 pages

Dispo :

www.amazon.fr & Format Kindle

Livre de référence pour bâtir le système de pilotage de la performance et l'aide à la décision. Une méthode en 10 étapes pour bâtir le système décisionnel de l'entreprise. Cet ouvrage, "long-seller", a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

6ème édition révisée et complétée

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Perfonomique, Saison 2 est un guide pour mieux manager la performance en entreprise. Cet ouvrage est gratuit et disponible au format PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus...

Perfonomique Saison II

8 verbes d'action et 32 recommandations illustrées pour un management de la performance assumé

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Éditions Mimismo

Collection : Guide Pratique

6ème édition 2020

Pages : 200 pages

Dispo :

À télécharger sans aucune formalité...

À découvrir... Excel et la Business Intelligence

Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser Excel comme outil utilisateur de la Business intelligence? Excel est en effet devenu au fil du temps un outil Business Intelligence à part entière, voir notamment Power Pivot et Power View. Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser Excel comme outil utilisateur de la Business intelligence? Excel est en effet devenu au fil du temps un outil Business Intelligence à part entière, voir notamment Power Pivot et Power View.





Le mot du jour

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

P.Drucker