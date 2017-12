Solutions professionnelles open source

Depuis quelques années déjà et pour bien des besoins professionnels les outils open source sont des concurrents directs des solutions d'éditeur. Voyons quelques conseils et recommandations pour bien choisir sa solution.

Un progiciel open Source est un progiciel professionnel

L

e fait qu'un produit logiciel soit "Open Source Software" n'est pas l'argument ultime. Il faut savoir choisir son produit selon ses propres besoins.

Le produit en cours d'examen répond-il aux attentes actuelles et futures, à court et moyen terme ?

Bien entendu, pour que cette première opération soit réalisable encore faut-il que les besoins fonctionnels présents et futurs de l'entreprise et des utilisateurs aient été parfaitement identifiés.

Comme pour tout produit me diriez-vous. C'est bien là où je souhaitais justement en venir. Un produit Open Source sera étudié avec la même grille de critères qu'un produit éditeur.

La qualité du progiciel

Ensuite comme pour tout progiciel d'entreprise, la qualité intrinsèque du produit sera examiné à la loupe.

Les coûts directs et indirects

les frais d'intégration et de déploiement

les dépenses spécifiques de migration depuis l'ancienne application

les développements s'il y a lieu de personnaliser l'application ou tout au moins de l'intégrer au sein du système d'information existant

les frais de formation spécifique

les coûts de la plate-forme de test

les frais inévitables de démarrage

...

Le prix de la licence n'est pas le seul coût à prendre en compte lors de l'installation d'un nouveau progiciel, loin s'en faut. Ci-après une petite liste non exhaustive des frais à considérer afin d'apprécier un peu plus précisémment le coût global de l'intégration du nouveau progiciel :

La qualité de la communauté

La communauté de développeurs et d'utilisateurs n'est rien de moins que l'exceptionnel avantage d'un produit open source. A condition que celle-ci soit de qualité et suffisamment vaste pour garantir la stabilité durable du produit. Les forums actifs sont aussi un précieux allié pour faciliter l'apprentissage et l'intégration d'une application. A ne pas négliger. Nous passons à peu près tous par les mêmes questionnements.

La base installée

Enfin, là encore comme pour tout produit logiciel, la taille de la base installée est aussi un critère de premier ordre. Le nombre de téléchargements de la version gratuite "Community Edition" n'est pas vraiment l'argument massue. Ce qui nous intéresse, ce sont les retours effectifs des utilisateurs exploitant l'outil au quotidien.

