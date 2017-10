Cloud computing et SaaS solutions pour l'informatique d'entreprise

Les applications pratiques du Cloud Computing

Cloud Computing, SaaS et le SI de l'entreprise

L

es solutions de SaaS, Software as a Service, se greffent quasi naturellement sur le principe de Cloud Computing afin d'offrir une variété de services accessibles depuis le poste utilisateur. Pour mémoire, SaaS, Software as a Service, est une évolution majeure de l'utilisation des applications d'informatique d'entreprise.

SaaS et les applications informatiques de l'entreprise

Pour une solution de type SaaS (Software as a Service), le matériel, les logiciels systèmes et les logiciels applicatifs sont gérés par le fournisseur de services. Les applications informatiques, anciennement les progiciels, ne sont plus achetées en unique package d'un seul tenant et installées sur les machines du client.

C'est une offre modulaire. Seuls les modules nécessaires sont loués. Le client n’est plus tenu d’acheter les licences et de gérer les mises à jour. Les modules sont résidents chez le ou les fournisseurs et le client paie un abonnement proportionnel aux ressources consommées.

PaaS

PaaS, Platform as a Service, toujours dans la dynamique du Cloud Computing, est une plate-forme de développement comportant l'ensemble des outils nécessaires tels les logiciels systèmes. Le client ne gère que ses logiciels applicatifs. A titre d'exemples explicatifs, attardez-vous sur la gamme force.com de salesforce.com, toujours précurseur en ce domaine applicatif.

IaaS

IaaS, Infrastructure as a Service, n'est rien d'autre que la délocalisation de l'infrastructure, du hardware. Le fournisseur met à la disposition le matériel. Le client utilisateur gère lui-même tous les logiciels. Voir à titre d'exemple les solutions "cloud" de amazon.com, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) . Un concept étroitement lié à la virtualisation

Utility Computing

Utility computing, terme anglo-saxon pour désigner le principe de location étendue des ressources informatiques où l'on facture à l'usage, à la manière d'un contrat de fourniture de "fluides" comme l'eau, le gaz ou l'électricité.

Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride

Le cloud public est le cloud computing au sens pur, disponible sur l'internet, en fait tel qu'il a été précisé au chapitre Définition du Cloud Computing pour l'entreprise.

Le cloud privé est une manière d'émuler un "cloud" sur réseau interne en exploitant les fonctions de virtualisation des serveurs.



Le cloud hybride est une combinaison des deux. Le réseau ou nuage externe complète le réseau ou nuage interne. Vraisemblablement la soution la plus optimale. Le cloud hybride permet en effet de pallier aux légitimes préoccupations de sécurité et de confidentialité des données gérées, échangées et stockées.

