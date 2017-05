Comment utiliser le Diagramme Courbe et le Diagramme Aire

À quoi servent-il ?

L

e graphique courbes permet de suivre l'évolution dans le temps d'une valeur, ou plusieurs valeurs aux fins de comparaison. Pour une meilleure interprétation des résultats, des courbes de tendance peuvent être ajoutées au graphique : linéaire, exponentielle, logarithmique, polynomiale, puissance ou moyennes mobiles.

Graphique "Courbe"

La figure ci-dessus permet de comparer l'évolution des ventes au cours de l'année de 3 références de produit.

Graphique "Aire"

Le graphique en aire présente l'immense avantage de visualiser les quantités sous forme de volumes. Ainsi, on peut non seulement visualiser la tendance global des ventes de chaque gamme de produits, mais aussi vérifier et comparer les volumes réalisés. Un riche enseignement !





