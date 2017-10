Comment utiliser le Diagramme Polaire, le Radar et le Diagramme à Bulles

À quoi servent-ils ?

L

e graphique polaire, notamment dans sa déclinaison radar, est particulièrement pertinent pour visualiser une entité aux multiples caractéristiques. Chacun des axes correspond à l'une de ces caractéristiques. Le graphique polaire radar est bien pratique pour évaluer les points forts, les avantages et inconvénients d'une solution, de juger de l'importance de critères ou encore de s'assurer de la portée exacte d'un concept.

Graphique polaire radar

C'est un outil graphique que j'utilise, notamment dans la première partie de la méthode, pour évaluer et communiquer à propos des forces et faiblesses de l'entreprise vis-a-vis de ses principaux compétiteurs.

Le graphique polaire radar permet, en effet, de superposer deux entités afin de visualiser d'un simple coup d'oeil les caractéristiques spécifiques à chacune d'entre-elles.

Graphiques à bulles

Le graphique à bulles est utilisé pour représenter des entités en trois dimensions. Le volume de la bulle et sa position, en abscisse et ordonnée, permet ainsi de visualiser 3 types d'informations. Il est alors aisé de comparer avec les bulles voisines. J'utilise ce schéma bien pratique dans la première partie de la méthode pour évaluer la rentabilité client par produit, et situer l'entreprise sur son marché, autant en terme de part de marché que de potentialité.

Le livre, guide de référence

L'essentiel du tableau de bord

Alain Fernandez

Eyrolles-Editions d'Organisation 4ème édition

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF ou ePub) Format kindle

Excel © est une marque déposée de Microsoft Corp

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2017 Tous droits réservés





