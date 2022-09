Méthode de conception du système de tableaux de bord

Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les managers et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

La méthode GIMSI pour concevoir le tableau de bord

GIMSI ® est une méthode de conduite du projet de pilotage de la performance (Business Intelligence) centrée sur l'homme, décideur en situation.

Ce dossier présente en quelques fiches les principaux principes de la méthode. Pour mémoire, elle est décrite en détail, illustrée et mise à jour régulièrement dans l'ouvrage de référence du site "Les nouveaux tableaux de bord des managers".

Cette étude se poursuit avec une présentation rapide de quelques-unes des principales méthodes de conception de tableaux de bord de pilotage.

1. Méthode Gimsi

La méthode Gimsi ® présente une différence fondamentale avec les autres méthodes connues de conception et réalisation du système de tableaux de bord de l'entreprise :Elle est fondamentalement centrée sur les besoins propres des décideurs responsables.

Être responsable cela signifie être parfaitement au courant des enjeux stratégiques. Dans le cas optimal, les acteurs de terrain ont contribué à la conception de la stratégie.

Ils sont alors tout à fait à même de choisir les objectifs tactiques conforment à leur vision de l'enjeu, et en parfaite adéquation avec les moyens disponibles.

C'est en cela que l'on peut qualifier ces objectifs de "pertinents".

2. Autres méthodes de conception

Innover en équipe

Balanced Scorecard (BSC) ou tableau de bord prospectif

Selon les auteurs R. Kaplan et D. Norton, le Balanced Scorecard est un système global de clarification et de formalisation de la stratégie des organisations pour la déployer et de la mettre en oeuvre efficacement.

3. Méthodes "historiques"

Le navigateur Skandia

Le navigateur Skandia

Les autres méthodes de pilotage de la performance

À lire...

Le livre de référence de la méthode Gimsi

Le projet BI en totalité, de la stratégie au déploiement

Méthode de conception/réalisation coopérative en 10 étapes expliquée et illustrée

Guide de choix des indicateurs de performance

Guide de choix des outils de la Business Intelligence

Etude de cas complète

Exemples d'applications pratiques et concrètes

Ces deux livres de référence du site traitent de ce sujet. Le premier propose la conception d'un système d'aide à la décision et de Business intelligence centré décideurs en totalité. Le second étudie plus particulièrement l'aide à la décision pour les équipes autonomes.Alain Fernandezédition Eyrolles468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF ou ePub, Kindle

Cette dernière édition, entièrement remise à jour, intègre une étude de l'utilisation du "Big Data" dans le processus décisionnel de l'entreprise.

Piloter donc au lieu de contrôler ! Cet ouvrage de référence développe une démarche pratique pour dynamiser l'innovation dans une optique de performance globale et durable de l'entreprise en se fondant sur une délégation efficace auprès d'équipes de terrain solidaires...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

