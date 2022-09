Pour assurer sa croissance et sa pérennité, l'entreprise ne dispose d'autres solutions que celle d'innover. C'est désormais une évidence. Pour cela, encore faut-il créer les conditions de son émergence. C'est-à-dire laisser une plus grande latitude à l'initiative, et faciliter la prise de décision pour tous les acteurs de terrain, seuls ou en équipes autonomes. Pour y parvenir, commençons par réformer la mesure de la performance afin qu'elle devienne une aide à la prise de décision pour tous, et cesse d'être un outil de contrôle et de coercition.

Il n'est guère besoin de se lancer dans de longues expérimentations pour constater que les clients sont à l'écoute de la nouveauté. D'autre part, aucun secteur commercial ne reste à l'écart de la frénésie du renouvellement technologique.

De toute façon, dans une concurrence exacerbée, le changement de gamme pour se démarquer des pays à bas coûts de production est aujourd'hui un passage incontournable pour les entreprises des pays européens.

Mais il importe avant tout de prendre soin de discerner l'innovation proprement dite de la manipulation marketing.

Il ne s'agit pas de recycler de vieilles solutions ou de copier la concurrence, même si cela peut faire illusion durant un temps. Au final le client ne s'y trompe pas.

Innover, ce n'est pas non plus appliquer le précepte :

C'est possible, alors je le fais.

Les 2 chapitres du thème "Innovation d'entreprise"

Innovation de rupture

Le cimetière des inventions inutiles est sûrement aussi profond que la grande fosse des Mariannes pour enterrer dans l'oubli la multitude de solutions techniques ou technologiques, de logiciels et d'apps qui n'ont jamais rencontré le succès commercial. Cela dit, innover, ce n'est pas nécessairement découvrir l'invention disruptive. Bien des innovations plus anodines en apparence, qu'elles concernent le produit final ou les processus de l'entreprise, sont génératrices de valeur ajoutée durable.

C'est bien l'émergence de celles-ci qu'il s'agit de faciliter.

Comment faire pour dynamiser l'innovation dans l'entreprise ?

Bref, l'innovation en entreprise est avant tout une question de management. Elle est inconcevable sans laisser la liberté d'initiative et donc de décision aux acteurs de terrain et aux équipes autonomes. Bref, l'innovation en entreprise est avant tout une question de management. Elle est inconcevable sans laisser la liberté d'initiative et donc de décision aux acteurs de terrain et aux équipes autonomes.

Mais comment innover si l'on est en permanence sous la pression de la loi du chiffre ?

Encore faut-il mettre en oeuvre les conditions de son émergence et insuffler cette volonté à toutes les strates de l'organisation. Autrement dit, il s'agit de muter l'entreprise vers un modèle organisationnel qui dynamise justement l'esprit d'initiative Évidemment, au sein de la multitude d'entreprises qui confondent mesure de la performance avec contrôle systématique , il ne sera guerre possible d'insuffler cet esprit vertueux.

La pression de la loi du chiffre engendre des comportements pervers au sens du but recherché : individualisme, compétitions absurdes, réduction des rapports humains à la seule dimension dominant/dominé etc.

Le principe de mesure de la performance conditionne la faisabilité de l'organisation innovante, c'est un fait.

Avant tout, et donc en toute première priorité, il est urgent de réformer le principe de mesure de la performance pratiqué dans l'entreprise afin qu'il cesse d'être un instrument de contrôle et de coercition , et soit enfin un instrument d'aide au pilotage et a la décision pour tous.

Laisser la latitude à tous les acteurs de l'entreprise de prendre des initiatives, c'est bien leur conférer un pouvoir de prise de décision qui ne peut se limiter au suivi stricto-sensu de procédures pré-établies.

Comment devenir un manager innovant ?

Ainsi notre thème de réflexion se doit de basculer sur la question cruciale qui ne peut rester sans réponse :

Comment prend-on les décisions dans l'entreprise ?

Le principe de délégation est-il pleinement assumé ?

Autrement dit, de quel pouvoir de décision disposent les acteurs de terrain ? Est-il réel ou factice ?

Autrement dit, de quel pouvoir de décision disposent les acteurs de terrain ? Est-il réel ou factice ? La prise décision en équipe est-elle effective ?

La décision en équipe n'est pas innée. Elle doit être construite selon un processus bien spécifique pour éviter les consensus mous qui conduisent irrémédiablement à l'inaction.

Cette question entraîne deux corollaires :

En somme, c'est une démarche de (re)conception du système de mesure de la performance accordant une large place à la coopération qu'il s'agit de mettre en oeuvre.

C'est là l'objet de la démarche "SOCRIDE" qui, en 7 étapes, permet d'aboutir à une prise de la décision en équipe pleinement assumée. Cette démarche est développée et largement illustrée de cas concrets dans l'ouvrage ci-après, "Les tableaux de bord du manager innovant".

À lire...

Piloter, c'est partager le pouvoir de décision. Une démarche pratique et illustrée de cas concrets. Livre de référence du site...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

À découvrir... Le manager, le robot et la prise de décision

Le rôle du manager, c'est de prendre des décisions, c'est un fait. Un robot équipé d'une intelligence artificielle sera-t-il capable de prendre lui aussi, voire mieux, les indispensables décisions ? C'est ce que croient tous ceux qui se fondent sur le modèle de l'Homo oeconomicus. Selon ce modèle pour le moins simpliste, le décideur est ultra rationnel, parfait calculateur et pleinement informé, il prend toujours la bonne décision, comme un robot donc. En réalité, en entreprise on navigue plutôt dans un contexte complexe et incertain, et le processus de décision ne peut être envisagé par un modèle simpliste qui fait l'impasse sur l'incertitude, le doute et le risque. Le rôle du manager, c'est de prendre des décisions, c'est un fait. Un robot équipé d'une intelligence artificielle sera-t-il capable de prendre lui aussi, voire mieux, les indispensables décisions ? C'est ce que croient tous ceux qui se fondent sur le modèle de l'Homo oeconomicus. Selon ce modèle pour le moins simpliste, le décideur est ultra rationnel, parfait calculateur et pleinement informé, il prend toujours la bonne décision, comme un robot donc. En réalité, en entreprise on navigue plutôt dans un contexte complexe et incertain, et le processus de décision ne peut être envisagé par un modèle simpliste qui fait l'impasse sur l'incertitude, le doute et le risque.

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)