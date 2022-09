La prise de décision en entreprise

Mise à jour le 12 septembre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

La prise de décision en entreprise n'est pas un exercice des plus simples. En temps d'incertitude, le meilleur choix n'est pas toujours clairement perceptible, loin s'en faut. Les méthodes et outils, dont le tableau de bord n'est pas le moindre, sont incontournables pour apporter un éclairage plus précis et limiter un tant soit peu la prise de risques. D'autre part, la prise de décision en équipe pleinement assumée par chacun des membres est la clé de l'innovation managériale. Voyons comment...

Le processus de décision en entreprise en pratique

La décision en entreprise

Quel que soit le secteur d'activité, ou la fonction exercée, le manager devra prendre des décisions qui ne sont pas toujours des plus évidentes, incertitude oblige.

Il existe bien entendu des méthodes, techniques et outils censés faciliter la prise de décision.

Mais une chose est certaine : ces méthodes, techniques et outils ne prendront pas la décision à votre place ! Tous les conseillers et experts que vous pourrez consulter au cours de la phase d'instruction ne vous remplaceront pas non plus lorsqu'il faudra choisir.

Le décideur est toujours seul au moment crucial.



Les 4 chapitres du thème "Décision en Entreprise"

Toute décision est une prise de risques

La décision est en effet une prise de risques

La prise de décision en univers complexe, et donc l'anticipation des conséquences possibles, est un exercice aux multiples inconnues. Le choix effectué nous engage. Il est donc prudent de s'efforcer d'évaluer les risques potentiels de chacune des alternatives possibles.

Mais ce n'est pas toujours évident. Dans ce cas, on ne dispose guère d'autres solutions que de se référer à son sentiment intime fondé sur son expérience et la connaissance du contexte.

Décider avec ses "tripes"

Lors d'un mémorable dîner des correspondants de la Maison Blanche, Lors d'un mémorable dîner des correspondants de la Maison Blanche, Stephen Colbert conseillait ainsi à Georges W. Bush "d'utiliser son cerveau, il est quand même bien plus riche en neurones", dans un jeu d'antiphrases ironiques en référence à sa formule récurrente : "Straight from the gut".

Faut-il pour autant se référer systématiquement à son sentiment intime en dépit des informations disponibles ? Sûrement pas ! Les décideurs qui vous affirment ne décider qu'avec leurs "tripes" en toutes situations sont soit de fieffés menteurs, soit des inconscients.

Restons cartésien !

En bon cartésien, il est peut être préférable de ne pas écarter trop rapidement méthodologies et outils. Ils seront utiles pour éclairer un tant soit peu le contexte décisionnel, et assurer ainsi une meilleure appréciation du risque

D'où l'importance de disposer d'un tableau de bord soigneusement conçu. Le tableau de bord est une aide précieuse pour le manager ou l'équipe autonome, afin de ne pas perdre de vue les objectifs de performance à suivre, tout en évaluant précisément sa progression.

Décider en équipe, clé de l'innovation managériale

C'est une évidence. Ce qui est moins évident, c'est de parvenir justement à prendre une C'est une évidence. Ce qui est moins évident, c'est de parvenir justement à prendre une décision collective qui sied à chacun des membres du groupe.

À lire...

La prise de décision en équipe est le facteur de réussite de toutes les démarches d'innovation managériale fondées sur un principe de délégation étendue. Pour qu'elle soit en mesure de lancer des initiatives, une équipe autonome doit impérativement être dotée de la pleine capacité de déciderLe processus décisionnel en équipe. Pour parvenir au stade où une équipe est à même de prendre une décision collective parfaitement assumée par chacun de ses membres, c'est tout un processus qu'il s'agit de dérouler. Ce processus est soigneusement décrit et illustré d'exemples concrets dans l'ouvrage ci-après.

La prise de décision en équipe est la clé de l'innovation en entreprise. Il s'agit en effet de déléguer une part toujours plus importante de pouvoir aux acteurs de terrain, en contact avec la réalité. C'est là l'objet de cet ouvrage, livre de référence du site...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Sélection d'articles sur la prise de décision en entreprise

Le théorique...

Le processus de décision

La prise de risque et les 4 phases du processus de prise de décision en entreprise...

Le processus de décision La prise de risque et les 4 phases du processus de prise de décision en entreprise... La prise de décision en entreprise

La prise de décision en entreprise selon Peter Drucker, principe et bonnes pratiques...

La prise de décision en entreprise La prise de décision en entreprise selon Peter Drucker, principe et bonnes pratiques... Les risques de la décision en entreprise

Un dossier complémentaire à propos de la notion de risque et des méthodes et techniques pour les évaluer et les prévenir...

Modélisation

Modélisation de la décision

Modélisation de la prise de décision en entreprise, les deux modèles de base, "le simple" et "le compliqué".

Structure organisationnelle

Pouvoir et délégation dans l'entreprise

L'entreprise est un lieu d'exercice du pouvoir, c'est une évidence. Mais le pouvoir peut être totalement centralisé ou judicieusement réparti.

Décision et négociation

Usage de la théorie des jeux pour la négociation

Le processus de négociation sous l'éclairage de la théorie des jeux. Le dilemme du prisonnier...

Usage de la théorie des jeux pour la négociation Le processus de négociation sous l'éclairage de la théorie des jeux. Le dilemme du prisonnier...

Le pratique : quelques exemples orientés terrain

À découvrir... Les autres méthodes de pilotage de la performance

Quelques méthodes de développement de systemes de pilotage et de mesure de la performance, notamment le total performance scorecard de Hubert Rampersad, le HR scorecard de, Performance Prism de Andy Neely et Chris Adams (Cranfield University), ABC Activity Based Costing Quelques méthodes de développement de systemes de pilotage et de mesure de la performance, notamment le total performance scorecard de Hubert Rampersad, le HR scorecard de, Performance Prism de Andy Neely et Chris Adams (Cranfield University), ABC Activity Based Costing





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)