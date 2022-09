La Business Intelligence, techniques, méthodes et outils

La Business Intelligence (BI) désigne à la fois les outils technologiques, les techniques et les méthodes pour délivrer à chaque décideur de l'entreprise les informations pertinentes ainsi que les moyens de les analyser et de les regrouper afin qu'ils puissent en extraire la connaissance nécessaire pour une prise de décision efficace.

Conduire le projet BI n'est pas qu'une question de choix technologique

Depuis déjà quelques années, la Business Intelligence occupe une place de choix dans la liste des priorités des entreprises.À juste titre.

Dans un monde ultra-concurrentiel où l'innovation fait la différence, il importe d'être attentif à sa performance, toujours en phase avec les attentes de ses clients, tout en maintenant une longueur d'avance sur ses concurrents actuels et potentiels.

Aussi, le projet ne se réduit pas à un assemblage de briques technologiques comme tentent encore de nous en persuader les éditeurs et les intégrateurs. L'enjeu est d'une toute autre dimension.

Le projet Business Intelligence relève de la stratégie de l'entreprise

Elle n'a d'autre objectif que d'assister le processus de décision en vigueur dans l'organisation. C'est donc un projet stratégique.

Comme nous l'étudierons dans ce dossier, il se déroule en lien étroit avec la stratégie et son déploiement.

Au coeur du projet Business Intelligence

La dimension stratégique du projet

Trois fiches pratiques pour mieux apprécier l'ampleur et la portée du projet, afin de mieux le focaliser sur les finalités réelles, sans se laisser entraîner par les seules questions techniques.

La mise en oeuvre d'une solution décisionnelle est un projet assez singulier qui ne peut pas être piloter selon les traditionnelles méthodes utilisées pour conduire les projets systèmes d'information.

Une première présentation plus classique de l'architecture vue sous l'angle de l'assemblage des briques technologiques.

Une seconde présentation de l'architecture plus réaliste, centrée sur les besoins spécifiques du décideur de terrain.

La méthode Gimsi pour bâtir le système décisionnel

Gimsi® est une méthode reconnue et largement utilisée pour conduire et déployer le projet de pilotage de la performance.

Comme toutes bonnes méthodes suffisamment rodées, elle guide les concepteurs pas à pas tout au long du projet, de la conception stratégique jusqu'à la mise en oeuvre et le déploiement sur le terrain en passant par la sélection des indicateurs pertinents et le choix des outils les mieux adaptés.

Il est en effet indispensable de bien maîtriser les différentes facettes de la performance pour bâtir un système d'informations décisionnelles tout à fait en phase avec les exigences du processus de décision tel qu'il est déployé dans l'entreprise. La méthode est précisément détaillée dans le livre de référence de ce site.

La conception et la mise en oeuvre d'une solution de business intelligence ne peut se résoudre à l'assemblage technique, aussi délicat soit-il, de briques technologiques.

Ce livre présente la démarche pour bâtir en totalité le projet décisionnel de l'entreprise pro-active. L'entreprise pro-active est en effet celle qui délègue efficacement et dote les décideurs et équipes de décideurs des instruments de pilotage adéquat pour mieux anticiper.

Les 10 étapes de la méthode Gimsi sont expliquées et illustrées.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

6ème édition Eyrolles

468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

La Business Intelligence sert à décider !

Comme l'ancien terme francophone de "système décisionnel" ne le masquait pas, il s'agit en effet de bâtir une solution d'aide à la décision tout à fait en phase avec les attentes des décideurs... de tous les décideurs !

Autant ceux qui disposent de spacieux bureaux aux étages élevés de l'entreprise que ceux qui sont sur le terrain, en production, au commercial ou au marketing, qu'ils soient basés au siège, en agence ou en clientèle, ils sont tous concernés.

Ce sont en effet ces acteurs qui prennent les décisions in fine et lancent les actions. Ils donnent ainsi la direction d'évolution de l'entreprise et fixent le rythme de progression.

La démarche Gimsi

C'est pour cela que la démarche Gimsi centre la problématique de conception et de réalisation sur le tableau de bord de chaque manager-décideur.

En 10 étapes distinctes, de la conception de la stratégie jusqu'au déploiement de la solution sur le terrain, en passant par la sélection des indicateurs pertinents et la composition des tableau de bord, la méthode Gimsi facilite le travail du manager de projet.

Il est ainsi mieux armé pour bien saisir les concepts de la stratégie déployée et les attentes des décideurs de terrain afin de bâtir une solution technologique parfaitement adaptée.

Ressources

L'aide à la décision et l'entreprise pro-active

Les solutions technologiques disponibles aujourd'hui sont tout à fait à même d'assurer cet enjeu. Autant en profiter.

Les perspectives

Un rapide historique afin de bien comprendre comment concevoir l'aide à la décision d'aujourd'hui centrée sur les besoins humains et non sur l'architecture techno. Ce sont en effet les femmes et les hommes de l'entreprise qui prennent les décisions.

Concevoir les tableaux de bord de pilotage de l'entreprise intégrée: Ce sont des instruments d'aide à la décision.

Ce sont toujours les données qui font la différence...

La gouvernance des données

La pertinence de l'aide apportée au processus de décision dépend de la qualité des données. Ce n'est pas une mince affaire. Lire le dossier à propos de la qualité des données et de l'importance d'instaurer une gouvernance dans une dimension transversale.

La gestion des données de référence exige, on s'en doute, un soin particulier.

On ne confondra pas l'analyse et le pilotage

Big Data

Le big data fait couler beaucoup d'encre à juste titre. Un dossier complet sur ce thème essentiel de la dimension analytique.

Une liste non exhaustive des principaux outils d'analyse...

Un outil particulier d'analyse bien utile, là où les outils statistiques sont moins bien adaptés.

Pilotage de la performance

Concevoir le tableau de bord

Un tableau de bord bien conçu n'est pas qu'un outil de mesure, c'est un instrument d'aide à la décision indispensable pour un pilotage de la performance parfaitement adapté aux attentes des utilisateurs et aux exigences stratégiques.

Rappelons que le reporting, qui fut le principal outil de l'informatique décisionnelle durant la décennie échue, n'est pas un instrument de pilotage, et on ne le confondra pas avec le tableau de bord.

Un autre angle "d'attaque"

Le dossier Formation

Formation Business Intelligence

Ce dossier est structuré comme un manuel complet d'auto formation gratuite à l'informatique décisionnelle en ligne. Il suffit de suivre les 5 étapes balisant l'apprentissage progressif.

Une entreprise qui cherche le maximum de réactivité ne manquera pas de répartir ses centres de décisions et d'équiper l'ensemble des managers et les équipes autonomes des outils indispensables, des tableaux de bord de pilotage, notamment, pour faciliter la prise de décision sur le terrain.Le concept de Business Intelligence couvre deux aspects bien distincts et complémentaires à la fois : l'analytique et le pilotage.Le pilotage optimal de la performance est la finalité du système. Le manager pour ses besoins de pilotage nécessite des analyses construites. Il travaille en étroite collaboration avec l'analyste.Ce dossier de quasi une centaine fiches pratiques aborde les multiples aspects de la business intelligence en complément du livre, Les nouveaux tableaux de bord des managers, ci-après en référence.





Le Kaizen, terme que l'on peut traduire en français par Amélioration Continue, est bien plus qu'une simple démarche de changement. Il s'agit à la base d'une véritable philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun. Voyons le principe fondamental et la méthode. Le Kaizen, terme que l'on peut traduire en français par Amélioration Continue, est bien plus qu'une simple démarche de changement. Il s'agit à la base d'une véritable philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun. Voyons le principe fondamental et la méthode.

