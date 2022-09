Tableau de bord Excel

Utiliser Excel est bien manière la plus simple de construire un tableau de bord de pilotage pleinement efficace. Le tableur phare de Microsoft inclut désormais suffisamment de fonctionnalités pour satisfaire les plus ambitieux. Cependant, même avec une maîtrise assez basique, on parvient à bâtir un instrument de pilotage tout à fait satisfaisant. Suivez le guide...



Légende : Exemple de tableau de bord Excel pour une PME développé pas à pas dans l'ouvrage suivant.

Depuis déjà pas mal d'années, le tableur Excel de Microsoft est devenu un incontournable du poste de travail de la très large majorité des managers et assimilés. Régulièrement mis à jour, l'éditeur a réussi le tour de force d'enrichir les fonctionnalités tout en simplifiant l'ergonomie.

La puissance est bien au rendez-vous et Excel est désormais une brique essentielle de la stratégie Business Intelligence de Microsoft.

Toutes les pièces du puzzle "tableau de bord" sont donc disponibles pour bâtir un instrument de pilotage parfaitement adapté aux nouvelles exigences du management de la performance des entreprises actuelles... À condition de disposer d'une méthode efficace !

Guide pour réaliser en totalité le système de pilotage de votre PME, de votre service ou de votre projet à moindre coût et en délai record en utilisant uniquement les fonctions de base de Excel de Microsoft.

Tous les exemples, dont un tableau de bord type, sont fournis. Pour accélérer la mise en oeuvre, des vidéos de formation ainsi que de nombreuses ressources sont disponibles en téléchargement.

Ce livre a été vendu à plus de 30 000 exemplaires toutes éditions confondues.

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

Tous les exemples décrits progressivement dans le livre sont à télécharger ici :

Les vidéos de formation sont accessible là :

Les 4 Avantages du tableau de bord avec Excel

1. Je le mets en oeuvre sans délai

Une bonne connaissance de son besoin et quelques rudiments d'utilisation des tableurs bureautiques sont largement suffisants.

Tout est dans le livre, les exemples et le tableau de bord complet sont disponibles gratuitement pour les lecteurs.

Do It Yourself, le meilleur moyen de gagner son autonomie. Vous savez comment il fonctionne et vous l'améliorez quand vous le désirez.

Il s'agit de concevoir et de réaliser un véritable tableau de bord de pilotage parfaitement adapté à vos exigences de pilotage de la performance. Il n'aura rien à envier aux solutions proposées par les éditeurs professionnels de la BI.

Une réalisation soignée s'impose

Le tableau de bord est un instrument de progrès. Il offre à tout instant une perception stable de la progression, la performance donc, selon l’axe d'amélioration matérialisé par les objectifs. Il contribue à réduire l’incertitude et facilite ainsi la prise de décision. C'est donc bien un outil d'aide à la décision.

Pour remplir son office, le tableau de bord est un instrument soigneusement structuré. Ce n’est pas un simple système d’affichage présentant les derniers résultats. Pour cela, un rapport est bien suffisant, voir les outils de reporting. Cet instrument est bien plus complexe.

Bien conçu, il apporte des réponse concrètes aux trois questions essentielles que se pose tout décideur en situation : QUOI (Que se passe-t-il) ? POURQUOI ? COMMENT (Comment faire) ?

Il contribue à réduire l’incertitude de la décision par un principe de stabilisation et de mise en cohérence des informations les plus pertinentes. C'est donc un outil indispensable pour maitriser le risque inhérent à la prise de décision. D'où l'importance de bien saisir les principes de cet outil et de soigner sa réalisation.