Méthode Construire le Tableau de Bord

La démarche est assez simple et se divise en deux phases très classiques : Conception et réalisation. La phase de conception se décompose en 5 Etapes et 15 fiches pratiques, tandis que la phase de réalisation se décompose elle en 5 temps et 15 outils.

Un tableau de bord est un instrument d'aide à la décision. Il est impératif de le concevoir en parfait accord avec les spécificités de l'entreprise : son métier, son marché, sa position concurrentielle et son ambition.

La première partie, Conception, s'attarde sur cette phase du projet. C'est la plus importante. L'efficacité du tableau de bord dépend étroitement de la qualité de la réalisation de cette première phase.

Ensuite, sur le plan pratique, un tableau de bord n'est pas un assemblage de gadgets graphiques. Il est essentiel qu'il soit parfaitement en phase avec les attentes et les principes précisés lors de la première partie.

La seconde partie, Réalisation, expose quelques règles simples pour bâtir soi-même un outil d'aide à la décision.

Le principe du tableau de bord

Définition et principe

Définition et principe de fonctionnement d'un outil d'aide à la décision pour les PME.

La méthode et les outils présentés ici sont tout à fait adaptés, quelle que soit l'envergure et la portée du projet.

1ère partie : Concevoir le tableau de bord en 5 étapes

1. Sélectionner les Axes de Progrès

La démarche stratégique et le choix des axes de progrès sont à la base de toute action d'amélioration durable. Au cours de cette première étape, il s'agit de définir les orientations de développement les plus profitables en tenant compte des spécificités de l'entreprise, de son marché et des moyens disponibles.

1. Sélectionner les Axes de Progrès La démarche stratégique et le choix des axes de progrès sont à la base de toute action d'amélioration durable. Au cours de cette première étape, il s'agit de définir les orientations de développement les plus profitables en tenant compte des spécificités de l'entreprise, de son marché et des moyens disponibles.

Procéder à la cartographie des processus pour identifier les points d'intervention selon les voies de progrès sélectionnées. Au cours de cette deuxième étape, il s'agit d'identifier exhaustivement les activités et les processus critiques au sens des axes de progrès sélectionnés préalablement.

2. Déterminer les Points d'Intervention Procéder à la cartographie des processus pour identifier les points d'intervention selon les voies de progrès sélectionnées. Au cours de cette deuxième étape, il s'agit d'identifier exhaustivement les activités et les processus critiques au sens des axes de progrès sélectionnés préalablement.

Méthode pour choisir les objectifs les plus pertinents pour accomplir les exigences de progrès. Au cours de cette troisième étape, il s'agit de sélectionner les meilleurs objectifs "tactiques" pour tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.

3. Sélectionner les Objectifs de Performance Méthode pour choisir les objectifs les plus pertinents pour accomplir les exigences de progrès. Au cours de cette troisième étape, il s'agit de sélectionner les meilleurs objectifs "tactiques" pour tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.

4. Sélectionner les Indicateurs de Performance

Méthode pour choisir les indicateurs les plus pertinents selon les objectifs poursuivis. Au cours de cette quatrième étape, il s'agit de choisir les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur ou de l'équipe.

4. Sélectionner les Indicateurs de Performance Méthode pour choisir les indicateurs les plus pertinents selon les objectifs poursuivis. Au cours de cette quatrième étape, il s'agit de choisir les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur ou de l'équipe.

Pour être utilisable et utilisé, un tableau de bord se doit de respecter les règles ergonomiques de conception des interfaces graphiques pour un instrument de pilotage. Le but de cette cinquième étape sera de structurer le tableau de bord afin qu'il soit un véritable outil d'aide à la décision en application du principe : "d'un seul coup d'oeil".

Cette première partie détaille les 5 étapes incontournables pour tous les projets et présente les 15 outils à connaître pour mener à terme cette entreprise. La méthode et les outils présentés ici sont tout à fait adaptés, quelle que soit l'envergure et la portée du projet.

2nde Partie : Construire son tableau de bord avec Excel

1. Piqûre de Rappel

Une première étape pour bien comprendre le rôle des tableurs et la manière la plus efficace de les employer. Ce premier temps est une mise en jambes. La première fiche permet de prendre un peu de recul et d'étudier la structure d'Excel. La seconde fiche est consacrée à la feuille de calcul, principe fondateur d'Excel. Il ne s'agit pas de visualiser des agrégats mais bien des indicateurs de pilotage. Si l'information essentielle est contenue dans un élément de détail, c'est ce dernier élément qu'il faudra visualiser.

1. Piqûre de Rappel Une première étape pour bien comprendre le rôle des tableurs et la manière la plus efficace de les employer. Ce premier temps est une mise en jambes. La première fiche permet de prendre un peu de recul et d'étudier la structure d'Excel. La seconde fiche est consacrée à la feuille de calcul, principe fondateur d'Excel. Il ne s'agit pas de visualiser des agrégats mais bien des indicateurs de pilotage. Si l'information essentielle est contenue dans un élément de détail, c'est ce dernier élément qu'il faudra visualiser.

Concevoir la page signalisation de l'instrument de pilotage. C'est la page principale du tableau de bord.

2. Construire la Page de Signalisation Concevoir la page signalisation de l'instrument de pilotage. C'est la page principale du tableau de bord.

Concevoir les pages d'analyse et de détail de l'instrument de pilotage. Les pages d'analyse sont généralement appelées depuis un indicateur de la page de signalisation. Elles présentent habituellement les détails de la construction de l'indicateur ainsi que toutes les informations susceptibles d'éclairer le décideur à propos de l'information affichée.

3. Construire les Pages d'Analyse Concevoir les pages d'analyse et de détail de l'instrument de pilotage. Les pages d'analyse sont généralement appelées depuis un indicateur de la page de signalisation. Elles présentent habituellement les détails de la construction de l'indicateur ainsi que toutes les informations susceptibles d'éclairer le décideur à propos de l'information affichée.

4. Construire les Pages de Prospection

Concevoir les pages de prospection et d'anticipation de l'instrument de pilotage. Analyser le pourquoi n'est pas toujours suffisant pour prendre une décision. Pour les problèmes un tant soit peu complexes, pour peu que les données soient incomplètes, le décideur souhaitera pousser plus avant sa réflexion en évaluant la faisabilité de ses hypothèses. Les outils présentés au cours des trois prochaines fiches pratiques répondent à ce besoin.

4. Construire les Pages de Prospection Concevoir les pages de prospection et d'anticipation de l'instrument de pilotage. Analyser le pourquoi n'est pas toujours suffisant pour prendre une décision. Pour les problèmes un tant soit peu complexes, pour peu que les données soient incomplètes, le décideur souhaitera pousser plus avant sa réflexion en évaluant la faisabilité de ses hypothèses. Les outils présentés au cours des trois prochaines fiches pratiques répondent à ce besoin.

Quelques outils complémentaires pour parfaitement professionnaliser son instrument de pilotage. Pour concevoir un tableau de bord de pilotage. Pour concevoir un tableau de bord plus pratique et plus professionnel, le concepteur averti utilisera l'outil de programmation VBA® intégré. Les techniques proposées au cours des fiches qui vont suivre ne sont pas très complexes. Elles nécessitent néanmoins quelques rudiments de programmation pour les deux premières, et quelques connaissances en base de données pour les deux suivantes.

Au cours des 15 fiches pratiques suivantes, nous passerons en revue toutes les étapes pour construire un tableau de bord de pilotage professionnel.





Le livre, guide de référence

L'essentiel du tableau de bord

Un guide simple, pratique et concret pour concevoir et réaliser les tableaux de bord de l'entreprise

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

280 pages, 22 €

Best seller francophone 5ème édition



Pour acheter ce livre :





À découvrir... La boîte à outils du chef de projet

Manager de projet est un métier à part entière. Comme tous bons professionnels dignes de ce nom, le manager de projet utilise une collection d'outils spécifiques qu'il maîtrise à la perfection afin d'accomplir sa tâche dans les meilleures conditions. Voyons les principaux outils ici présentés sous forme de fiches pratiques. Manager de projet est un métier à part entière. Comme tous bons professionnels dignes de ce nom, le manager de projet utilise une collection d'outils spécifiques qu'il maîtrise à la perfection afin d'accomplir sa tâche dans les meilleures conditions. Voyons les principaux outils ici présentés sous forme de fiches pratiques.

Le mot du jour

Claude Chabrol

