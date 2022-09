Le Management de l'entreprise

Un point sur les principes, méthodes, techniques et concepts du Management de l'Entreprise tels que la gouvernance, le développement durable, la stratégie, l'organisation, les spécificités de l'entreprise numérique, le pilotage et l'entrepreneuriat.

Les principes

Définition du management

Étymologie : de l'anglais to manage, "manier", "diriger", un terme probablement lui-même d'origine italienne : "maneggiare" dans le sens de contrôler un cheval. Étymologie : de l'anglais to manage, "manier", "diriger", un terme probablement lui-même d'origine italienne : "maneggiare" dans le sens de contrôler un cheval.

Le management de l'entreprise englobe toutes les notions nécessaires (connaissances, méthodes, techniques) pour gérer une organisation, selon une direction donnée, tout en assurant le niveau de performance prévu.

Qu'est-ce que le management ?

Le management de l'entreprise couvre de multiples aspects. Celui de la gestion des hommes n'est pas le moindre.

Sous cette dénomination générique, sont regroupés ici la gouvernance de l'entreprise, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, la conception de la stratégie, son déploiement, son management et les spécificités de l'entreprise 2.0.

Légende : Le management de l'entreprise

Les dix chapitres du thème "Management de l'Entreprise"

Les différentes phases à traiter

Donner un sens au progrès

Qu'est-ce que la stratégie d'entreprise ?

Commençons par une mise au point afin de savoir de quoi l'on parle. Passons en revue les concepts, les principes et les différentes théories.

Une stratégie repose sur du concret et propose du concret. Toute démarche stratégique commence par une phase de mise au point afin de formaliser concrètement les réalités du moment...

Pour une meilleure gestion du pouvoir dans l'entreprise

Principe de gouvernance d'entreprise

Passons en revue le principe de la gouvernance d'entreprise. Comment la mettre en oeuvre, les règlementations, le pouvoir des parties prenantes, les questions cruciales des consensus actifs et des négociations.

L'entreprise est un système complexe qui évolue en un contexte concurrentiel encore plus complexe. Aussi le modèle du dirigeant supposément omnipotent et omniscient, seul au poste de pilotage, n'est vraiment pas adapté...

Et l'entreprise libérée ?

Préparer la transition écologique

Le Développement Durable en entreprise Qu'est-ce que le développement durable ?. Comment mettre en oeuvre le développement durable en entreprise? Comment conduire une politique de RSE Responsabilité Sociale de l'Entreprise ?

Piloter la performance dans toutes ses dimensions

Mesurer la Performance des métiers de l'entreprise

Pour mesurer la performance de l'entreprise, on ne se contentera pas d'étudier la bottom line du rapport financier. C'est en évaluant la performance de tous les métiers de l'entreprise que l'on y parviendra...

Guide en ligne pour le contrôleur de gestion de l'entreprise "intégrée par les technologies". Un point sur le rôle du contrôle de gestion et du métier de contrôleur de gestion. Outils, méthode, mesure de la performance...

Ne jamais perdre de vue les vrais créateurs de valeur...

Que sont les Ressources Humaines ?

L'entreprise fonctionne et crée de la valeur uniquement grâce aux femmes et hommes qui la composent. On comprend donc aisément l'importance de bien manager ce que certains appellent une ressource ou un capital pour désigner ces créateurs de valeurs.

La solution ? Adopter la bonne méthode...

Les méthodes de management en entreprise

Les principales méthodes de management de l'entreprise, un répertoire de toutes les méthodes de management, de gestion, de conduite de projet et de mise en oeuvre des systèmes d'information expliquées sur le portail www.piloter.org.

...Et utiliser un bon outil de mesure

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Ouvrage de référence du site. La mesure de la performance est le fondamental de toute démarche de progrès. Une méthode de conception et de réalisation du tableau de bord du management particulièrement adaptée aux exigences des entreprises actuelles.

Enfin, maîtriser l'Entreprise Numérique et la transformation digitale

L'entreprise numérique et les outils coopératifs

L'Entreprise numérique est nécessairement une entreprise communicante exploitant les outils coopératifs à l'heure du web 2.0 et de l'essor des réseaux sociaux...

Où l'on étudie les apports de l'entreprise numérique sur les processus de communication et les impacts des indispensables transformations managériales sur le processus décisionnel pour une plus grande réactivité.

Déjà, il s'agira de choisir une direction concrète et raisonnée et de se donner les moyens d'accéder aux buts fixés.La première réforme que devrait entreprendre toute direction d'entreprise est bien celle de l'instauration d'une gouvernance digne de ce nom.Pour en finir avec le greenwashing, il "suffirait" que les objectifs de respect de l'environnement et de responsabilisation sociale soient placés sur le même plan que les objectifs financier. Sinon, ce n'est que du blabla...Connaître les métiers de l'entreprise est un fondamental trop souvent oublié par les directions bien au chaud dans leur tour d'ivoire.Revaloriser l'apport à la création de valeurs pour que les salariés ne soient plus considérés comme un coût à réduire.Mesure-t-on des poids avec un mètre ruban ? Non. Alors pourquoi évalue-t-on encore la performance avec un outil inadapté ?L'inéluctable transition numérique va-t-elle se poursuivre sans se préoccuper des femmes et des hommes qui créent la valeur ?

Entreprendre

Se mettre à son compte

Comment se mettre à son compte et entreprendre en indépendant lorsque l'on est salarié ? Comment choisir le meilleur statut ? Les conseils pour monter une entreprise...

