M anager de projet est un métier à part entière.

Comme tous bons professionnels dignes de ce nom, le manager de projet utilise une collection d'outils spécifiques qu'il maîtrise à la perfection afin d'accomplir sa tâche dans les meilleures conditions.

Voyons les principaux outils ici présentés sous forme de fiches pratiques.

Quels sont les outils pour manager le projet ?

Selon ses habitudes de travail, son expérience professionnelle, la complexité du projet et la situation rencontrée, le manager de projet privilégiera l'usage d'outils bien précis, adaptés "à sa main".

Un mécanicien aura toujours dans sa boîte à outils un jeu de clés complet, quelques tournevis, un marteau, une clé à molette.

La boîte à outils du chef de projet comporte aussi quelques instruments incontournables, parfaitement adaptés à un usage précis, classés et présentés au fil de ce dossier.

Financement

Un projet, c'est un investissement. On le finance et l'on attend un retour sur investissement. Encore faut-il bien définir le financement et savoir calculer le retour sur investissement sans se focaliser outre-mesure sur les chiffres comptables.

Un projet qui améliore les pratiques, soulage la tâche des salariés, enrichit le travail de chacun génèrera sûrement à terme un retour financier. Tout est là dans l'art de calculer le Retour sur Investissement sans se contenter de comptes d'apothicaire.

Financement

Pour évaluer la viabilité des projets en attente en portefeuille et financer au mieux la réalisation, ce dossier présente les principes de l'analyse financière et les ratios à connaître pour définir l'enveloppe budgétaire et préciser les sources de financement ainsi que la rentabilité potentielle.

Pour évaluer la viabilité des projets en attente en portefeuille et financer au mieux la réalisation, ce dossier présente les principes de l'analyse financière et les ratios à connaître pour définir l'enveloppe budgétaire et préciser les sources de financement ainsi que la rentabilité potentielle. Le business plan du projet

Un business plan est un précieux instrument. Il permet notamment de se projeter en avant et d'anticiper les besoins en allocation des ressources en financement et d'anticiper les risques et les éventuelles opportunités. Conseils et recommandations.

Responsabilités

Directeur de projet

Qu'est-ce qu'un directeur de projet ? Faut-il encore adopter un mode de pilotage bicéphale : MOA MOE ?, Maîtrise d'OeuvrE et Maîtrise d'OuvrAge, ou favoriser un mode de réalisation coopératif ? La réponse est dans la question.

Qu'est-ce qu'un directeur de projet ? Faut-il encore adopter un mode de pilotage bicéphale : MOA MOE ?, Maîtrise d'OeuvrE et Maîtrise d'OuvrAge, ou favoriser un mode de réalisation coopératif ? La réponse est dans la question. Rôles et responsabilités au sein du projet

Il n'est que temps d'abandonner les méga structures pyramidales et ultra hiérarchisées définissant les rôles et les responsabilités du pilotage des projets d'entreprise. Développons plutôt des organisations fondées sur un principe coopératif. Elles sont bien plus efficaces.

Pilotage du projet

Documentation et communication

Wiki pour la gestion de projet

Le Wiki pour la gestion de projets complexes de l'entreprise est-il le nouvel outil de conception pour les projets de demain ? Quels sont les avantages, les inconvénients et comment l'appliquer ? Né en 1995, l'outil Wiki est un logiciel de construction de documents.

Le Wiki pour la gestion de projets complexes de l'entreprise est-il le nouvel outil de conception pour les projets de demain ? Quels sont les avantages, les inconvénients et comment l'appliquer ? Né en 1995, l'outil Wiki est un logiciel de construction de documents. Wiki et documentation

Le Wiki est un excellent outil de construction de la mémoire projet. Mais comment l'utiliser pour documenter le projet dans un principe de fonctionnement coopératif et dynamique et identifier les risques potentiels ?

Le Wiki est un excellent outil de construction de la mémoire projet. Mais comment l'utiliser pour documenter le projet dans un principe de fonctionnement coopératif et dynamique et identifier les risques potentiels ? Storytelling et management de projet

Comment utiliser les techniques du storytelling pour documenter le projet, bâtir la mémoire collective à l'aide d'histoires vécues, et préparer ainsi le transfert des connaissances.

Ressources

Meilleurs livres pour manager le projet

Les livres recommandés pour assurer son autoformation en management de projet : Bonnes pratiques, méthodes, outils et techniques de conduite de projet, construction des équipes et team building, gestion des risques et élaboration du Business Plan. Bref un tour d'horizon particulièrement complet en quelques ouvrages.

À découvrir... La DSI et le management

Management du SI et Système d'information, le rôle essentiel de la DSI, Direction des Systèmes d'Information, dans la conception de la stratégie en s'appuyant sur question de l'alignement stratégique des technologies. Mais il s'agit avant tout de bien comprendre que le système d'information n'est pas qu'un centre de coûts mais un centre de création de valeur.

