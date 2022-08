Les nouveaux tableaux de bord des managers

Mis à jour le 03 aout 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Le livre "Les nouveaux tableaux de bord des managers" est la référence du pilotage de la performance. Il vous présente une démarche concrète pour bâtir un système de Business Intelligence opérationnel en phase avec les attentes de l'entreprise actuelle. Livre best-seller ou plutôt "long-seller" auprès des managers, des chefs de projet et consultants avec 40.000 exemplaires vendus, il est référencé par de nombreuses universités.

Piloter le projet décisionnel de A à Z

La dernière édition entièrement remise à jour met l'accent sur l'importance d'un projet toujours centré "Humain", depuis la conception stratégique jusqu'aux ultimes étapes du déploiement et de l'accompagnement du changement.

Parmi les nouveautés : un point précis à propos des indispensables mais au combien délicates "mesures qualitatives" et une étude sur l'intégration du "Big Data" au sein du processus d'aide à la décision.

L’ouvrage consacré aux tableaux de bord et au management de la performance le plus vendu en France.

Le projet business intelligence clés en main

Auteur : Alain Fernandez (Bio)

Éditeur : Eyrolles

Nombre de pages : 495

Prix : 35 Euros

EAN : 978-2212556476

Voir le résumé, dos du livre

Cet ouvrage est disponible chez :

Régulièrement mis à jour, cet ouvrage vous explique comment :

Réaliser le projet décisionnel dans sa totalité, de la conception à la mise en action.

Composer les tableaux de bord pour assister la prise de décision.

Assurer le déploiement de la stratégie gagnante.

Faciliter la mise en pratique de la gouvernance.

Choisir les indicateurs de performance les mieux adaptés à chaque situation.

Fiabiliser les informations dès la collecte des données.

Comprendre et exploiter le "Big Data"

Manager les risques à tous les stades du processus décisionnel.

Choisir les outils de la Business Intelligence, méthode de sélection détaillée.

L'ouvrage développe une démarche coopérative et illustrée en dix étapes, la méthode Gimsi qui insiste sur la sélection des objectifs selon la stratégie de l'entreprise, le choix des indicateurs de performance, la mise en oeuvre et le déploiement du système décisionnel.

Vos tableaux de bord sont-ils adaptés au pilotage de la performance ?

Le processus de management de la performance repose entièrement sur la qualité de conception des tableaux de bord de pilotage.

Il ne sera guère possible de déployer la stratégie sur le terrain tant que le système d'information décisionnelle, les tableaux de bord notamment, ne sont pas en parfaite cohérence.

Il est temps de réformer les modes de conception traditionnellement monopolisés par les préoccupations techniques pour accorder toute l'attention à l'assistance au processus de décision en entreprise.

Ce livre, best-seller de sa catégorie, 40.000 exemplaires vendus, est une référence pour les concepteurs et chefs de projet décisionnel, les utilisateurs de tableaux de bord, les consultants, les formateurs, les enseignants en management et les étudiants des Business schools.

Ressources

Témoignages de pros...

LegrandBI

...Que vous souhaitiez suivre la méthode GIMSI ou tout du moins enrichir votre approche dans la conception de tableau de bord, l'ouvrage d'Alain Fernandez vous sera d'une aide précieuse.



C. Pageaux

Avec ce livre, Alain Fernandez permet aux managers de comprendre, de mettre en pratique et d'utiliser à bon escient les tableaux de bord dans leur contexte professionnel. Il aborde le sujet sous tous les angles (de la philosophie des tableaux de bord à son implémentation outillée) en faisant preuve d'une culture poussée sur l'ensemble de ces thèmes. Excellent travail d'évangélisation !

S. Langlois

Gimsi est parfaitement en phase avec nos exigences de travail en unités autonomes. Nous sommes maintenant parés pour pousser plus avant notre réforme organisationnelle. Vers l'EFQM notamment...

M. Dupuis

L'approche par projet proposée par cette méthode nous permet d'avancer à notre rythme en maîtrisant au plus juste nos contraintes budgétaires.

J. Gomez

L'aspect didactique de la méthode nous a permis de mieux apprécier les contraintes d'implantation du système d'aide à la décision.

G. Lagorce

Cette méthode très orientée "terrain" est aisément acceptée par les utilisateurs. Je l'utilise pour mes projets clients.

Citations dans la presse...

Savoir piloter la stratégie grâce au décisionnel

L'approche développée dans Les nouveaux tableaux de bord des managers est très pédagogique et le texte aisé à lire. (...) Tous les décideurs -notamment les DSI- trouveront dans cet ouvrage les clés de mise en oeuvre d'un décisionnel efficace. Cela explique sans doute le succès, depuis dix ans et ses cinq rééditions, de cet ouvrage.

Lire l'article in-extenso : CIO-online

...L'avantage de cet ouvrage étant de privilégier le «sur-mesure» par une démarche d'assistance en 10 étapes intégrant l'ensemble des acteurs de la vie de l'entreprise. Cet outil d'aide à la décision explique de manière pragmatique les clés d'un management moderne...

Alain Fernandez nous donne, avec cet ouvrage, les clés nécessaires à la mise en place d'une approche pratique et concrète de la construction des tableaux de bord...

Formaliser la valeur et la décliner en autant de tableau qu'elle revêt d'aspects, tel est l'objet de l'auteur... Il propose des méthodes d'analyse qui permettent d'intégrer la complexité du réel

Vous permettre de construire et d'utiliser des tableaux de bord adaptés aux situations que vous rencontrez, tel est le pari remporté par cet ouvrage...

L'objectif de ces nouveaux tableaux de bord qui font appel aux toutes dernières innovations technologiques (groupware, intranet), est de parvenir à une entreprise plus réactive...Un guide rigoureux qui va droit au but."

Cet ouvrage s'adresse à tous les acteurs de l'entreprise préoccupés par la mesure de la performance et l'assistance au pilotage: Contrôleur de gestion, DSI, responsable Qualité, cadres opérationnels.

...L'aide à la décision doit prendre en compte de nouveaux paramètres comme la satisfaction du client ou la qualité du réseau de partenaires. L'ouvrage aborde donc la méthode à employer pour mettre en place ces modes de gestion: choix des indicateurs et des progiciels adéquats, personnalisation de la solution à l'entreprise.

L'ouvrage traite l'ensemble de la démarche du pilotage et pas seulement la mise en place et le contrôle. Ces données se trouvent pimentées par l'univers de l'Intranet pour des tableaux de bord "partageable" et évolutifs. Une analyse fine et pratique de l'ensemble des données à connaître et à maîtriser.

...Sa solution : la mise en place d'un tableau d'aide au pilotage pour une "navigation aux aguets". L'auteur vous explique ensuite de A à Z comment construire ce tableau de bord d'un genre nouveau, comment sélectionner les indicateurs clés et comment s'en servir... " Initiatives Magazines

Témoignage de, un blog pro et pointu tenu durant plusieurs années par un journaliste "expert" de la Business Intelligence (01net)TémoignageOcto TechnologyTémoignageDG PME tôlerie industrielleTémoignageRAQ Equipementier AéronautiqueTémoignageDSI Assistance PubliqueTémoignageConsultant Décisionnel

Remarque :

La première édition de cet ouvrage portait le titre "Les nouveaux tableaux de bord pour piloter l'entreprise".

La deuxième édition de cet ouvrage portait le titre "Les nouveaux tableaux de bord des décideurs".

Bio Auteur

Alain Fernandez est depuis plus de trente ans consultant indépendant spécialiste de la mesure de la performance. Il conçoit pour les entreprises, en France comme à l'étranger, des systèmes de tableaux de bord de pilotage et d'aide à la décision en utilisant la démarche décrite dans cet ouvrage. Enseignant et formateur, il est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance, chacun vendus à plusieurs milliers d'exemplaires.

