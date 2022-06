D ans un contexte pour le moins bouleversé, il est prudent de se livrer à un exercice de stratégie appliquée afin d'anticiper un tant soit peu le devenir collectif, et opter ainsi pour une orientation qui garantit une création de valeurs durable. C'est en cela que tout manager se doit d'être un stratège afin de sélectionner, lancer et conduire les projets qui assurent un progrès continu selon l'orientation choisie.

Vue sous un autre angle, on peut aussi écrire que la quête de l’amélioration de la performance est aussi un enchaînement de projets réussis. La maîtrise des projets complexes est une qualité essentielle du management de la performance et donc d'un déploiement stratégique correctement conduit.

Connaissez-vous des responsables qui, encore aujourd'hui, n'ont aucune idée de la conduite d'un projet, technologique de surcroît ? Moi, j'en connais malheureusement pour les entreprises et unités qu'ils dirigent .

Voyons maintenant les 10 étapes essentielles ci-après développées pour mieux saisir le rôle du manager dans la dimension management de projet qui correspond, en fait, à la phase active du processus stratégique qu'est le déploiement.

L’amélioration de la performance s’inscrit dans une démarche globale de développement durable Ne surtout pas prendre la question à la légère. Le greenwashing et autres artifices cosmétiques n’abuseront pas plus longtemps partenaires, clients et public...L’image du coureur automobile n’est pas la plus adéquate pour illustrer le thème développé sous le verbe “Piloter”.Mettre en œuvre des moyens démentiels pour faire tourner le plus vite possible des bolides qui de toute façon termineront la course au point de départ n’est pas une performance à la date du développement durable.

En conservant l’analogie de l’automobile, “Piloter” sera plutôt considéré selon l’optique de préservation des ressources rares et épuisables. Supprimons la prime offerte au plus rapide et apprenons à reconnaître ceux qui vont le plus loin.