Si, historiquement, le système d'information est entré dans l'entreprise par étape, au fur et à mesure des services rendus, il joue aujourd'hui un rôle stratégique de premier plan et doit être piloter en ce sens.

La mise en oeuvre de la gouvernance du système d'information est désormais un impératif pour conduire et faire évoluer le SI en accord avec les parties prenantes. Cette exigence est d'ailleurs sérieusement amplifiée à l'heure de la transformation numérique.

Le passage d'un système informatique utilisé pour exclusivement rationaliser les flux et procédures à un système d'information support de la stratégie ne se fera pas sans la mise en place d'un cadre spécifique d'analyse et d'une structure organisationnelle appropriée assurant une prise de décision optimale.

La gouvernance du système d'information, toute droite issue du concept de gouvernance déclinée à l'entreprise, mérite que l'on s'y attarde quelque peu.

