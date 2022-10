Les outils de la création d'entreprise

Le créateur d'entreprise se doit de maîtriser quelques outils essentiels comme l'étude de marché, le business plan, le business model ou encore l'analyse de risques. Quelle que soit l'activité lancée, la maîtrise de ces outils est un impératif si l'on espère assurer la rentabilité dans durée.

Le créateur d'entreprise connaît et maîtrise ses outils

Avant de se lancer, comme pour toutes activités, il est important, pour ne pas dire essentiel, de bien connaître et de bien maîtriser les outils indispensables au lancement d'une activité commerciale.

Commençons par le Business Plan, un instrument-guide pour construire votre projet et en tester la faisabilité matérielle (et financière).

Poursuivons avec l'étude de marché pour mieux cerner le créneau de clientèle et sa potentialité, c'est un outil essentiel pour vérifier la viabilité du projet.

Et bien sûr, on n'oubliera pas l'art et la manière de bâtir un Business Model viable et durable. Le succès de l'entreprise en dépend.

À ce sujet, on s'attardera le temps qu'il faut à propos de l'analyse de risques et des menaces qui pèsent telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'entrepreneur indépendant.

Ce dernier point, l'étude des risques est bien trop souvent oublié ou traité un peu à la va-vite pour ne pas dire bâclé.

C'est dans l'absence d'études de risques sérieuses, qu'il faut chercher les raisons des défaillances prématurées de bien de jeunes entreprises.



Légende: cycle du projet à la réalisation

La boîte à outils minimale pour commencer

1. Business Model

Le business model

De l'idée originale au déploiement de la stratégie commerciale.

De l'idée originale au déploiement de la stratégie commerciale.

Un texte spécifiquement destiné aux entrepreneurs indépendants afin de bien comprendre les principes, les fondamentaux et les recommandations à suivre pour bâtir un bon business model.

2. Étude de Marché

L'étude de marché

Quelle est son utilité, comment la réaliser, est-il judicieux d'en sous-traiter la réalisation, quelles en sont les limites et que peut-on en attendre concrètement ? Enfin, l'étude de marché est-elle vraiment indispensable ?

Quelle est son utilité, comment la réaliser, est-il judicieux d'en sous-traiter la réalisation, quelles en sont les limites et que peut-on en attendre concrètement ? Enfin, l'étude de marché est-elle vraiment indispensable ?

Voilà quelques thèmes abordés dans ce digest.

3. Business Plan

Le business plan

Il est toujours utile de réaliser un Business Plan. Si vous sollicitez des partenaires et des investisseurs, vous ne couperez pas à l'exercice.

Il est toujours utile de réaliser un Business Plan. Si vous sollicitez des partenaires et des investisseurs, vous ne couperez pas à l'exercice.

Cette étude est aussi profitable dans une situation d'autofinancement afin de bien "concrétiser" le projet avant de le réaliser.

4. Analyse de Risque

L'analyse de risque

Les cinq temps de la démarche sont expliqués dans cet article.

Les cinq temps de la démarche sont expliqués dans cet article.

L'analyse de risque est une pièce maîtresse de la boîte à outils du créateur. C'est le complément du Business plan, c'est aussi un instrument de pilotage de tout entrepreneur averti.





Le Business Plan stratégique

La stratégie n'existe qu'une fois correctement déployée sur le terrain. Mais un déploiement s'organise. C'est là le rôle du business plan stratégique...

Le Business Plan stratégique

La stratégie n'existe qu'une fois correctement déployée sur le terrain. Mais un déploiement s'organise. C'est là le rôle du business plan stratégique...

La gestion des risques du projet

Trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet indépendamment de son périmètre et de sa portée...

Trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet indépendamment de son périmètre et de sa portée...

Les 8 principales causes d'échec des commerces en ligne

La gestion durable d'un commerce sur le web est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Quelles sont les 8 principales causes d'échec des commerces en ligne ? Comment les éviter ?

La gestion durable d'un commerce sur le web est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Quelles sont les 8 principales causes d'échec des commerces en ligne ? Comment les éviter ?

