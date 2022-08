Le Management de la Performance

D éfinition : Toutes stratégies, toutes démarches de progrès visent à accéder à un but précis. En quelques mots, la notion de performance qualifie la manière dont on parvient à atteindre ce but. Le management de la performance est donc une approche d'amélioration globale des comportements et des manières d'agir. La performance se mesure. C'est ainsi que l'on évalue son progrès. Le management de la performance s'exprime dans une logique d'amélioration continue, il est prudent en entreprise d'adopter une réflexion globale centrée sur les processus métiers orientés client.

Les concepts du management de la performance

Avec ce nouvel angle de perception, on peut recomposer et globaliser les divers concepts du management de la performance. Le système de mesure et de pilotage en est la composante clé. Il est bon d'intégrer à cette globalisation de la quête de rationalisation de l'amélioration de la performance, au côté des traditionnelles approches qualité, des méthodes plus radicales comme le 6 Sigma, ou le des méthodes plus radicales comme le Lean-management.

BPM, schéma d'ensemble du chapitre

Les 10 volets du thème "BPM"

Panorama des concepts en 7 chapitres

I. Management centré processus

1. BPM Business Process management, le dossier complet

Le Business Process Management, BPM, que l'on peut désigner comme le Management de la Performance Centré Processus, est une démarche d'amélioration de la performance centrée sur les processus métiers de l'entreprise orientée client.

2. Qu'est-ce que le B.A.M ?

Acronyme de Business Activity Monitoring, traduit en français par Supervision des Processus et Activités Métiers, le BAM assure un pilotage Temps Réel des activités et processus métier les plus critiques.

3. Qu'est-ce que le workflow ?

Le Workflow, ou flux de travaux pour la traduction littérale officielle, formalise les traitements à réaliser, le cheminement à suivre et les acteurs concernés pour accomplir un travail précis dans un contexte d'exécution séquentielle.

4. Processus Métier

Qu'est-ce qu'un processus métier ? Comment les identifier ? Comment identifier une activité critique ? L'ISO 9000:2000 définit ainsi le processus "Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie".

5. Qu'est-ce que le BPM ? Business Process Management

BPM, Acronyme de Business Process Management, que l'on peut traduire en français par la Gestion des Processus Métiers. Le BPM est un concept clé qui offre un nouvel angle de perception du rôle des technologies au service du management et bien sûr de la performance.

6. Qu'est-ce que l'excellence opérationnelle ?

Cette appellation pour le moins présomptueuse désigne les méthodes, outils et techniques destinés à construire un système productif parfaitement en phase avec la stratégie de l'entreprise et garantissant ainsi une efficacité productive et une rentabilité optimale dans la durée.

II. TPS & Lean Management

1. Lean management, système d'organisation industrielle

Le lean management est un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 50. La démarche ne peut être réduite à sa traduction française de maigre. C'est bien là la principale erreur des concepteurs peu conscients de la complexité d'une véritable démarche de progrès.



2. Le Lean Management à l'hôpital, drôle d'idée !

Depuis déjà quelques années, le Lean Management est devenu un incontournable de l’organisation des entreprises. Cette méthode est aujourd’hui présentée comme la panacée censée guérir la plupart des maux de l’entreprise, voire de la société. Fort de ses succès supposés, on cherche à l’implanter dans les services publics.

3. Taichi Ohno, inventeur du TPS

Taiichi Ohno, ingénieur industriel de profession, est le concepteur du "Toyota Production System" (TPS) que l'on appelle aussi le "Toyotisme" ou encore le "Lean Management". Considéré comme un gourou de l'organisation industrielle, ses proches et assistants ont tenté de regrouper les points clés de sa démarche en principes et commandements à suivre.

4. Les 14 principes du toyotisme

Les quatorze principes énoncés ici reprennent la formulation proposée par Jeff Liker dans son ouvrage Le modèle Toyota : 14 principes qui feront la réussite de votre entreprise. Ils sont structurés selon quatre parties thématiques telles que l’auteur les a définies. Les textes explicatifs de chacun de ces quatorze principes sont aussi un résumé des propos de l’auteur, sans aucune interprétation personnelle.

5. Juste à Temps en production

Le Juste à temps marque un tournant majeur dans l’organisation de la production industrielle. Il ne s’agit plus de planifier la production en se fondant sur des prévisions de ventes, mais bien de réorganiser le flux de production pour ne fabriquer que ce qui est demandé par le client au juste moment pour une livraison à la date prévue et acceptée.

6. Méthode Kanban

Le kanban est la méthode clé pour mettre en oeuvre le Juste à Temps, un principe de gestion industrielle où la production est tirée depuis la demande et non poussée à partir des prévisions. Le terme "Kanban" signifie étiquette en japonais, et c'est justement cette gestion d'étiquettes qui règle les échanges d'informations entre les différents postes de production afin de livrer un produit fini "Juste à Temps".

7. Les limites du Lean Management

Taiichi Ohno, concepteur du Toyota Production System, a su réinventer le principe d'organisation de la production en flux mis en pratique par Henry Ford pour l'adapter aux besoins de production automobile de son époque. Si le principe peut porter ses fruits pour l'industrie automobile, ce n'est pas le cas pour d'autres types de production.

8. Comment augmenter les cadences de production

Réduire les délais entre la prise de commande et la livraison au client nécessite une augmentation de la cadence de production. Commençons à titre anecdotique par la méthode « Brut ». Nous poursuivrons avec une réflexion sur l’optimisation des flux.

III. Six Sigma

1. La méthode Six Sigma en pratique

La méthode Six Sigma, née il y a déjà quelques années au sein des usines Motorola, est aujourd'hui une démarche globale de management et de développement stratégique. Les apports de la méthode 6 Sigma concernent autant les entreprises industrielles que les entreprises des services. Les exigences en matière d'optimisation de la qualité ne sont guère différentes.

2. La méthode DMAIC

DMAIC, méthode clé du projet Six Sigma, est fondée sur l'analyse des données afin d'optimiser puis de stabiliser les processus de l'entreprise. Chacune des lettres du sigle se réfère à une étape bien spécifique de la démarche. La philosophie de cette démarche est aussi utilisable dans d'autres contextes que le cadre du projet Six Sigma.

3. Le Lean Six Sigma

Le Lean Six Sigma est, comme son nom l'indique, une démarche combinant la méthode Lean Management et la méthode Six Sigma pour une amélioration optimale des processus. Voyons le principe, la conduite du projet et son application dans le monde des services. En effet, la démarche n'est pas uniquement utilisable dans le secteur économique de la production industrielle.

IV. Système qualité et outils

V. Balanced Scorecard

1. Balanced Scorecard ou Tableau de Bord Prospectif

Le Balanced Scorecard (BSC) n'est pas un simple instrument de mesure. C'est, selon les auteurs Robert Kaplan et David Norton, un système global de clarification et de formalisation de la stratégie des organisations afin de la déployer et de la mettre en oeuvre plus efficacement.

2. Carte stratégique : les Strategy Maps Balanced Scorecard

Les cartes stratégiques sont le coeur de la démarche Balanced Scorecard de Kaplan et Norton trop souvent réduite à une méthode de tableau de bord. Les strategy maps ou cartes stratégiques sont le cadre de travail de la conception stratégique et de son déploiement. Voyons le principe et poursuivons avec une critique argumentée.

VI. Supply Chain Management

1. Qu'est-ce que la logistique, le Supply Chain Management ?

Supply chain est le terme anglo-saxon utilisé pour désigner la chaîne d'approvisionnement. Ce terme correspond peu ou prou à celui de logistique. Dans la pratique, lorsque l'on choisit d'utiliser en France le terme de supply-chain au lieu du vocable traditionnel de logistique, c'est bien souvent dans l'esprit du Supply Chain Management, une notion bien plus complexe.

2. Principe du Supply Chain Management expliqué

Le Supply Chain Management, ou comment passer d'une gestion saccadée et statique de type commandes/livraisons/stocks où l'ignorance et la méfiance priment à une gestion dynamique et continue, fondée sur l'échange étendu d'informations.

3. Comment gérer les stocks ?

La gestion des stocks conditionne au premier plan la performance de la Supply Chain. Il s'agit en effet d'optimiser les flux pour éviter toutes les ruptures possibles tout au long de la chaîne, c'est-à-dire autant pour l'entreprise que pour ses partenaires.

VII. Customer Relationship Management

1. CRM Customer Relationship Management qu'est-ce que c'est ?

Si l'utilisation des outils informatiques de CRM (Customer Relationship Management, GRC, Gestion de la Relation Client en français) semble désormais incontournable, le déploiement et la mise en oeuvre de ces solutions technologiques ne sont pas des plus évidents.

Qu'est-ce que le Social CRM ?

Le social CRM ou SCRM, c'est la Gestion de la Relation Client sur internet c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux pour améliorer l'interaction avec les clients et prospects et accroître ainsi l'engagement des premiers. C'est donc quelque part une évolution des solutions plus classiques de CRM.

Mesurer la valeur client

Comment mesurer la valeur client en considérant la somme des profits apportés par ce client au cours de sa vie ? Après une présentation de l'indicateur CLV, Customer Lifetime Value, nous poursuivrons avec les techniques pour piloter la valeur ajoutée client, construire le tableau de bord, et utiliser les outils de la business intelligence.

À découvrir... Le tableau de bord de la Direction du Système d'Information

Depuis déjà plusieurs décennies, la DSI Direction des Systèmes d'Information, joue un rôle clé de la création de valeurs dans l'entreprise. Encore faut-il qu'elle soit correctement pilotée. La réalisation du tableau de bord de la DSI ne doit rien laisser au hasard, un constat d'autant plus vrai à l'heure de la transformation numérique. Voyons comment procéder.





