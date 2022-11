Se former tout au long de la vie

Se former tout au long de la vie, c'est se donner le moyen d'évoluer, autant sur le plan professionnel que personnel. Le web, et les réseaux sociaux offrent une masse d'informations incommensurables pour la plupart des sujets d'intérêt. Encore faut-il adopter une démarche d'apprentissage et ne pas se contenter de piocher des connaissances de ci de là.

L'art de s'enrichir en continu

Apprendre tout au long de sa vie, voilà effectivement une belle ambition.

C'est d'ailleurs l'unique moyen de maintenir ses neurones en pleine forme tout en rassasiant sa curiosité bien naturelle.

La quête de connaissance est un parcours sans fin, mais au combien gratifiant !

Plus on est savant, mieux on maîtrise le doute

Bref c'est la voie royale vers une certaine sagesse, celle des penseurs des lumières qui recommandaient la pratique du doute systématique.

Une démarche spécifique à l'auto-formation en ligne

Cerise sur le gâteau, on est moins tenté de fuir le doute, on n'hésite plus à prendre le recul suffisant pour affronter une situation trouble et plus généralement on n'apprend à se méfier des certitudes communément admises quoique non démontrées.Avec le nombre impressionnant de sites de formations, de vidéos didactiques et de cours gratuits en ligne, le web met l'autoformation à la portée de tout un chacun.

Encore faut-il prendre soin de réformer les techniques classiques d'apprentissage, réapprendre à apprendre en quelque sorte. Une méthode spécifique à la formation en ligne s'avère indispensable pour mieux structurer sa prospection, sélectionner les sources d'informations pertinentes et les intégrer dans son schéma de pensée personnel.

L'objectif de l'autoformation est simple : Créer sa propre connaissance.

C'est bien là l'avantage de l'autoformation. On peut bâtir seul le programme de formation qui nous convient. En contre partie, il faudra équilibrer rigueur et assiduité avec le plaisir d'apprendre. L'internet c'est aussi le réseau.

L'auto-apprenant construit seul son programme, mais il reste en contact avec tous les autres navigateurs solitaires de l'autoformation qui comme lui sont prêts à confronter leurs expériences et à échanger leurs trouvailles.

Avec de bonnes habitudes, se former seul, ce n'est pas si difficile que cela comme nous le verrons au fil des chapitres de ce thème.

Les 8 axes du thème "Formation en continu"

Autodidacte ou Auto-apprenant ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons le temps d'une rapide mise au point à propos de la terminologie utilisée.

L'autodidacte est par définition celui qui s'instruit seul (de auto et didaskein « s'instruire »). Dans la langue courante, le terme d'autodidacte désigne plus précisément celle ou celui qui a assuré seul sa propre instruction depuis sa formation de base.

Steve Job fondateur d'Apple ®, Bill Gates fondateur de Microsoft ®, ou Michael Dell fondateur de Dell Computer ®, pour ne citer que ceux-ci, sont des autodidactes. Ils ont stoppé relativement tôt leurs études, et se sont formés seuls aux technologies de l'information.

Pour cette étude, nous préférons utiliser le néologismepour désigner les candidats à l'autoformation afin de mieux inclure tous ceux qui ont déjà peut-être reçu une solide instruction dans leur spécialité, mais souhaitent acquérir des compétences complémentaires.

L'auto-apprenant peut être diplômé, et chercher tout de même à parfaire son éducation pour améliorer ses connaissances et ses compétences en permanence. C'est le cas le plus courant.

Les vrais autodidactes, telles les célébrités mentionnées ci-dessus, demeurent une exception.

Être autonome, ce n'est pas être isolé

C'est un thème récurrent de cette étude. Nous suivrons notamment les conseils de Michael Faraday pour profiter à cent pour cent des réseaux sociaux sans aucun anachronisme.

Suivre une formation en autonome ne signifie pas rester seul dans son coin. C'est, au contraire, l'occasion de profiter des réseaux sociaux et d'être actif au sein des groupes et des forums en ligne. C'est l'opportunité de partager ses pistes, et de confronter le fruit de ses recherches avec des spécialistes du sujet et des pairs qui ont choisi d'étudier les mêmes thèmes.

