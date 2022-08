Un guide pour démarrer votre Business

P our les créateurs d'entreprise, un livre purement pragmatique, inspiré de l'expérience réussie de plusieurs entrepreneurs partis de zéro. Ce livre va droit au but et n'a d'autres ambitions que de vous aider à franchir les premiers obstacles de la création d'entreprise afin de bâtir un modèle économique personnalisé, durable et rentable.

Lutte contre les idées reçues et les préventions, conseils simples pour avoir confiance en soi, clés pour réseauter et réussir durablement : le livre "44 astuces pour démarrer votre business" aborde les différentes étapes de la préparation entrepreneuriale. L'Express (Entreprise)

44 Astuces Pour Démarrer Votre Business

Profitant de l'expérience cumulée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs chevronnés, ce guide vous délivre les 44 meilleures astuces dans un style direct et sans concession, un style bien adapté aux exigences des créateurs d'entreprise. Toujours orientées terrain, les astuces les plus délicates sont accompagnées de témoignages vécus et d'un peu d'humour...

Créer une activité indépendante n'est pas un corvée, loin s'en faut !

44 astuces de pro détaillées et illustrées, 17 témoignages de terrain, + de 50 illustrations

Auteur : Alain Fernandez (Bio)

Éditeur : Editions Eyrolles

Collection : Création d'Entreprise

Nombre de pages : 160

Prix : 16 Euros

EAN : 978-2212557756

La presse en parle...

"L'Express" : "Dans 44 astuces pour démarrer votre business, publié aux éditions Eyrolles, Alain Fernandez délivre de précieux conseils à ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonnes feuilles."



Bio Auteur

Alain Fernandez est depuis plus de trente ans consultant indépendant spécialiste de la mesure de la performance. Il conçoit pour les entreprises, en France comme à l'étranger, des systèmes de tableaux de bord de pilotage et d'aide à la décision en utilisant la démarche décrite dans cet ouvrage. Enseignant et formateur, il est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance, chacun vendus à plusieurs milliers d'exemplaires.

