Il ne faut pas non plus hésiter à limiter le périmètre du projet pour gagner en visibilité. les projets courts et rapidement mis en oeuvre sont plus aisés à gérer et à intégrer dans l'existant. Voir ici Voir les principes de l'urbanisation .

Une étape souvent oubliée dans les études de risques.Les risques sont changeants. La probabilité et la criticité évoluent au fur et à mesure de l'avancement du projet. Certaines phases du projet sont plus à risques que d'autres. Il faut les identifier.

Étape 5 : Réviser la table des risques



La table des risques n'est pas statique. Il faut la réviser régulièrement.

Suivre l'évolution dans le temps de la criticité. Cette table n'est pas statique, elle n'est pas non plus une assurance.

Prévoir un danger n'est pas s'en protéger !

En outre, la dangerosité potentielle tout comme la probabilité d'occurrence évoluent au fil du temps et de l'avancement.

Cette table sera soigneusement suivie et mise à jour très régulièrement.

Comment réussir son analyse des risques ?

Le soin apporté lors du déroulement de chacune des étapes de l'analyse de risques est d'une importance capitale pour la réussite du projet. La méthode proposée ici est développée et détaillé dans le guide pratique « Le chef de projet efficace » dont la dernière édition renforce encore cet aspect essentiel, clé de la réussite.

Les risques connus et les risques inconnus

1. Les risques connus

2. Les risques que l'on ne connait pas mais que l'on pourrait connaître

3. Les risques que l'on ne connaît pas et que l'on ne peut pas connaître

Selon le degré de maturité de l'entreprise en matière de gestion de projets, la catégorie 1 sera plus ou moins importante.

L'analyse de risques, telle celle que l'on vient de dérouler, vise justement à faire passer un maximum de risques potentiels depuis la catégorie 2 vers la catégorie 1.

Les risques inconnus

Les projets cumulant en termes de complexité un maximum d'inconnues comme : une technologie trop jeune, un projet trop long aux multiples impacts, des parties prenantes trop nombreuses et peu fédérées, etc...

Bref, tout ce qui complexifie un projet augmentera cette troisième catégorie des risques inconnus et que l'on ne peut pas connaître.

La solution semble tomber sous le sens et c'est un plaidoyer pour des projets courts, quitte à les multiplier pour parvenir à la finalité désirée.

"Improbable" n'est pas synonyme de "Impossible"

Impossible : Qui ne peut être, exister ; qui n'est pas possible.

Improbable : Qui étonne par son caractère peu ordinaire, inattendu.

Ainsi, un raz de marée, un tsunami pour être plus précis, qui détruit une centrale nucléaire (Fukushima) et génère une catastrophe aux conséquences dramatiques, qu'elles soient humaines, économiques et écologiques, c'est possible. Malgré les estimations des ingénieurs qui ont conçu cette centrale et son implantation.

Un virus issu d'une chauve-souris ou d'un autre animal, ou encore échappé d'un labo on ne saura jamais vraiment, qui met en rideau la vie et l'économie de quasiment toute la planète, c'est possible.

Un data center (OVH) qui s'enflamme comme une boîte d'allumettes et met en panne 3,6 millions de sites web avec perte de données pour un grand nombre, c'est possible.

Un tanker qui se met en travers du canal de Suez et bloque le principal axe de circulation maritime, c'est possible.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, voir à ce sujet le best seller de Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir publié aux Belles Lettres. Les cygnes noirs sont les événements improbables aux impacts énormes et presque impossibles à prévoir. Et pourtant après coup, on essaie et on parvient souvent à leur trouver une explication rationnelle. Un ouvrage incontournable de l'incertitude.

Voir aussi : Reducing Unwelcome Surprises in Project Management Sloan Management Review.

Risques et sécurité

Considérons le cas d'un projet d'ordre stratégique, comme le lancement d'un nouveau produit ou la préparation d'un nouveau marché. Il serait préférable de s'assurer que les documents relatifs au nouveau produit ou au nouveau marché ne puissent se retrouver entre des mains non-autorisées.

Considérons le cas d'un projet d'ordre stratégique, comme le lancement d'un nouveau produit ou la préparation d'un nouveau marché. Il serait préférable de s'assurer que les documents relatifs au nouveau produit ou au nouveau marché ne puissent se retrouver entre des mains non-autorisées.

Au cours d'un projet, avez-vous déjà rencontré la poisse ? Attention, la vraie, celle qui colle à la peau, celle qui rend fataliste, celle qui transforme tous les efforts en simples velléités ?

Au cours d'un projet, avez-vous déjà rencontré la poisse ? Attention, la vraie, celle qui colle à la peau, celle qui rend fataliste, celle qui transforme tous les efforts en simples velléités ?

La meilleure manière de foirer un projet sans pour autant en assumer la responsabilité reste encore de bâcler l'analyse de risques et les plans de prévention.

La meilleure manière de foirer un projet sans pour autant en assumer la responsabilité reste encore de bâcler l'analyse de risques et les plans de prévention.

Mais parlons un peu de l'analyse de risques. On y met quoi dans l'analyse de risques ? Parce que là non plus elle ne doit pas exempter le chef de projet de ses responsabilités. L'analyse de risques n'est pas là pour remplacer les règles élémentaires de management de projets.

Mais parlons un peu de l'analyse de risques. On y met quoi dans l'analyse de risques ? Parce que là non plus elle ne doit pas exempter le chef de projet de ses responsabilités. L'analyse de risques n'est pas là pour remplacer les règles élémentaires de management de projets.

Il n'est guère possible de se protéger de tous les risques qui menacent le bon achèvement du projet. Cela dit, avec de bonnes habitudes, on peut aisément en prévenir une bonne partie. La première et la plus essentielle de ces habitudes, c'est de communiquer.

Il n'est guère possible de se protéger de tous les risques qui menacent le bon achèvement du projet. Cela dit, avec de bonnes habitudes, on peut aisément en prévenir une bonne partie. La première et la plus essentielle de ces habitudes, c'est de communiquer.

. Il est prudent de bien connaître les principales causes d'échec des projets d'entreprise afin de mieux se préparer et anticiper les dérives. C'est aussi une excellente base pour préparer l'analyse des risques.

Qu'est-ce que l'AMDEC ?

L'AMDEC est une méthode conçue spécifiquement pour identifier les modes de défaillance d'un produit, d'un procédé ou d'un processus. Cette démarche exige rigueur et précision, son efficacité est à ce prix. L'AMDEC est née au sein de l'industrie aéronautique. L'industrie automobile l'a ensuite rapidement adoptée. Aujourd'hui, les applications de l'AMDEC sont multiples. Voyons tout cela.

L'AMDEC est une méthode conçue spécifiquement pour identifier les modes de défaillance d'un produit, d'un procédé ou d'un processus. Cette démarche exige rigueur et précision, son efficacité est à ce prix. L'AMDEC est née au sein de l'industrie aéronautique. L'industrie automobile l'a ensuite rapidement adoptée. Aujourd'hui, les applications de l'AMDEC sont multiples. Voyons tout cela.

