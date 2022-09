Pour présenter un indicateur de performance, les types de graphiques ne sont pas interchangeables. Chaque type de représentation graphique est destiné à présenter un type de données bien spécifique pour faire passer une information tout aussi spécifique. Voyons quels graphiques Excel choisir selon la nature des indicateurs de performance KPI à présenter.

Le choix de la présentation graphique d'une information est tout sauf anodin. Si l'esthétique est indispensable pour le confort visuel ce ne peut être la finalité d'une démarche ergonomique.

La présentation d'un indicateur, que ce soient le type de graphique, le mode d'affichage ou les couleurs choisies, sera en toute priorité dépendante de la nature des informations proposées et du sens porté par celles-ci.

Une courbe n'est pas interchangeable avec un barre-graphe. À chaque indicateur KPI, selon sa nature et son utilisation, son graphique.

Selon la nature des données à exploiter, le sens porté et les habitudes et besoins de l'utilisateur, UN SEUL type de graphique peut coller pour la situation.

Cela dit, même si l'esthétique est un critère primordial, le concepteur ne perdra pas de vue l'importance de la richesse du sens porté. Autrement dit, toutes les représentations ne sont pas interchangeables.Vous ne perdrez pas non plus votre temps en accordant quelques instants aux Sparklines de Edward Tufte. Les Sparklines sont des schémas qui s'intègrent dans un texte :Ils sont disponibles pour Excel (depuis la livraison 2010) et tiennent dans une seule cellule de votre tableur préféré. Voir ci-dessous.

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

