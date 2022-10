De salarié à entrepreneur indépendant

Mise à jour le 5 octobre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Assumez vos ambitions, entreprenez en indépendant et conduisez votre carrière à votre gré. C'est bien là le moyen le plus efficace de réussir votre projet de vie professionnelle. Méthode pratique et illustrée en sept temps.

Si vous ne pilotez pas vous même votre propre destin, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Steve Jobs

Sortir de sa coquille et prendre son envol...

Les sept temps majeurs du créateur d'entreprise

Temps 1

Pourquoi entreprendre en indépendant ? Il est devenu extrêmement difficile de construire une carrière au sein même de l’entreprise. Les impératifs concurrentiels incitent les entreprises à instaurer des règles de fonctionnement en total désaccord avec les aspirations des salariés. Pour exercer un métier qui vous plait et construire une vraie carrière, il est préférable d’abandonner le monde du salariat pour entreprendre en indépendant. Pour plus de détails, voir l'article consacré à ce premier temps :

Temps 2

Vaincre les résistances Prendre le virage de sa carrière et passer concrètement du statut de salariat à celui d’entrepreneur n’est pas si aisé. Il faut au préalable vaincre les résistances (éducation, culture, procrastination) qui nous empêchent de franchir le pas. Lorsque l'on parle de son projet à des proches loin de l'entrepreneuriat, les rabats-joies ne manquent pas. Dans tous les cas les velléitaires et les défaitistes, toujours prêts à invoquer de multiples excuses pour justifier la procrastination, ne sont pas les relations les plus adéquates pour une vie heureuse et accomplie. La frustration tout comme la jalousie ne favorise pas la sympathie. Une seule chose importe : se réaliser et prendre plaisir à son travail au quotidien, tout en assurant confortablement ses besoins matériels. Voyons quelles sont ces contraintes qui pèsent quelques fois sur la liberté de décision et la capacité à changer en accord avec ses aspirations purement personnelles.

Bâtir son projet de vie professionnelle Pour construire une carrière choisie, il est recommandé d’adopter de saines habitudes et une gestion rigoureuse de ses actions. C’est ainsi que l’on pourra améliorer sa capacité à prendre de bonnes décisions et pratiquer une gestion rationnelle de son temps. Pour plus de détails, voir l'article consacré à ce troisième temps :

Les valeurs professionnelles

Donner du sens à son projet d'entreprise Pour exercer efficacement un métier il faut déjà l’aimer, s’assurer qu’il corresponde bien à ses aspirations profondes et qu’il est en phase avec ses qualités personnelles. C’est ainsi que l’on pourra laisser s'exprimer ses talents et exceller autant pour sa propre satisfaction que pour celle de ses clients. Pour plus de détails, voir l'article consacré à ce quatrième temps :

La démarche commerciale : le business model Mais toute idée d’entreprise ne devient pas nécessairement un business model viable. Une bonne idée d’entreprise est aisément réalisable, elle rencontre son marché et elle est durablement rentable.

Temps 6

Développer les réseaux de coopération et d'entraide L’indépendant n’est plus un salarié, il peut nouer des relations durables avec des partenaires et pratiquer une véritable coopération. Un réseau professionnel n’est pas un simple réseau relationnel. Pour qu’il devienne un lieu de coopération et d’entraide il faut bien en saisir les règles pour devenir un membre réellement actif.

Entreprendre en solo, ce n'est pas rester seul dans son coin. Bien au contraire ! En tant qu'indépendant, vous êtes tout à fait libre d'établir des relations professionnelles de partenariat en tenant compte de vos complémentarités de compétences et de vos affinités. Autant en profiter ! En participant activement au sein de réseaux professionnels, vous pourrez au contraire nouer des liens avec des acteurs compétents qui, eux aussi, ont compris l'importance d'être actifs au sein du réseau professionnel.

Progresser en continu Il n’existe pas de réussite sans une démarche de progrès continu. Mais l’amélioration a aussi ses limites. L'entrepreneur indépendant performant a parfaitement conscience de l'importance de s'améliorer chaque jour. Ce ne sera pas un effort puisqu'il aime son métier. En revanche, en tant qu'être intelligent et doté de bon sens, il sait ce que coûte de courir après des buts placés trop loin et trop haut. Il a compris de longue date que la compétition n'existe que pour ceux qui n'ont pas encore admis que chacun pilote sa barque selon ses propres objectifs. Aussi, il adapte son programme de progrès à ses propres capacités, ses besoins précis et sa satisfaction personnelle. Il connait l'importance de jouir de chaque instant de la vie et agit en ce sens.

Cette page de repérage est en fait le sommaire du livre "À son compte" édité aux Editions Eyrolles ©

Que ce soit pour répondre aux besoins des projets, toujours demandeurs de compétences, ou aux aspirations des nouvelles générations recherchant d?autres formes de satisfaction, l?organisation d'une équipe projet est en rupture avec le passé. Pour nous forger une idée plus précise des principes de fonctionnement d'une équipe projet actuelle, nous allons nous référer à deux modèles types: le modèle - compagnon - et le modèle - start-up -. Que ce soit pour répondre aux besoins des projets, toujours demandeurs de compétences, ou aux aspirations des nouvelles générations recherchant d?autres formes de satisfaction, l?organisation d'une équipe projet est en rupture avec le passé. Pour nous forger une idée plus précise des principes de fonctionnement d'une équipe projet actuelle, nous allons nous référer à deux modèles types: le modèle - compagnon - et le modèle - start-up -.





