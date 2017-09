Qu'est-ce que la Business Intelligence ?

Conduire un projet de Business Intelligence, c'est adopter une nouvelle logique de l'informatisation de l'entreprise axée sur l'anticipation des besoins et des attentes des utilisateurs. Piloter.org

L

a Business intelligence, dénommée aussi par simplification "Informatique Décisionnelle" ou encore "BI", est vraisemblablement l'unique solution pour pour bâtir une entreprise pro-active au sens propre du terme.

Définition BI

La Business Intelligence désigne en effet un ensemble d'outils technologiques, méthodiquement assemblés, et déployés en parfaite cohérence avec la stratégie d'entreprise préalablement élaborée. La BI n'a d'autre finalité que de délivrer les informations pertinentes à chaque manager afin qu'il puisse le plus efficacement possible les meilleures décisions selon son contexte d'action, ses prérogatives et ses objectifs tactiques et stratégiques.

Les origines

On a longtemps supposé que le terme de "Business Intelligence" avait été inventé par Howard Dresner . Il y a déjà quelques années, Claudia Imhoff avait retrouvé dans les archives d'IBM un article de 1958 signée Hans Peter Luhn, où le chercheur utilise déjà ce terme pour définir le concept selon l'acception actuelle. L'article de Hans Peter Luhn est passionnant, malheureusement IBM ne laisse plus le libre accès à ses archives, on peut toutefois en trouver une copie sur le site altaplana.com

En pratique, lorsque l'on cherche les origines de la BI et ses applications à l'entreprise on ne remonte guère plus avant que les premiers systèmes DSS Decision Support Systems. L'ébauche conceptuelle de la BI actuelle est en effet devenue palpable dès cet époque, courant des années 70.

Un excellent livre de Peter G.W. Keen et Michael S.Scott Morton : Decision Support Systems: An Organizational Perspective , une référence à son époque, pose concrètement les fondamentaux d'une aide à la décision informatisée, précurseurs de la BI actuelle.

Cours Business Intelligence en ligne

Information aux visiteurs

Temps 1. Le système décisionnel de l'entreprise

Ce dossier, structuré en 5 temps et 85 fiches pratiques, est proposé aux internautes comme un cours en ligne gratuit accessible au plus grand nombre. Il s'agit d'aider le lecteur, professionnel ou étudiant, à mieux comprendre ce concept plus que jamais essentiel aujourd'hui qui ne peut, en aucune manière, se réduire à une poignée d'outils aussi sophistiqués soient-ils. Il est préférable de suivre ce cours dans l'ordre des fiches, de télécharger les dossiers pdf proposés, et de lire l'ouvrage de référence présenté ci-dessous. Cette formation BI en ligne complète ce livre mais ne saurait le remplacer.La BI n'a d'autre finalité que d'assister le processus d'aide à la décision de l'entreprise. L'architecture décisionnelle mise en place a ainsi pour mission de rendre accessible, de mettre en forme et de présenter les informations clés afin de faciliter la prise de décision.



Le projet décisionnel en totalité



C'est un projet d'une ampleur stratégique.

Cet ouvrage présente une méthode de conception coopérative du système décisionnel

Référence pour les consultants, managers et universitaires.

6ème Édition.

Best-seller, 40.000 exemplaires vendus. Le livre de référence du siteC'est un projet d'une ampleur stratégique.Cet ouvrage présente une méthode de conception coopérative du système décisionnelRéférence pour les consultants, managers et universitaires.6ème Édition.Best-seller, 40.000 exemplaires vendus.

Etudions l'architecture d'un système décisionnel. Comment s'imbriquent les différents outils, logiciels, progiciels et autres composants technologiques (Data warehouse, Datamart, Reporting, tableau de bord, Data mining, portails informationnels et autres outils.

Projet BI et la stratégie d'entreprise

Une étude en trois fiches pour bien mettre l'accent sur l'importance de conduire de concert le déploiement stratégique et la conception et la mise en oeuvre du projet décisionnel. Ce qui pourrait sembler une évidence et qui pourtant dans la pratique, est bien loin d'en être une. Les deux démarches sont bien rarement conduites en une logique commune. Il est évident que les décideurs n'ont pas encore bien compris le rôle essentiel de la BI.

Temps 2. Perspectives de la Business Intelligence

Pour bien comprendre un concept aussi complexe que l'aide à la décision et bien en saisir les conditions de mise en oeuvre optimale, il est recommandé de se livrer à un petit exercice d'anticipation à propos des orientations pratiques de la BI.

Perspectives de la BI

De la BI 1.0, la BI actuelle au futur de la BI, la BI de demain telle que l'on peut l'imaginer aujourd'hui.

BI centrée "Humain"

Agrémentée un temps de l'indice qualificatif un peu "mode" 2.0 la BI de nouvelle génération, dans la dynamique du Web 2.0 est nécessairement centrée "Humain" afin de répondre aux attentes des décideurs.

Quelques compléments à propos de la mise en pratique sur le terrain : la BI 2.0 en pratique ou comment intégrer les outils du Web 2.0 et de la gestion de la connaissance au coeur du système décisionnel.

BI temps réel

Un concept encore mal défini, qui mérite d'être éclairer en se basant non pas su les offres des constructeurs mais bien sur les attentes des utilisateurs.

Business Intelligence Agile

Profiter des nouvelles méthodes de développement de projet de type agile pour bâtir plus rapidement des applications conformes aux attentes des décideurs....

Business Intelligence Mobile

A l'heure du déploiement des Blackberry, Apple iPad, iPhone et autres tablettes et smartphones le concept du BYOD "Bring Your Own Device", "apporter votre propre matériel" est dans l'air du temps...

Temps 3. Les outils de l'utilisateur

Je connais des "techniciens" qui évoqueront la partie visible de l'iceberg à ce sujet, laissant entendre que toute la richesse de la problématique est au coeur de la machinerie et reste du domaine de l'invisible pour le commun des mortels. C'est une erreur. Les tableaux de bord et plus généralement les outils d'interface utilisateurs, sont le véritable coeur du système décisionnel.

Tableau de bord BI

C'est l'instrument clé de l'assistance à la prise de décision. Cette formulation est d'autant plus avérée dans un contexte complexe et en environnement incertain.La réussite de sa conception conditionne la viabilité du projet.

Outils d'analyse de la BI

Pour exploiter les grandes masses de données mises à disposition, il est indispensable de disposer d'adaptés.

L'usage des statistiques ne sont pas suffisantes à elles seules. L'outil Data mining est d'un usage plus délicat, mais nettement mieux adapté à l'exploitation des grandes quantités de données.On s'intéressera aussi de près aux analyses prédictives, aux arbres de décision, et au techniques de text mining. En complément, les hyper cubes de type OLAP sont toujours d'actualité et bien utiles pour les analyses multidimensionnelles, à condition de bien en saisir les principes d'utilisation et de constitution. Les 2 principes sont étroitement liés

Téléchargement libre

Le projet BI en pdf



Pour concevoir et réaliser le projet décisionnel en totalité.

EBook PDF gratuit 38 pages

en chargement libre Pour concevoir et réaliser le projet décisionnel en totalité.EBook PDF gratuit 38 pagesen chargement libre

Outils de reporting

Les outils de publication de rapports d'activités ont longtemps été les outils phares de la BI pour le plus grand bonheur des intégrateurs. Voir aussi la déclinaison : reporting financier.

Solutions BI

L'offre commerciale est suffisamment vaste pour dérouler un processus de choix en tenant compte des orientations stratégiques, des attentes des utilisateurs et des contraintes propres aux systèmes d'information d'entreprise. Comparez les principales proposées par les éditeurs d'outils décisionnels et aussi les principales solutions BI Open Source. Ces dernières méritent en effet d'être retenues dans la short-list. Depuis déjà quelques temps, ces produits sont désormais suffisamment professionnels pour être concurrentiels de l'offre des éditeurs plus traditionnels, et ce pour de multiples types d'utilisation. A voir au cas par cas.

Temps 4. La gestion des données

Pour espérer prendre de bonnes décisions, il est indispensable de disposer des données nécessaires, utilisables et de qualité. Une évidence dans le propos, mais bien délicate à concrétiser.

Téléchargement libre

BI et stratégie



Dossier PDF gratuit :

LA BI est indissociable de la démarche stratégique Dossier PDF gratuit :LA BI est indissociable de la démarche stratégique

Gestion qualité des données

Il s'agit là de la clé de voûte du projet d'informatique décisionnelle. La gestion de la qualité des données est étroitement liée à l'opération de collecte et de mise en forme des données avec l'utilisation des outils d'ETL Extract Transform Load

Gouvernance des données

L'évolution de la quantité des données à traiter suit une courbe quasi exponentielle. Il semble indispensable de mettre en place une gouvernance des données, véritable responsabilité transversale en charge de la gestion dans la durée des données de l'entreprise.

MDM Master Data Management

La gestion des données de référence, joue un rôle de référentiel essentiel au coeur du système décisionnel. Le projet MDM est un projet à part entière. Et comme pour tout projet correctement conduit, on mesurera le ROI du projet Master Data Management

Projet data warehouse

Le Data Warehouse, tout comme le Data Mart, ont longtemps constitué le coeur de toute la réflexion du système décisionnel. Il s'agit là d'un projet assez spécifique. Les questions de l'architecture Data Warehouse et de la modélisation des données seront étroitement liées à une étude sérieuse des usages présents et futurs. Dans tous les cas il faudra évaluer le ROI du projet Data Warehouse, une question essentielle mais pas des plus simples à traiter.

Hadoop

Le concept de "Big Data", le stockage et les traitements massivement distribués bousculent déjà les lignes. Pour mieux comprendre, attardez-vous sur le concept de Map Reduce de Google Corp, ainsi que sur et Hadoop et les calculs massifs sans oublier les bases No SQL

Temps 5. Les ressources de la BI

Quelques ressources complémentaires pour achever ce dossier de fond.

Lire aussi Cours BI. Ce dossier de 78 fiches peut être utilisé comme une auto formation à la Business Intelligence, dans le cadre d'une sensibilisation aux concepts et à la technologie pour manager décideur.

Comment rater son projet

Un court dossier PDF, à télécharger gratuitement, qui passe en revue les 10 erreurs les plus courantes pour mettre durablement en échec son projet.

Conduire le projet décisionnel

Quelques réflexions et recommandations, toujours d'actualité. Ce texte fut écrit en réponse au postulat : "Pour décider, il faut un maximum d'informations" qui sert encore, de règles de conduite pour de nombreux projets BI malgré les échecs répétés.









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017 Tous droits réservés Mentions légales