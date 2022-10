Comment se mettre à son compte

Mise à jour le 07 octobre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Se lancer à son compte, c'est bien la meilleure voie pour se réaliser. Et ce n'est pas du blabla, parole d'expert. Même si le statut d'entrepreneur implique de nouvelles responsabilités, ce sera l'occasion de bâtir quelque chose dont on pourra être fier. Le salariat, qui perpétue la relation de dominant à dominé, n'est pas la solution pour accéder à ce légitime objectif.

Comment passer de salarié à entrepreneur

Se lancer à son compte, c'est s'offrir quelques degrés de liberté en plus, et ça, ça n'a pas de prix !

Trois conseils avant de commencer

Il ne s'agit pas des conseils à deux balles piochés à droite à gauche pour faire un site internet sur un thème porteur.

Non. Ce sont de vrais conseils d'entrepreneurs expérimentés déjà passés par là.

L'ensemble de ce site, tout comme les livres associés, s'appuie sur l'expérience cumulée de nombre d'entrepreneurs, créateurs d'entreprise et freelances, ainsi que sur le fruit des multiples sessions de formation à l'entrepreneuriat animées par l'auteur de ces lignes.

Conseil n°1

vous plaît

Conseil n°2

vous plaît

Les exhibitionnistes à l'égo démesuré, qui sévissent sur les réseaux sociaux, Linkedin notamment, ne sont pas non plus des exemples à suivre. Ce ne sont que des concurrents de l'absurde course aux "likes"... Les exhibitionnistes à l'égo démesuré, qui sévissent sur les réseaux sociaux, Linkedin notamment, ne sont pas non plus des exemples à suivre. Ce ne sont que des concurrents de l'absurde course aux "likes"...

Conseil n°3

non ?

Et pourtant, on ne compte plus tous ceux qui se plantent en voulant copier tel ou un tel qui a (supposément) réussi, (professionnellement s'entend)...

"Pourquoi lui et pourquoi pas moi ?" Se demandent-ils...

La réponse est simple : "Parce que lui, c'est lui et toi, c'est toi..."

Alors, choisis bien, quelque chose qui te ressemble ! non ?Et pourtant, on ne compte plus tous ceux qui se plantent en voulant copier tel ou un tel qui a (supposément) réussi, (professionnellement s'entend)..."Pourquoi lui et pourquoi pas moi ?" Se demandent-ils...La réponse est simple : "Parce que lui, c'est lui et toi, c'est toi..."Alors, choisis bien, quelque chose qui te ressemble !

Commencez par limiter les contraintes et les difficultés : choisissez une activité quiet qui vous fait rêver... tout en étant réalisable, s'entend, nous sommes des adultes...Mais attention ! Une activité qui, VOUS, personnellement ! Pas celle qu'aurait aimée monter votre mère, votre père, votre soeur ou votre frère, ni celle, qui d'après votre meilleur copain ou copine, ne peut que marcher, et encore moins celle qui ferait envie à votre conjoint !Rappelez-vous, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Se lancer et se mettre à son compte, c'est un choix personnel et on ne réussit si et seulement si l'activité exercée nous convient en tous points.

Choisir une activité plaisante est une condition nécessaire mais insuffisante !

Encore faut-il avoir le sens du travail bien fait.

Autrement dit, monter sa boîte, ce n'est pas une voie recommandée pour les gâcheurs et autres je-m’en-foutistes, et encore moins pour les velléitaires qui fourmillent d'idées mais sont totalement incapables d'en conduire ne serait-ce qu'une seule à son terme !

Et la compétence monsieur ?

Ah oui, évidemment, la compétence !

C'est simple. Si vous n'êtes pas super compétent dans le domaine que vous souhaitez exercer, ne le faites pas. Après, il est vrai que certains découvrent leur compétence en exerçant, mais ce n'est pas si courant.

Recommandation Surtout prendre garde à ne pas tomber dans le piège du travail ultra intensif pour gagner peanuts ! Surtout prendre garde à ne pas tomber dans le piège du travail ultra intensif pour gagner peanuts !

Réussite = Plaisir de son métier + Goût du travail bien fait

Le plaisir d'exercer toutes les facettes de son métier, le goût du travail bien fait et le professionnalisme qui en découle sont, si on les exploite correctement, les fondations d'un solide Business Model personnalisé à l'origine d'un réel avantage concurrentiel. Mais ce n'est pas suffisant.

Pour réussir en indépendant, en freelance, encore faut-il trouver des clients rentables, traiter des affaires profitables, choisir des fournisseurs fiables, s'associer avec des partenaires compétents et intégrer des communautés à forte valeur ajoutée.

Bref, un ensemble de préoccupations passionnantes, mais fichument consommatrices de temps et d'énergie et riches en émotions... qu'il faudra bien gérer !

1. Créer son entreprise

Quel statut choisir ?

Selon que l'on s'engage seul ou à plusieurs, que l'on souhaite protéger son patrimoine privé ou que l'on vise la solution la plus simple, la plus rapide ou la moins coûteuse, il existe une solution pour chacun des cas.

Autant bien la choisir dès le démarrage. Les changements de statuts en cours d'activité sont possibles mais ne sont pas toujours des plus aisés. Selon que l'on s'engage seul ou à plusieurs, que l'on souhaite protéger son patrimoine privé ou que l'on vise la solution la plus simple, la plus rapide ou la moins coûteuse, il existe une solution pour chacun des cas.Autant bien la choisir dès le démarrage. Les changements de statuts en cours d'activité sont possibles mais ne sont pas toujours des plus aisés.

2. Les outils du créateur d'entreprise

Les outils pour monter son entreprise

Le créateur d'entreprise se doit de maîtriser quelques outils essentiels comme l'étude de marché, le business plan ou encore l'analyse de risques.

Quelle que soit l'activité lancée la maîtrise de ces outils est un impératif si l'on espère assurer dans durée. Le créateur d'entreprise se doit de maîtriser quelques outils essentiels comme l'étude de marché, le business plan ou encore l'analyse de risques.Quelle que soit l'activité lancée la maîtrise de ces outils est un impératif si l'on espère assurer dans durée.

3. Gérer son activité une fois lancé

Les outils pour gérer son entreprise

Ce dossier présente, sous forme de fiches pratiques, les outils de gestion essentiels à maîtriser lorsque l'on entreprend en indépendant afin d'assurer la rentabilité de son activité et la satisfaction d'exercer dans la durée. Ce dossier présente, sous forme de fiches pratiques, les outils de gestion essentiels à maîtriser lorsque l'on entreprend en indépendant afin d'assurer la rentabilité de son activité et la satisfaction d'exercer dans la durée.

4. De salarié à entrepreneur, le guide pratique

De salarié à entrepreneur

Assumez vos ambitions, entreprenez en indépendant et conduisez votre carrière à votre gré. C'est bien là le moyen le plus efficace de réussir votre projet de vie professionnelle.

Suivez cette méthode pratique et illustrée qui se décline en sept temps. Assumez vos ambitions, entreprenez en indépendant et conduisez votre carrière à votre gré. C'est bien là le moyen le plus efficace de réussir votre projet de vie professionnelle.Suivez cette méthode pratique et illustrée qui se décline en sept temps.

5. Dix astuces pour entreprendre

Meilleurs trucs de pro pour entreprendre

Fruit de l'expérience de terrain d'un bon d'entrepreneurs chevronnés, ces astuces sont une aide précieuse pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur de bonnes bases, que vous ayez déjà franchi le pas ou que vous envisagiez de le faire à court ou moyen terme. Fruit de l'expérience de terrain d'un bon d'entrepreneurs chevronnés, ces astuces sont une aide précieuse pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur de bonnes bases, que vous ayez déjà franchi le pas ou que vous envisagiez de le faire à court ou moyen terme.

6. Trouver les bonnes idées

Les bonnes idées d'entreprise

Quelques pistes choisies, des exemples et des témoignages. Quelle bonne idée pourriez-vous trouver pour attirer durablement les clients ? Voilà la question essentielle pour qui veut entreprendre en solo. Quelques pistes choisies, des exemples et des témoignages. Quelle bonne idée pourriez-vous trouver pour attirer durablement les clients ? Voilà la question essentielle pour qui veut entreprendre en solo.

7. Spécial Consultant Freelance

Devenir consultant freelance

Traditionnellement appelés à résoudre une question bien précise au périmètre bien délimité, les consultants, free-lance ou non, ont aujourd'hui la charge d'intégrer les nouvelles solutions.

Être consultant, c'est un métier. Traditionnellement appelés à résoudre une question bien précise au périmètre bien délimité, les consultants, free-lance ou non, ont aujourd'hui la charge d'intégrer les nouvelles solutions.Être consultant, c'est un métier.

En téléchargement libre et gratuit :

Tous les En téléchargement libre et gratuit :Tous les PDF et vidéos sur le thème de l'entrepreneuriat

De salarié à freelance, le parcours est balisé

Quel produit ou quel service puis-je commercialiser ?

Comment m'y prendre pour trouver des clients ?

Comment fidéliser les clients ?

Comment affronter la concurrence ?

Où et comment trouver des partenaires ?

Comment dépasser les difficultés d'exercer en solo ?

Comment conjuguer sa vie personnelle et professionnelle ?

Le plan pour se lancer en 7 étapes Chacune des ces étapes renvoie à une liste d'articles plus détaillés.Sept questions à se poser avant de se lancer :Si vous vous posez au moins l'une de ces sept questions, les deux livres suivants sont faits pour vous.

Ils s'appuient en effet sur le parcours suivi par de nombreux salariés, cadres et non cadres qui un jour ont choisi de franchir le pas, et de prendre leur carrière professionnelle en mains.

Voir aussi les 10 questions/réponses pour Voir aussi les 10 questions/réponses pour Entreprendre et monter son entreprise

Formation entrepreneur en ligne

Lire la suite : Formation en ligne Entrepreneuriat

À lire...

Pour vous aider à franchir le pas, j'ai mis en ligne sur youtube une initiation rapide à l'entrepreneuriat.Cette formation est gratuite, tout comme le support de cours à télécharger au format PDF.De salarié à consultant free-lance, une seule obsession : CRÉER DE LA VALEUR !

Ce livre s'appuie sur l'expérience cumulée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs avertis et chevronnés et développe une démarche complète pour réussir sa création d'entreprise.

Tel un coach personnel, il vous accompagne et vous aide à franchir les embûches du parcours, depuis l'idée initiale jusqu'à l'accession à une situation durablement stable. Livre de référence du site...

À son compte

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

Collection Emploi & Carrière

272 pages

☛ Consultez la fiche du livre »»»

Une compilation des meilleures

Chaque astuce de pro ici recueillie et expliquée est associée d'illustrations humoristiques.

C'est en effet le meilleur moyen de se libérer les neurones pour mieux saisir le sens et intégrer l'information dans son schéma mental personnel. Livre de référence du site....

44 Astuces pour Démarrer votre Business

Alain Fernandez

Éditions ;Eyrolles

Collection Création d'entreprise

160 pages

☛ Consultez la fiche du livre »»»

Les dernières publications





À découvrir... Comment monter une SCOP

Comment monter une SCOP Société Coopérative de Production ou Participative? Quelles sont les formalités et conditions ? Quel est l'interêt ? La SCOP, est parfaitement adaptée à de multiples domaines d'activités... Comment monter une SCOP Société Coopérative de Production ou Participative? Quelles sont les formalités et conditions ? Quel est l'interêt ? La SCOP, est parfaitement adaptée à de multiples domaines d'activités...





Le mot du jour

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)