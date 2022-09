P our mesurer la performance de l'entreprise dans une dynamique d'amélioration, on ne se contentera pas d'étudier la bottom line du rapport financier trimestriel. C'est bien en évaluant la performance de chacun des métiers de l'entreprise que l'on y parviendra. C'est en effet à ce niveau que se créer la valeur, se reporter notamment au modèle de la chaine de valeur. Voyons comment manager la performance de l'entreprise orientée métiers : GRH, Logistique, marketing...

Dans son ouvrage "l'avantage concurrentiel" publié en version française aux éditions Dunod , Michael Porter propose un modèle de travail pour étudier justement la création de valeur en entreprise dans une démarche de recherche de l'avantage concurrentiel.

Ce schéma, sensiblement modifié, symbolise une chaine de valeur plus globale où sont intégrés l'ensemble des partenaires et sous-traitants qui contribuent à la création de valeur et donc à l'avantage concurrentiel de l'entreprise.Source : "Les nouveaux tableaux de bord des managers, Alain Fernandez, Editions Eyrolles