Les méthodes de conduite de projet d'entreprise

Panorama des méthodes projet

U n point rapide sur les méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles, Scrum...).

Ce dossier présente les phases fondamentales de la conduite de projet comme la planification, l'estimation des coûts, délais et besoins en ressources, ainsi que les principaux outils méthodologiques, diagrammes de Gantt, Pert et CPM, Work Breakdown Structure.

Panorama des méthodes de management de projet

Voici un classement thématique en SIX chapitres pour mieux s'orienter parmi les fiches de ce dossier.

Ce dossier consacre un chapitre particulier pour traiter des méthodes de type agiles, encore assez spécifiques aux projets informatiques, même si l'on tente de les exporter à la gestion de projet plus globale.



Une Commençons par une définition : Qu'est-ce qu'une bonne méthode ?Une bonne méthode est la formalisation des règles de réussite d'un projet. Elle est indispensable pour bien cadrer la conception et le processus de réalisation afin d'accéder à la création de valeur attendue.

I. Les phases du projet

Exploration détaillée des principales phases et étapes de la conduite de projet, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Conseils et recommandations pour traiter la phase initiale de définition du projet.

1. Phasing

Ce découpage est un préalable indispensable. Le déroulement classique d'un projet suit un enchaînement logique de phases et d'étapes, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Ces phases se doivent d'être parfaitement identifiées et valorisées avant le lancement du projet. C'est un gage de bon pilotage et donc de réussite du projet.

2. Définition du projet

Prendre le temps de soigner la phase de définition du projet est réellement un atout de réussite. Au cours de cette phase, l'ensemble des parties prenantes pourra en effet "palper" pour la première fois, et ce quasiment concrètement, non seulement ce que sera le produit final mais aussi sa réalisation

II. Planifier le projet

Planifier et ordonnancer, ou comment définir le découpage optimal et l'enchaînement des tâches indispensables à la réussite du projet. Pour cela, l'équipe projet dispose de quelques outils : Gantt, Pert, CPM, Work Breakdown Structure, Gestion des ressources...

1. Planification et ordonnancement

Comment planifier le projet et comment régler les questions d'ordonnancement à l'aide des outils : Gantt, Pert, CPM, WBS Work Breakdown Structure, Gestion des ressources...

2. Découpage avec le WBS

Pour maîtriser un projet, de surcroît un tant soit peu complexe, la solution la plus évidente est bien de le découper en tâches élémentaires, chacune correspondant alors à un "objet préhensible" et donc évaluable et réalisable. C'est là la fonction de l'outil WBS du PMI.

3. Planification avec le diagramme de Gantt

Le diagramme de GANTT, du nom de son inventeur, est bien utile pour la communication sur l'avancement du projet. Aisément compréhensible par tout un chacun, il permet de se faire rapidement une idée précise autant du travail accompli que des tâches encore en attente de réalisation.

4. Ordonnancement avec le diagramme de Pert

On privilégiera cependant le diagramme "PERT" (Program Evaluation and Review Technique) pour ordonnancer le projet lorsque le nombre de tâches et les interdépendances deviennent conséquents.

III. Estimer les délais du projet

Il n'existe pas de méthode infaillible pour définir la durée des tâches d'un projet. Pourtant, il faut bien fixer des délais si l'on souhaite conduire avec succès le projet à son terme. Le bon sens, l'expérience et la coopération sont de précieux recours pour réussir cette délicate phase essentielle.

1. Estimation des temps

Une fois le découpage du projet réalisé, il est temps de procéder au "pesage" de chacun des modules. Lorsqu'il a bien été conduit, le découpage est justement suffisamment fin pour que nous puissions en chiffrer la réalisation selon une marge d'erreur raisonnable.

2. Maîtrise des délais du projet

Il existe quelques outils et techniques de prévision des délais. Notamment, dans l'ingénierie informatique, on utilisera des méthodes de type COCOMO, Constructive Cost Model, ou la technique des points de fonctions afin de définir une métrique indispensable au chiffrage.

IV. Gérer le projet informatique

Comment gérer un projet technologique ? Il est bon de connaître les spécificités du projet de mise en oeuvre des technologies informatiques pour le mener à son terme dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse de pur développement ou de l'installation d'une solution système d'information de type Business Intelligence, ERP, CRM, SCM, progiciel intégré propriétaire ou open source ou solution SaaS, cloud...

1. Gestion de projet informatique

Pas facile. Il faudra construire une équipe aux compétences pointues qui auront en charge la mise en oeuvre de technologies récentes avec des parties prenantes qui ont du mal à s'entendre sur les enjeux et les finalités de projet.

2. Management des projets SI

Ne consiste pas uniquement à sélectionner des solutions sur étagères. Par principe, un projet système d'information se déroule rarement comme prévu. 5 recommandations pour piloter le projet système d'information, et être ainsi mieux armé pour prendre les décisions d'orientations.

V. Pmbok & Prince2

Deux méthodes à connaître, même si elles sont plus adaptées pour la réalisation de projets d'envergure. Le PMBOK, comme le reflète l'ouvrage associé référencé ci-après, est particulièrement détaillé.

1. Project Management Body of Knowledge du PMI

Guide du corpus des connaissances en management de projet du PMI Project Management Institute. C'est une référence exhaustive, une démarche à connaître impérativement lorsque l'on envisage de maîtriser la conduite de projets d'envergure.

2. Prince2, la méthode

La méthode Prince 2 est orientée processus. Elle est à vocation généraliste. Elle est à l'origine prévue pour les projets d'administrations publiques ou d'organismes privés. La démarche propose son propre système de certification. Pour un rapide survol, ce dossier comporte 3 fiches traitant chacune un aspect. Pour aller plus avant, se reporter aux références, livres et liens, elles sont régulièrement mises à jour.

VI. Panorama des méthodes agiles

Les méthodes agiles ont été conçues et développées à l'origine pour résoudre l'infernale question de l'inadéquation entre les attentes réelles des utilisateurs et le produit livré. Les méthodes dites agiles proposent une réalisation cyclique du projet et instaurent un dialogue continu entre le client et les équipes de réalisation.

Dossier complet à propos des méthodes agiles, définition, exemples, conseils et recommandations de terrain. Une démarche à connaître dès que l'on envisage de manager un projet, et à maîtriser s'il s'agit d'une réalisation informatique. Comment conduire les projets informatiques sans faire exploser les budgets et les délais tout en répondant aux attentes des clients. C'est bien là l'objectif de ces méthodes de nouvelle génération.

1. Les méthodes agiles, une mise au point

Les méthodes agiles caractérisent un mode de gestion des projets informatiques privilégiant le dialogue entre toutes les parties prenantes, clients, utilisateurs, développeurs et autres professionnels du projet, la souplesse en cours de réalisation, la capacité à modifier les plans et la rapidité de livraison.

2. Méthode RAD Rapid Application Development

La méthode RAD, acronyme pour Rapid Application Development, Développement Rapide d'Application, de James Martin est l'une des toutes premières méthodes agiles.

3. Méthode XP, eXtreme Programming

XP eXtreme Programming est une méthode de développement agile, orientée projet informatique et dont les ressources sont régulièrement actualisées.

4. Méthode SCRUM

Une méthode agile de gestion de projets informatiques privilégiant la communication et facilitant les réorientations opportunes. C'est désormais la méthode privilégiée pour les démarches dites agiles.

5. UML Langage de Modélisation Unifié

Une démarche orientée objet. Elle est née de la fusion de trois méthodes orientées objet Booch, OMT Object Modeling Technique et OOSE Object Oriented Software Engineering.

Gimsi, conception et réalisation du Système Décisionnel

Les 10 étapes de la méthode Gimsi pour conduire le projet décisionnel de l'entreprise orienté tableaux de bord de pilotage. C'est un projet particulièrement délicat puisqu'il concerne l'épineuse question de la prise de décision dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un simple projet technologique où l'on se contente d'assembler des briques logicielles.

Gimsi, conception et réalisation du Système Décisionnel

Les 10 étapes de la méthode Gimsi pour conduire le projet décisionnel de l'entreprise orienté tableaux de bord de pilotage. C'est un projet particulièrement délicat puisqu'il concerne l'épineuse question de la prise de décision dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un simple projet technologique où l'on se contente d'assembler des briques logicielles.

