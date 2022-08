Une équipe, ce sont des individualités aux compétences complémentaires qui acceptent et prennent plaisir à collaborer pour oeuvrer en commun. Ce ne sera pas avec des trucs et des machins que l'on parviendra à bâtir une équipe efficace et performance.

Pour nous forger une idée plus précise des principes de fonctionnement d'une équipe projet actuelle, nous allons nous référer à deux modèles types : le modèle "compagnon" et le modèle "start-up".

Manager l'équipe projet avec les techniques du Team Building et construire le groupe en 4 temps : Observation, Construction, Production et Efficacité. Voyons tout cela.

Comment construire le groupe et définir les rôles suivant les approches de Belbin selon son ouvrage "Team roles at work".

Comment travailler avec des personnes difficiles au sein de l'équipe projet, identifier et gérer les comportements déviants selon le modèle proposé par Rick Brinkman et Rick Kirshner.

Devenir un bon manager, c'est apprendre à bien protéger le groupe et à gérer les conflits afin de stimuler du mieux possible la créativité de l'équipe.

Le chef de projet efficace pratique un management humain. En univers complexe, changez votre vocabulaire et remplacez les termes autorité et ordre par synergie et coopération. En substance, mobilisez les ressources pour agir et dynamisez l'imagination pour réussir.