F ormation au tableau de bord des managers et à la Business Intelligence, gratuites et en ligne pour tous. Au programme, les fondamentaux de la méthode Gimsi, les 10 étapes expliquées en quatre chapitres à étudier à votre rythme. Ces quatre vidéos sont associées à l'ouvrage de référence : les nouveaux tableaux de bord des managers, 6ème édition Eyrolles. ormation au tableau de bord des managers et à la Business Intelligence, gratuites et en ligne pour tous. Au programme, les fondamentaux de la méthode Gimsi, les 10 étapes expliquées en quatre chapitres à étudier à votre rythme. Ces quatre vidéos sont associées à l'ouvrage de référence : les nouveaux tableaux de bord des managers, 6ème édition Eyrolles.

Apprendre seul les outils du management

Cours Les tableaux de bord de l'entreprise

Cette formation à la conception du système de Business Intelligence de l'entreprise est centrée sur les besoins des utilisateurs décideurs.C'est le propre de la méthode Gimsi. Cette méthode éprouvée place la conception des tableaux de bord de pilotage au coeur du projet décisionnel.

En effet, un projet décisionnel est censé faciliter la prise de décision des managers. Autant se positionner à leur niveau pour concevoir un système parfaitement opérationnel.

Toujours ce souvenir que la technologie aussi sophistiquée soit-elle se doit d'être au service des femmes et des hommes de l'entreprise et non l'inverse. Attaquer le projet en accordant la priorité à la technologie n'est rien d'autre que s'engager dans une impasse.

Ces 4 vidéos, correspondantes chacune à un chapitre de la formation, proposent une sensibilisation à la méthode Gimsi® et à la conduite du projet Business Intelligence.

Le premier chapitre de ce cours s'attarde le temps qu'il faut pour exposer les principes du management de la performance en entreprise. C'est une phase indispensable pour bien comprendre le rôle et les fonctions d'un outil de tableau de bord et bâtir ainsi un véritable instrument d'aide à la décision.

Ensuite les trois autres chapitres présentent les étapes de la méthode Gimsi. Pour mémoire, Gimsi est une méthode de conception et de réalisation du système décisionnel de l'entreprise centré sur les tableaux de bord. C'est un guide pour mettre en oeuvre une solution de Business Intelligence au service des utilisateurs - décideurs.

Les vidéos de formation

Vidéo 1 Les fondamentaux du pilotage de la performance

Premier chapitre de ce cours, bien comprendre les fondamentaux de la performance pour fixer la portée et les limites du projet tableaux de bord. Ce cours a été suivi par plus de 200 000 internautes.

Your browser does not support the video tag.

Vidéo 2 la méthode Gimsi

Deuxième chapitre de ce cours en ligne, les cinq premières étapes de la méthode Gimsi, de la stratégie aux indicateurs de performance.

Your browser does not support the video tag.

Vidéo 3 la Business Intelligence

Le troisième chapitre, les étapes 7 à 8 de la méthode Gimsi, spécifiquement dédié aux aspects technologiques du projet et à l'intégration des produits de la Business Intelligence

Your browser does not support the video tag.

Vidéo 4 Management de la Performance

Quatrième et dernier chapitre, les dernières étapes de la méthode Gimsi, les références et les perspectives du projet.

Your browser does not support the video tag.

Le support de cours

Cette formation n'est qu'une introduction au thème de la Business Intelligence au service du processus de décision. Il est important d'aller plus avant et de se référer au livre "Les nouveaux tableaux de bord des managers", référence de ce site. Régulièrement actualisé, il assure la cohérence du déroulement de la méthode avec les nouvelles attentes des utilisateurs, la réalité du fonctionnement des entreprises et les toutes dernières évolutions de la technologie.

Etape après étape, De la définition de la stratégie au choix des indicateurs pertinents en passant par l'identification des objectifs de performance et la sélection des outils technologiques de la BI, ce livre vous guide au fil du projet pour bâtir le système de pilotage de la performance et d'aide à la décision par tableaux de bord.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clé en main

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

6ème édition revue et augmentée

Long Seller 40.000 exemplaires vendus

500 pages

Prix : 35 Euros

La fiche détaillée de ce livre

Dispo :



Disponible aussi au format ebook : PDF ou ePub

La chaîne "Piloter.org" sur Youtube

Toutes les formations en ligne sont directement accessibles depuis cette chaîne : Devenir un chef de projet efficace (4 vidéos), tableau de bord et Business Intelligence (4 vidéos), tableau de bord avec Excel (6 vidéos), Devenir entrepreneur (2 vidéos),









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés